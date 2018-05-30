Елизавета Хвостикова: детство может дать человеку счастье на всю жизнь

Первого июня на Красной площади в Москве пройдет суперфинал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Его участники были определены по итогам финала, который состоялся в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Артековцы из медиаотряда «Полевой» встретились в медиа-кампусе «Артека» и МИА «Россия сегодня» с участником суперфинала конкурса «Живая классика», обладателем приза зрительских симпатий, ученицей 5 класса Елизаветой Хвостиковой (г. Краснодар).

— Лиза, какие чувства ты испытывала, находясь на сцене в день финала конкурса «Живая классика»?

— Когда я выступала, мне было очень страшно. Но когда я закончила рассказывать, весь «Артек» кричал «молодец» и поддерживал меня. В момент награждения, когда я услышала, что меня назвали второй, у меня был шок. Мне очень приятно, спасибо вам, ребята, большое. Я люблю вас, артековцы.

— Как ты узнала о конкурсе и решила принять в нем участие?

— Мой педагог по сценической речи Татьяна Леонидовна Головина рассказала мне, что есть такой всероссийский конкурс, очень популярный, предложила зарегистрироваться и поучаствовать в нем. Так я прошла школьный этап, затем окружной. Путь сначала был простой.

На региональном этапе собралось очень много детей, из ста сорока человек надо было выбрать троих. Позднее, когда я была в школе, мне позвонила мама и сказала, что я прошла в финал. Я заплакала от радости.

И вот мы в «Артеке». Перед выступлением я сначала очень расстроилась, потому что практически всё забыла. Но потом, когда вышла на сцену, зал стал аплодировать так сильно, что я смогла начать рассказывать.

Теперь я суперфиналистка и поеду в Москву. Была очень сильная конкуренция, если честно, я могла не выиграть, но очень рада, что смогла это сделать. У меня были чувства гордости и радости. А когда я услышала, что выиграла приз зрительских симпатий, снова стала плакать от радости.

— Почему на конкурс ты выбрала произведение «Манюня»?

— «Манюня» Наринэ Абгарян — моя любимая книга. «Манюня» — это светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара, потрясающий и смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках: Нари и Манюне, о грозной и доброй ба (бабушке Манюни) и об их родственниках, постоянно попадающих в забавные ситуации. В книге описано самое теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь.

Елизавета Хвостикова, г. Краснодар, участница суперфинала конкурса «Живая классика»Я выбрала это произведение, во-первых, потому что оно про детей, во-вторых, оно учит взрослых и детей не забывать о том, что у них самое лучшее на этом свете — это детство.

— Кто был и остаётся рядом с тобой, кто поддерживает тебя на протяжении всего конкурса?

— Поддерживают меня и помогают всегда мои родители и родственники, а также мой педагог Татьяна Леонидовна Головина. Всегда, когда я выступаю, мои родители и учительница смотрят прямую трансляцию. Когда я выигрываю что-то, они звонят и говорят, что я молодец и прошла в следующий этап!

— Стало ли особенным для тебя участие в «Живой классике», ведь это не первый твой конкурс?

— Я принимала участие в конкурсе «Великая Россия» 2017 года в Сочи и в конкурсе «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце», где заняла первые места. Участвовала в краевом конкурсе «Молодые дарования Кубани», в котором заняла второе место. Также я ездила в театральную мастерскую «Тандем», где из 18 человек тоже завоевала первое место.

Участие в конкурсе «Живая классика» мне дало очень много опыта, знаний и новых друзей. А ещё сбылась моя мечта: я попала в «Артек», в лучший лагерь страны и мира. Я люблю «Артек».

— Какие у тебя ожидания от поездки в Москву и выступления на Красной площади?

— Я ожидаю от Москвы очень много: что будет много людей, что будет лето, будет жарко, будут, конечно же, жюри и известные актеры. Я очень хочу их увидеть.