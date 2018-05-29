Тест: смогла бы ты жить жизнью звезды?

Только с виду жизнь знаменитостей кажется сплошным праздником, на самом деле, за блеском софитов и дорогими атрибутами кроется много подводных камней.

Миллионная армия поклонников, яркая жизнь и огромная куча денег, которые и за всю жизнь не потратишь. Большинство людей мечтают стать знаменитыми и затем богатыми, чтобы жить и не думать ни о чем, кроме пожизненных наслаждений, которые подарила судьба. Никто не поспорит, жизнь звезд — мечта! Но мало кто задумывается, какой это еще и труд. Представьте себе, вопреки всеобщему заблуждению, актеры и певцы не только загорают на яхте, но и много трудятся.

Порой их график бывает настолько жестким, что после очередных съемок или гастрольного тура приходится восстанавливать силы разными способами: кто-то бежит к психологу, кто-то изолирует себя от окружающих на частном острове, а кто-то вообще спасается антидепрессантами.

Выходит, быть звездой здорово разве что на обложке журнала, а в реальной жизни не каждый осилит эту ношу. Пройди наш тест и узнай, смогла бы ты выдержать обычные будни звезды.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK