Ещё
Мужчина устроил «разборки» со школьниками в Комсомольске-на-Амуре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина устроил «разборки» со школьниками в Комсомольске-на-Амуре 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Хабаровские полицейские изучают видео, на котором мужчина агрессивно вел себя со школьниками. Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре. Разъяренный отец решил разобраться один-на один с обидчиком своего сына — четвероклассником. Причем, мужчина не стеснялся в выражениях, всячески обзывая и унижая чужого ребенка. Затем он стал заставлять своего сына ударить обидчика. Все произошло прямо у здания школы. Один из мальчиков испачкал одноклассника, а также подшучивал над ним — бросался тряпкой и отобрал учебник. В итоге тот пожаловался отцу. «Разборки» сняли на видео школьники и выложили в интернет.
Авторадио: последние новости
«Реал Мадрид» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов в субботу Стала известна дата похорон поэта Евгения Евтушенко Московский зоопарк работает 1 января бесплатно
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Купленная жена и дочь-полубогиня: что творил Дидье12
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо63
«Союз нам не родина»: самые громкие побеги из СССР35
Что случилось в преддверии взрыва на ЧАЭС70
В США застрелили зверя, похожего на оборотня39
Видео
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
01:03
Оператор свалился в пруд во время прямого эфира
Безумный мир
05:11
Секретные пляжи, куда попадают избранные
Места
09:30
Показали, как погибнет человечество
Безумный мир
04:11
Механики вставили в барби-авто настоящий двигатель
Безумный мир
05:36
Рассказали, что все инопланетяне впали в спячку
Безумный мир
03:42
Рассказали, почему киты такие огромные
Безумный мир
07:30
Назвали самую странную планету Солнечной системы
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение