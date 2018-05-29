Кайл Уолкер признался, что справляет нужду в душевой «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер стал гостем передачи, в ходе которой ему предлагалось отвечать на вопросы с применением детектора лжи.

— Ты справляешь нужду в душе?— Да (Смеется). (детектор подтверждает правдивость слов Уолкера)

— Ты справляешь нужду в душевой клуба?— Да (детектор подтверждает правдивость слов Уолкера). И я такой не один.

— То есть вы там все вместе нужду справляете?— Ну, оно же все уходит в сток. Сверху чуть геля для душа — и нормально.

— Тебя когда-нибудь бросала девушка? — Нет (детектор показывает, что Уолкер лжет). Честно, нет.

— Ты когда-нибудь надевал женское платье?— Нет (детектор показывает, что Уолкер лжет). Да нет же, нет, точно нет. Ну, как-то надевал маскарадный костюм к Рождеству, когда играл за «Тоттенхэм». Я нарядился Миссис Даутфайр. Классный фильм, — цитирует Уолкера The Sun.