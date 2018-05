6 востребованных и прибыльных профессий

Много ли ты знаешь людей, которые после университета пошли работать по профессии? К сожалению, большинство после получения диплома, скорее всего, сделало попытку трудиться по профессии, но одни разочаровались в своем выборе и поняли, что не хотят посвятить этому делу всю свою жизнь, другие — что хотят заниматься иными вещами. Проблема состоит в том, что мы требуем от человека, который только-только окончил школу и думает лишь о том, как лучше всего провести лето, сделать выбор, который должен определить всю его жизнь. Естественно, что спустя 4 года человек может разочароваться в своем решении и встанет вопрос, что же делать дальше? Прояви ты такое вольнодумство во времена СССР, и тебя сочли бы несерьезным парнем, который зря учился все эти годы. Но сегодня люди понимают, что учиться и переучиваться, получать новые знания — это норма. Более того, в 21 веке тот, кто не развивается и не работает над собой, со временем может оказаться невостребованным специалистом, который не выдержит жесткой конкуренции в современном мире. Сегодня мы хотим рассказать о профессиях, за которые не только хорошо платят, но и которым можно легко обучиться за сравнительно короткое время.

1. IT-специалист

Работать в IT мечтают многие. Здесь перспективы и карьерный рост, хорошие зарплаты, отличные офисы, как правило, без всякого дресс-кода, множество вакансий на удаленную работу. Звучит заманчиво, однако даже профильное вузовское образование не гарантирует билет в IT. Компаниям нужны специалисты со специфическими знаниями и опытом работы, которые у выпускников обычно отсутствуют. Хорошо, что теперь прокачать навыки можно в IT Univer. IT Univer — это практические курсы, которые проходят в офисах IT-компаний. Проект создали ребята из ELMA и других софтерных компаний города Ижевска. Сегодня IT Univer также работает в Кирове на базе Вятского госуниверситета. Все курсы очные, бесплатные. В основе обучения практика — то, что нужно для молодых выпускников и специалистов из других сфер, которые хотят начать карьеру в IT. На сайте проекта они могут выбрать курсы по разным направлениям: управление проектами (PM), тестирование (QA), аналитика, фреймворки и языки программирования. Лучших выпускников ждет предложение о трудоустройстве. Записаться на курсы в IT Univer →

2. Бариста

Акулы бизнеса говорят, что необходимо делать упор на базовые потребности людей, то есть на общепит. Более того, мы хотим потреблять качественные и вкусные продукты. Кофе — напиток, который привлекает своим изысканным вкусом и ароматом, так почему бы не разобраться с «кухней» кофеварения и не начать зарабатывать на этом деньги? В «Московской Школе Бариста» расскажут, с чего начинается напиток и какова главная концепция кофеен третьей волны. Индивидуальные занятия включают 10% теории и 90% практики на территории действующей кофейни. После обучения тренеры школы с радостью помогают ученикам найти оптимальных поставщиков, оборудовать рабочее место и запустить свою кофейню. Несмотря на то что школа находится в Москве, специалисты организовывают выездное обучение, проводят аудит кофе в заведениях любого формата и помогают наладить процессы по всей России. Узнать подробнее о курсах «Московской Школы Бариста» →

3. Видеорежиссер

https://vimeo.com/261281199 Ты когда-нибудь задумывался о том, кто снимает все эти красивые клипы, делает постановку, подбирает свет, сводит видео и работает со звуком? Сегодня на рынке стало очень востребовано умение работать с видеоформатом. А специалисты, которые могут не только предложить креативную идею для видео, но и написать сценарий, собрать команду, организовать съемочный процесс и выпустить качественный продукт, ценятся на вес золота. Если формат видео тебе интересен, то будет не лишним познакомиться с видеорежиссурой поближе. На курсе «Видео. Идея, монтаж, режиссура» тебе помогут разобраться в этой многогранной профессии и найти свой путь, не совершая ненужных ошибок. Ты узнаешь о видео в разных жанрах, а также научишься снимать, монтировать и постоянно будешь получать обратную связь от преподавателя. Также 17 июня школа дизайна Сontroforma будет проводить новый курс «Брендинг и типографика», где все участники получат необходимые теоретические знания в сфере брендинга, навыки работы со шрифтами и научатся применять их в работе. Этот курс позволит овладеть навыками создания фирменного стиля, расширит умения в дизайне, и ты поймешь, как в нашей эре повсеместной рекламы отразить свою индивидуальность и продвинуть бренд. Узнать про преподавателя и курс подробнее можно на сайте школы Controforma→

4. Ивент-менеджер

Люди полюбили не только красивые видео, но и захотели отдыхать с еще большим размахом. Сегодня ты вряд ли найдешь парочку, которая готова превратить свадьбу в простую посиделку с распитием алкоголя и поеданием различных блюд. Требования возросли, и люди хотят насыщенную программу, украшенные залы, хорошую музыку. Крупные компании начали проводить впечатляющие презентации, которые требуют особого подхода и длительной подготовки. Даже дни рождения многие желают превратить в почти что театрализованное выступление, которое запомнится гостям надолго. Поэтому сегодня и появилась такая специализация, как ивент-менеджер. Эта работа интересная, творческая и, надо сказать, очень трудоемкая. Но хороших денег не заработать, не приложив к этому максимум усилий. Ты можешь найти множество курсов, которые помогут войти в эту профессию, обучат азам и расскажут о том, как работать с заказчиком и подрядчиками. Если однообразный труд в офисе надоел, то у тебя есть отличный шанс в корне изменить свою жизнь.

5. Звукорежиссер

Ни одно хорошее мероприятие не обходится без хорошей музыки, ну или хотя бы без качественного музыкального фона, который зачастую задает тон мероприятию. Неважно, свадьба это, городское мероприятие, день рождения или спортивное событие — организаторы будут остро нуждаться в хорошем звукорежиссере, которым при должном желании ты сумеешь стать. Запишись на курсы, где тебя обучат всем азам, помогут подобрать необходимое оборудование, для того чтобы начать работать, и расскажут обо всех особенностях этой профессии, и уже скоро ты сможешь подзвучить любое мероприятие.

6. Барбер

Сегодня эта профессия не только модная, но и крайне востребованная. К счастью, большинство мужчин начали следить за собой, и банальный «горшок» на голове или профилированная челочка уже мало кого устраивают. Люди стараются выглядеть стильно, следят за собой, а прическа стала неотъемлемой частью имиджа. Чем привлекательна профессия барбера? Волосы никогда не перестают расти, а значит, клиенты будут всегда — все зависит лишь от твоих навыков. Да, потребуется некоторое время, чтобы набить руку, но, поверь, результаты превзойдут все твои ожидания. Найди курсы барберов, обучись всем тонкостям профессии, начни с простых стрижек, переходя к более сложным, и, возможно, вскоре мы напишем о тебе в нашем журнале.

В итоге назревает закономерный вопрос: где же после долгих лет обучения в ВУЗе искать работу? И в этой ситуации мы не оставим тебя один на один с жестоким миром, ведь не для того ты потратил столько времени, чтобы остаться безработным. Значительно упростит поиск и поможет подобрать работу GorodRabot.ru, где ты найдешь более 1,3 миллиона вакансий от надежных и проверенных работодателей, а продуманная система поиска и отбора поможет подобрать именно ту, которая будет по душе. На GorodRabot.ru существует история поиска, которая позволяет вернуться к понравившемуся предложению в любой момент. Ты найдешь статистику по зарплатам в конкретном регионе, ведь оплата твоего труда не менее важна, чем удовольствие, получаемое от работы. Информация на сайте постоянно обновляется, и ежедневно работодатели добавляют тысячи вакансий — от тебя требуется лишь создать резюме, которое может заинтересовать потенциального нанимателя. Учись, ищи работу по душе, наслаждайся каждым днем, приноси людям пользу и зарабатывай на этом деньги! Найти подходящую вакансию→