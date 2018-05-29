Бизнес по рецепту

Максим Коновалов об удачах и поражениях в ресторанном бизнесе

Диана Ворончихина Журналист

29 мая 2018

История Максима Коновалова как бизнесмена началась 24 года назад с создания логистическо-дистрибьюторской компании «ДИК», которая продолжает работать и сегодня. У предпринимателя также есть бизнес, связанный с недвижимостью, но известность и публичность Максиму принесли рестораны. Корреспондент информационного агентства «Сусанин» пообщалась с Максимом Коноваловым, и он рассказал об успехах и сложностях ресторанного бизнеса.

Стечение обстоятельств

Первое заведение ресторанного холдинга Welcome Group — «Кофе Семь» — открылось в начале 2000-х. Коновалов называет появление кофейни не иначе как «стечением обстоятельств».

Первое заведение ресторанного холдинга Welcome Group — «Кофе Семь» — открылось в начале 2000-х. Коновалов называет появление кофейни не иначе как «стечением обстоятельств». «Идея делать бизнес в сфере общепита родилась у руководителя отдела закупок нашей компании (торговой компании „ДИК“ — прим.ред.), и он мне ее предложил. Я отправил его делать расчёты. Обычно люди после этого не возвращаются, но он приходил ко мне еще раз пять, и после этого мы нашли помещение и открыли „Кофе Семь“, — рассказал Максим Коновалов. Помимо фактора случайности, по словам бизнесмена, здесь большую роль сыграло его личное желание воздействовать на конечного потребителя. „В дистрибьюции все очень опосредованно. А в общепите: утром придумал, вечером реализовал, завтра получил реакцию — все очень круто“, — отметил Максим Коновалов. Как рассказал Максим, на старте создания Welcome Group они использовали два источника финансирования: дистрибьюции „ДИКа“ и кредиты. Банк, услугами которого тогда пользовался Максим и его партнеры по бизнесу, закрылся, и команда сотрудников, с которой работал ресторатор, перешла в Альфа-Банк . „Вопросы всегда решаются с людьми, и мне было очень важно взаимопонимание. И наш переход в Альфа-Банк, наверное, в какой-то то степени был обусловлен именно тем, что там мы продолжили работать с командой специалистов, которых хорошо знали“, — рассказал предприниматель.

Альфа-Банк появился в Ижевске в 2001 году, и Максим Коновалов с партнерами стали его первыми крупными заемщиками. „Тогда кредиты составляли важную часть нашего источника роста, и нам были важны две вещи: удобство получение кредитов и расчетно-кассовое обслуживание. В то время по расчетно-кассовому обслуживанию — это были, на самом деле, небольшие деньги, мы договорились очень быстро и просто. И тут на первое место вышло уже получение кредитов. Тогда речь шла о десятках миллионов, и условия кредитования у них были неплохие“, — рассказал Коновалов. Бизнесмен отметил, что в Альфа-Банке прозрачная система работы, вопросы решаются быстро, кредит можно получить в максимально краткие сроки, в отличие от ряда других финансовых организаций, руководство всегда готово к диалогу с клиентом. „Эта открытость и честность меня всегда подкупала“, — добавил бизнесмен. Максим Коновалов уже порядка 17 лет сотрудничает с Альфа-Банком. За это время холдинг Welcome Group стал самой крупной ресторанной сетью Ижевска. Сегодня это 33 заведения с годовым оборотом более 700 млн рублей.

»Мы очень зависимый бизнес…»

Любое бизнес-направление имеет особенности и сложности. Общепит, по мнению Максима Коновалова, это сплошные трудности, потому что работа сферы зависит от многих факторов. Первым из них являются люди. Например, от того, как работает персонал заведения, зависит мнение гостя, останется он доволен или нет.

«В какой бы ты крупной сетевой структуре не был, но в итоге конкретный повар на конкретной кухне накосячит, и потом это может запустить эффект снежного кома», — рассказал Коновалов. Второй фактор, который влияет на ресторанный бизнес, — это уровень экономики, уровень дохода жителей, что особенно актуально для Ижевска. «Люди начинают сравнивать нас с Москвой и другими городами. При этом не понимают, что уровень жизни везде разный. И в каждом городе есть менталитет потребителей. У нас в этом плане очень неплохой регион, в том числе, я думаю, благодаря нам. Потому что когда заведений в городе много и они хорошего качества, то человек все равно немножко воспитывается. Нам, конечно, далеко до городов-миллионников, с их разнообразием и гастрономией, но все придет». Также общепит сильно зависит от производства продуктов питания, с которыми в нашем регионе не все так радужно. «Я же понимаю, что у нас нет ассортимента ни мяса, ни овощей. Мы, вроде, регион картошки, но у нас даже картошки нормальной нет. В других странах есть четкое деление: картошка для запекания, картошка для пюре, для жарки и так далее. А у нас один сорт на все. И вот эта зависимость — это сложности», — отметил Максим Коновалов.

Золотая антилопа

Даже зная все сложности и особенности территории, где вы ведете свой бизнес, невозможно избежать неудач. Неудачи были и у ресторатора Максима Коновалова, один из них ему запомнился больше всего.

Несколько лет назад холдинг Welcome Group запустил в Ижевске сеть кофеен Ted&Fred. Одна точка находилась на улице 30 лет Победы рядом с ИжГТУ, вторая — напротив ТРЦ «Талисман», но вскоре они закрылись. Как рассказал Максим Коновалов, заведения были современными с точки зрения дизайна и нашли своего клиента. Но поток посетителей оказался небольшим. Кроме того, были технические ошибки, но глобальная проблема, по его мнению, была в другом. «Когда у тебя все в бизнесе получается, то в какой-то момент ты начинаешь думать о себе, как о золотой антилопе из мультика. Кажется, что стоит тебе только цокнуть копытом — и деньги сами к тебе придут. И ты начинаешь совершать ошибки. Например, ты встаешь в место, в которое в нормальной ситуации никогда бы не встал. Но тебе кажется, что ты же великий ресторатор — поставлю точку, и люди сами придут, а они не идут. Такой момент очень опасен», — сказал Коновалов.

Максим Коновалов убежден, что большинство неудач в ресторанном бизнесе происходят потому, что люди делают заведения для себя. «При создании любого бизнеса на первом месте у вас должен стоять следующий вопрос: кто вам будет за это платить деньги? Когда ты понимаешь кто, дальше ты задаешь вопрос: а что ты ему будешь продавать? Третий момент: как ты это будешь продавать? Четвертое — придумываешь интерьер и так далее. Забывать о том, кто тебе платит деньги, — это очень опасная тема. И это, наверное, главная причина всех провалов», — поделился Коновалов.

Многодетный отец

Несмотря на все сложности, Максим Коновалов получает огромное удовольствие от своей работы, особенно от новых проектов. Он сравнивает открытие каждого заведения с рождением ребенка.

«Это такие же муки, и времени занимает примерно столько же. При этом счастья тоже приносит немало», — отмечает ресторатор. Также много позитивных эмоций Максиму приносят положительные отзывы гостей, они стимулируют к работе. Как рассказал бизнесмен, он знает много людей, которые познакомились в ресторанах холдинга Welcome Group и потом даже сыграли в них свадьбу. К тому же ресторатору греет душу понимание того, что он является одним из тех, кто формирует внешний вид города. «Общепит — это часть урбанистики, это то, что делает город городом. Это один из признаков города. И чем больше заведений в Ижевске, тем больше наш город становится городом», — отметил Максим.

Счастье не за горами

Сегодня Максима Коновалова можно смело назвать одним из успешнейших бизнесменов Ижевска. Его знают не только в столице Удмуртии, но и далеко за ее пределами. Однако предприниматель не планирует останавливаться на достигнутом, у него много планов и новых идей.

«У меня есть список идей и концепций, которые хотелось бы реализовать в городе. И он, как список фильмов, которые ты хочешь посмотреть, все время пополняется», — поделился Максим. В данный момент холдинг ищет помещения, чтобы открыть еще один бар «Ронни» и кафе «Мама Пицца». Также есть идеи со штучными заведениями, среди которых грузинский ресторан. Однако Ижевск становится слишком мал для Максима, и он планирует выходить в другие регионы. «Сейчас наша команда работает в Перми. Там мы в ближайшее время планируем запустить „Ронни“, а потом уже как пойдет», — поделился планами Коновалов.

В завершение беседы мы спросили у Максима Коновалова, что бы он мог посоветовать начинающим рестораторам. Он дал один единственный, нужный совет:

Максим Коновалов

предприниматель

«Хочешь открыть свое дело в ресторанной сфере — надо как минимум поработать либо поваром, либо барменом, либо официантом. А в идеале пройтись по всем этим профессиям. Причем в это нужно погрузиться полностью. Потому что эта реальная работа очень хорошо разбивает все мифы и грезы. И сейчас в Ижевске появляются заведения, которые открыли люди, работавшие барменами и официантами. Когда ты понимаешь, как это работает, остальному доучиться гораздо легче».