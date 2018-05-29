Елена Михеева: О журналистике, социальных медиа и британской столице

Елена Михеева : О журналистике, социальных медиа и британской столицеПара лет в Лондоне сделали из нижегородского предпринимателя Лены Михеевой журналиста. Она пишет о жизненных путешествиях, счастливых совпадениях, мероприятиях и вдохновляющих людях. Английский портал HUMAN RESEARCH взял у нее интервью, а мы с гордостью перевели и делимся с вами.

Что тебя привело в Великобританию?

Полтора года назад я оказалась в Лондоне, чтобы увидеть Elizabeth Tower, поесть фиш энд чипс и встретиться с королевой. В результате башню закрыли на ремонт, фиш энд чипс оказался для меня тяжеловат, а из королевской семьи я столкнулась только с принцем Уильямом . Но сам город преподнёс мне гораздо больше приятных сюрпризов и открытий, нежели туристические штампы. Я вручила Лондону счастливый билет, чтобы он окончательно поразил мое сердце. И чем больше я здесь нахожусь — тем больше в него влюбляюсь. Но если завтра вы скажете мне, что знаете отличное место на Кубе, где танцуют до упаду, крутят сигары и воздают дары богу гедонизма, то я могу Лондону и изменить. Шучу! А может быть, и нет.

Как ты стала журналистом, и что ты больше всего любишь в своей профессии?

Семь лет я посвятила бизнесу в России, а по приезду в UK я немного потерялась, порефлексировала, а потом нашлась. «Буду журналистом», — подумала я и отправилась знакомиться с редакторами русскоязычных газет. Кто-то мне поверил, кто-то — нет. Для пущей достоверности я носила блокнот, карандаш и кэжуальный пиджак. Уверена, последний сыграл решающую роль. Ах, да, еще моя природная любознательность! Это же чертовски интересно, как человек управляет яхтой, строит мосты между странами, играет в пьесах, разбирается в вине и ежедневно или хотя бы по понедельникам ищет смысл своего бытия. И, чаще всего, боится, ошибается, страдает, сомневается, но не оставляет попыток. Поэтому мое главное вдохновение — это люди, такие схожие в общих исканиях и такие разные в личных запросах. И знаете, что самое приятное? Когда твой собеседник преодолевает преграду из шаблонов, застенчивости, страхов и начинает доверять тебе так, будто ты последний в этой жизни, кто может зафиксировать его, настоящего. И ты оправдываешь его доверие.

Журналистика меняется, и с этим нельзя не считаться. Через некоторое время наша профессия перестанет существовать, потому что я — всего лишь посредник между источником информации и аудиторией. Ты можешь транслировать информацию с места событий и общаться напрямую с читателями и зрителями, используя интернет, live video и социальные сети. А пока мы на пути к этому — срочно подпишитесь на мой инстаграм: https://www.instagram.com/etaplaneta/. Пишу на русском, если вы его знаете, но красивые веснушки никто не отменял. И их стоит лайкать.

Как выглядит твое утро? И когда лучше всего пишется?

Лучшее утро — это когда рано встаешь и с легкой руки позволяешь себе быть ленным неторопыгой. Приоткрываешь балкон, слушаешь птичек, тихонько включаешь проигрыватель с винилом и готовишь супер-завтрак из тоста с авокадо. В первую очередь, для себя, ну, и для инстаграма тоже красиво выходит. С возрастом вообще учишься не спешить, ведь самое главное, если суждено, все равно тебя настигнет. А после завтрака разворачиваешься к ноутбуку, безразличному к твоей прическе и отсутствию макияжа, и живешь по наказу Хэмингуэя: «Пишу пьяным, редактирую трезвым». Так что мои утра — идеальное время для исправлений вчерашнего.

А лучший момент для письма — аэропорт. И если вы думаете, что такой локации можно достигнуть только во время перелетов, то ошибаетесь. Любые пограничные состояния и предвкушение желаемого сойдут за авиа-терминал, а, значит, и тексты выйдут что надо.

Если вкратце, то ты…?

Рыжая девчонка, которая сегодня катается на мотоцикле, а завтра сворачивается клубком и ждет миндальных круассанов. Главное — не перепутать последовательность.

Куда ты отправишься за покупками в Лондоне?

Лучший магазин начинается с зеркала, где ты взвешиваешь свою уверенность, амбициозность, вдохновленность, делаешь скидку на погрешность и здраво выставляешь себе цену. Это самая дорогая вещь. А дальше, если результат тебя устроит, можно присмотреть одежду у Томми Хилфигера или никому не известного бутика, о котором ты уже знаешь лучшую из легенд. А еще мне нравится ETRO и Burberry, но до их коллекций я пока не доросла.

Твоя любимая социальная сеть? Ты когда-нибудь испытывала давление при публикации контента?

Наиболее теплые и отзывчивые комментарии я получаю в инстаграме, посему люблю его больше всех. Иногда догоняюсь фейсбуком. Как секрет отличной беседы кроется в избегании политики, экономики и религии, так и в моих публикациях, чаще всего, вы о них не услышите. Мне неинтересно, ведь эти темы задаются повседневностью и завтра новостная лента пополнится новыми персонажами-однодневками. А я — за более глубокие вещи — те, что не остывают, как только откроешь окно.

Как часто тебя зовут на свидания в социальных сетях по сравнению с офлайн-жизнью?

Я комфортно чувствую себя и в виртуальной, и в настоящей жизни, хотя предпочитаю последнюю. Сколько знакомств случилось, сколько напитков выпито и сколько новых дружб завязано благодаря тому, что кто-то нашел в себе смелость написать: «Привет! Я знаю, где самый вкусный кофе», а я имела смелость в это поверить. Но сейчас Лена — компания с ограниченной ответственностью, ведь у меня есть любимый мужчина.

Твой любимый фильм о Джеймсе Бонде, помимо «From Russia with Love»?

Если взять все фильмы о Джеймсе Бонде, вырезать из них эпизоды, где у девушек спадают бретельки платья, спидометры крутых машин зашкаливают, а обаятельный шпион надевает идеально сидящий костюм, и склеить в одну киноленту, уверяю вас, выйдет блестящий блокбастер всех времен и народов. Странно, что еще никто это не сделал. Смысл можно не добавлять. Хотя соль в том, что мы все хотим смешивать, но не взбалтывать. Но так умеют только единицы, и ими мы будем вечно любоваться.

В твоей жизни есть место борьбе?

Любая битва — это, в первую очередь, борьба с самим собой. Иногда чтобы победить, надо сдаться и признать свое поражение. Но результат боя всегда зависит от того, играешь ли ты вдолгую или только до завтра.

Спасибо HUMAN RESEARCH за предоставленный материал.