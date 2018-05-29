Какое второе имя было у Владимира Мономаха

В XIV— XVI столетиях в России при рождении было принято давать прямые имена в честь святого, чья память отмечалась в этот день.

В отличие от публичного христианского имени, прямое имя обычно употреблялось в узком кругу близких и родных людей. Так, Василий III носил прямое имя Гавриил, а его сын Иван Грозный — Тит.

Иногда складывалась парадоксальная ситуация, когда родные братья могли быть полными тезками — носить одинаковые публичное и прямое имя. Например, старший и младший сыновья Ивана Грозного публично именовались Дмитриями, а в тесном кругу — Уарами.

Традиция прямого имени берет начало в ранней родословной Рюриковичей, когда Великие князья носили одновременно языческое и христианское имя: Ярослав-Георгий (Мудрый) или Владимир-Василий (Мономах).