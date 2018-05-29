Сабина Шпильрейн: роман врача и пациентки

Имя Сабины Шпильрейн до недавнего времени было известно лишь специалистам в области психологии. После выхода на экраны в 2011 году фильма «Опасный метод» с несравненной Кирой Найтли , Сабина в некотором смысле даже вошла в моду, однако, как это часто бывает, массовая культура исказила облик этой уникальной женщины, сведя научный подвиг к пикантному роману между врачом и пациенткой.

Сабина Шпильрейн родилась в 1885 году в Ростове-на-Дону в состоятельной еврейской семье. Ее отец Нафтулия Мойшевич Шпильрейн преуспел в стремлении дать своим детям хорошее образование. Три брата Сабины были крупными учеными, оставившими заметный след в науке. Сама Сабина в 1904 году окончила гимназию с золотой медалью. И в том же году она поступила в психиатрическую клинику в Цюрихе с диагнозом «психотическая истерия». Ее лечил молодой Карл Юнг . Именно в эту пору началась их любовная связь, которая длилась 7 лет. В 1905 году она поступает в университет Цюриха на медицинский факультет.

В 1912 году в Вене Сабина защитила докторскую диссертацию, став первой женщиной, получившей ученую степень в области психологии. В Вене она вышла замуж за российского психоаналитика Павла Шефтеля, входившего в круг последователей Зигмунда Фрейда . В 1923 году семья возвращается на Родину. Лев Троцкий очень интересовался психоанализом, и это направление активно развивалось в Советской России. Сабина заведует секцией детской психологии в 1-м Московском государственном институте и состоит научным сотрудником Государственного психоаналитического института и Детского дома-лаборатории «Международная солидарность». Она ведет амбулаторный прием, читает спецкурс «Психоанализ подсознательного мышления», принимает участие в работе Русского психоаналитического общества. С опалой Троцкого психоанализ в СССР попал под запрет, и Шпильрейн вернулась в Ростов-на-Дону, где продолжала работать врачом в поликлинике в роли психотерапевта, психоаналитика и педолога.

Сабина и ее две дочери были расстреляны немцами в 1942 году в Змиевской балке во время массовых казней евреев.

Научная деятельность

Научную деятельность Сабины Шпильрейн смело можно назвать подвигом. И не только потому, что она стала первой женщиной, занимавшейся исследованиями в области психологии. Дело в том, что Сабине хватило силы духа и мужества отнестись к своей болезни, как к объекту научного исследования.

«Психотическая истерия» с которой еврейская девушка из Ростова-на-Дону оказалась в Цюрихской клинике, была вызвана целым букетом обстоятельств. В официальных биографиях Сабины Шпильрейн, как правило, указывают, что в это состояние больную ввергла смерть ее горячо любимой младшей сестренки, и это, безусловно, справедливо. Но смерть сестры стала, по всей вероятности, лишь «спусковым крючком», запустившим подавляемые до сих пор страхи и желания. Пребывание в клинике сопровождалась многочисленными скандалами с персоналом, демонстративным суицидом и прочими выходками. Лечащий врач от Сабины отказался. Но затем за «безнадежную» пациентку взялся Карл Юнг, которому тогда было 30 лет.

До него даже в самых лучших психиатрических клиниках лечили обливанием холодной водой, электрошоком и прочими столь же «гуманными» методами. Юнг впервые в своей практике применил метод психоанализа, разработанный его учителем Зигмундом Фрейдом. Успех был полным. Уже через год Сабина была признана здоровой.

Эти сеансы предопределили судьбу Сабины. Она влюбилась в Юнга, и он вскоре ответил ей взаимностью.

Но если бы результатом сеансов Юнга стала лишь скандальная связь пациентки с лечащим врачом, то об этом не стоило бы и говорить. Главное было в другом: Сабина заинтересовалась психиатрией и психоанализом. Вскоре она стала не просто пациенткой Юнга, но и его ассистенткой, ученицей, а впоследствии ученым, одним из пионеров психоанализа.

В истории науки Сабина Шпильрейн осталась, прежде всего, как автор работы «Деструкция как причина становления» (ее докторская диссертация). В своей диссертации Сабина Шпильрайн впервые ставит вопрос о влечении к смерти, который связывает с проблемой мазохизма. Истоки мазохизма Сабина видит в первичном, лежащем в основании человеческого бытия влечении к смерти. Это влечение, представленное как «мы-опыт» противопоставляется «я-опыту», а значит, нацелено на разрушение собственного «я» личности. Распад личности и регресс к «мы-опыту» исследовательница рассматривает во многих случаях, как позитивный процесс, поскольку он является источником социального прогресса и творческих сил. Шпильрейн сформулировала клиническую проблему следующим образом: на практике мы не всегда способны развести в стороны сексуальное влечение и влечение к смерти, они всегда являются сообща.

Любовь

Взаимоотношения Сабины Шпильрейн с Юнгом представляют собой пряный коктейль из скандального адюльтера (Юнг к моменту знакомства с Сабиной был женат) и научной дискуссии (на определенном этапе Юнг порвал со своим учителем Фрейдом, и этот конфликт был основан не только на научных разногласиях, но и на взаимоотношениях с «фроляйн Шпильрейн»). При этом собственная сексуальность Сабины была обильно приправлена мазохизмом, берущем начало в раннем детстве, когда отец наказывал ее поркой. Это нашло отражение в истории болезни Сабины, написанной Юнгом, так что тут, как говорится, из песни слова не выкинешь. А в 1909 году, делая свои первые шаги в науке, Сабина сама вступила в переписку с Фрейдом, усложнив еще более непростые отношения Юнга с его учителем.

В 1979 году Женеве нашли дневник Сабины, и ее переписку с Фрейдом и Юнгом, в которой отражен этот странный «треугольник», основанный в равной мере на любовных и научных проблемах.

Во многом, он и предопределил интерес массовой культуры к личности Сабины и ее роли во взаимоотношениях Юнга и Фрейда. И это не менее печально, чем гибель Сабины в Змиевской балке.