Ещё
Секс-обучение: 5 поз для начинающих и тех, кого и так всё устраивает
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секс-обучение: 5 поз для начинающих и тех, кого и так всё устраивает 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Если твой партнер недостаточно опытен, насмотрелся плохих фильмов или попросту считает себя крутым любовником, зная одну позу, можно избежать неприятных ощущений и получать только приятные. Главное — чтобы он тебе доверился!
1. Царь горы
Никто не любит, когда его постоянно поправляют. Так что садись сверху, подложи подушку ему под голову — и пусть ничего не делает, а только наслаждается видом. Тогда он поймет, с какой скоростью тебе нравится двигаться и как здорово ты умеешь ласкать себя рукой или игрушкой. Выводы он точно сделает! 2. Призрак
Поставь перед кроватью большое зеркало. Пусть он сядет на край кровати, ты у него на коленях (спиной к нему). Намажь на грудь немного масла или лосьона. Положи свою руку поверх его и учи его правильно прикасаться к твоему телу. Многие мужчины понимают это лучше слов — и спокойно относятся к учебе. Пусть и он покажет тебе то, что ему нравится! 3. Да, госпожа!
Поиграй с ним в ролевые игры, пусть делает то, что ты прикажешь (если откажется — тогда просто предложи). Когда он приступит к куннилингусу, направляй его движения, говори вслух, что правильно, а что не очень. И перестань уже думать о том, что это долго и ему неудобно! 4. Беззвучная игра
Ляг на спину — и пусть он изучает твое тело руками и губами. Говорить нельзя — только показывать свое удовольствие движениями и стонами. Для пущего интереса завяжи ему глаза. Потом можете поменяться. 5. Самое лучшее шоу  Займись самоудовлетворением у него на виду. Да, это очень открытая безоружная позиция, но именно так можно дать понять, что тебе нравится. И мало кто устоит перед совместным продолжением! Читайте НАС ВКонтакте
Карельские вести: последние новости
Он услышал, как отец сказал своей дочери очень странные слова в аэропорту. Это просто бесценно! Она оплакивала потерю дочери, но никогда не ожидала этого у входной двери… «Любите то, что вы делаете». Павел Дацюк – о книге «Правило №1 – не будь №2»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагические судьбы девочек, которых знал весь СССР46
Купленная жена и дочь-полубогиня: что творил Дидье10
В США застрелили зверя, похожего на оборотня38
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо48
«Люди занимались любовью на сцене и танцевали»6
Видео
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
01:03
Оператор свалился в пруд во время прямого эфира
Безумный мир
04:11
Механики вставили в барби-авто настоящий двигатель
Безумный мир
03:42
Рассказали, почему киты такие огромные
Безумный мир
07:30
Назвали самую странную планету Солнечной системы
Безумный мир
04:27
Ядерные аварии, которые правительства скрывали
Истории
06:12
Заброшенные места, которые сегодня пугают людей
Места
00:30
Человек, который не раз обманывал смерть
Люди
12:08
Города, которые скоро исчезнут с Земли
Места
04:34
Чем закончили самые кровавые преступницы
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение