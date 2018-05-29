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Роза Сябитова получила травму в огороде
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Роза Сябитова получила травму в огороде 

Russianshowbiz.info 58 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Роза Сябитова пожаловалась подписчикам на то, что сажая кусты малины у себя на приусадебном участке, сорвала спину и испортила маникюр. Сваха написала, что никогда и подумать не могла о таком губительном воздействии садоводства на состояние здоровья. По словам Розы, ей даже пришлось устроить выходной, чтобы привести себя в порядок.
Подписчики не поверили телеведущей, обвинив ее в излишнем притворстве: «Сябитова, ну ты и хвастушка! То озвучиваешь цену своего „тюнинга“, то стоимость своего дома и вложений в свадьбу дочери… То ты говоришь, что у тебя климакс, и мужики тебя не интересуют, то, наоборот, что секс для тебя чуть ли ни главное в жизни… Ты уж определись…»
Опытные садоводы также не выразили сочувствие звезде, сообщив, что спину малиной сорвать невозможно. Сябитова получила ценный совет от любителей посадок — оставить это занятие, поскольку садоводство должно приносить только радость
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