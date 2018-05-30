Мужчина устроил «разборки» со школьниками в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровские полицейские изучают видео, на котором мужчина агрессивно вел себя со школьниками. Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре. Разъяренный отец решил разобраться один-на один с обидчиком своего сына — четвероклассником. Причем, мужчина не стеснялся в выражениях, всячески обзывая и унижая чужого ребенка. Затем он стал заставлять своего сына ударить обидчика. Все произошло прямо у здания школы. Один из мальчиков испачкал одноклассника, а также подшучивал над ним — бросался тряпкой и отобрал учебник. В итоге тот пожаловался отцу. «Разборки» сняли на видео школьники и выложили в интернет.