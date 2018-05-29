Муж приходит домой пьяный и не в своем уме. Но, когда он проснулся, то был просто в шоке!

Джек проснулся с ужасным похмельем после вечеринки в честь Хэллоуина. Такое случалось очень редко, так как Джек обычно не пьет, он даже не переносит вкус спиртного. Но в этот раз он даже не помнил, как вернулся домой с вечеринки. Ему было так плохо, и он просто чувствовал, что он сделал что-то плохое. Открыв глаза, первое, что он увидел — это пара таблеток аспирина со стаканом воды на тумбочке, и, рядом с ними, одну красную розу! Джек сел и увидел свою одежду, она была чистая и выглаженная. Он осмотрел комнату, кругом был порядок и идеальная чистота. Так было и во всем доме. Он выпил таблетки, и съежился, когда увидел свои огромные черные глаза, которые уставились на него из зеркала в ванной. Затем он заметил записку, приклеенную на углу зеркала, и на ней был след от поцелуя его жены: «Милый, завтрак на плите, я ушла пораньше, чтобы купить продукты, хочу приготовить тебе твой любимый ужин на вечер. Я люблю тебя, дорогой! С любовью, Джиллиан». Он зашел на кухню, где его ждал горячий завтрак и кофе и утренняя газета. Его сын тоже был за столом и ел свой завтрак. Джек спрашивает: «Сын… Что случилось прошлой ночью?» «Ну, ты пришел домой около 3 часов утра, пьяный и в не своем уме. Ты упал на журнальный столик и сломал его, а потом тебя стошнило в коридоре.» В замешательстве, он спросил своего сына: «Так, почему все в таком идеальном порядке и кругом так чисто? И мама приготовила мне аспирин, и даже завтрак ждет меня на столе?!» Мальчик ответил: «Ну, просто, когда мама тащила тебя в спальню, и попыталась снять с тебя штаны, ты заорал: „Отстань, дрянь, я женат!“ Сломанный Журнальный Столик: стоимостью $239.99. Горячий Завтрак: $4.20. Две Таблетки: $.38. Сказать правильные слова, в нужное время… бесценно!