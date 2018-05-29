Секс-обучение: 5 поз для начинающих и тех, кого и так всё устраивает

Если твой партнер недостаточно опытен, насмотрелся плохих фильмов или попросту считает себя крутым любовником, зная одну позу, можно избежать неприятных ощущений и получать только приятные. Главное — чтобы он тебе доверился!

1. Царь горы

Никто не любит, когда его постоянно поправляют. Так что садись сверху, подложи подушку ему под голову — и пусть ничего не делает, а только наслаждается видом. Тогда он поймет, с какой скоростью тебе нравится двигаться и как здорово ты умеешь ласкать себя рукой или игрушкой. Выводы он точно сделает! 2. Призрак

Поставь перед кроватью большое зеркало. Пусть он сядет на край кровати, ты у него на коленях (спиной к нему). Намажь на грудь немного масла или лосьона. Положи свою руку поверх его и учи его правильно прикасаться к твоему телу. Многие мужчины понимают это лучше слов — и спокойно относятся к учебе. Пусть и он покажет тебе то, что ему нравится! 3. Да, госпожа!

Поиграй с ним в ролевые игры, пусть делает то, что ты прикажешь (если откажется — тогда просто предложи). Когда он приступит к куннилингусу, направляй его движения, говори вслух, что правильно, а что не очень. И перестань уже думать о том, что это долго и ему неудобно! 4. Беззвучная игра

Ляг на спину — и пусть он изучает твое тело руками и губами. Говорить нельзя — только показывать свое удовольствие движениями и стонами. Для пущего интереса завяжи ему глаза. Потом можете поменяться. 5. Самое лучшее шоу Займись самоудовлетворением у него на виду. Да, это очень открытая безоружная позиция, но именно так можно дать понять, что тебе нравится. И мало кто устоит перед совместным продолжением! Читайте НАС ВКонтакте