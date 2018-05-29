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Он сделал ошибку, спросив жену, почему замужние женщины более полные, чем одинокие. Ее ответ просто золото!
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Он сделал ошибку, спросив жену, почему замужние женщины более полные, чем одинокие. Ее ответ просто золото! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Дорогие дамы, это только для нас!
Он: «Я не понимаю, зачем ты носишь бюстгальтер, если тебе нечего положить туда.»
Она: «А зачем ты носишь брюки?»
Он: «Давай попробуем поменяться местами сегодня?»
Она: «Это хорошая идея — ты идешь к плите, а я сяду на диван и буду пердеть!»
Он: «Что ты делаешь со всеми деньгами, которые я даю тебе на продукты?»
Она: «Повернись в профиль и посмотри на себя в зеркало!»
Он: «Почему ты не говоришь мне, когда у тебя оргазм?»
Она: «Я бы с радостью, но я его никогда не испытывала.»
Он: «Почему женщины не моргают во время прелюдии?»
Она: «У них нет времени.»
Он: «Сколько мужиков нужно, чтобы сменить рулон туалетной бумаги?»
Она: «Мы не знаем, такого никогда не происходило.»
Он: «Почему так трудно найти мужчину, который был бы чувствительный, заботливый и симпатичный?»
Она: «У них уже есть бойфренды.»
Он: «Как называют женщину, которая знает, где ее муж каждую ночь?»
Она: «Вдова.»
Он: «Почему замужние женщины более толстые, чем одинокие?»
Она: «Одинокие женщины приходят домой, видят, что есть в холодильнике и идут спать. Замужние женщины приходят домой, видят, что в постели и идут к холодильнику.»
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