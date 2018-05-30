Александр Казанцев: «В ответ на купленные продукты бомж сделал мне подарок…»

Как-то после получения зарплаты отправился я в магазин у дома в Ленинском районе. Настроение приподнятое, если не сказать отличное. Зашёл уже в супермаркет. Набираю продукты. Вдруг смотрю — мужчина стоит, лет 30. Грязный, побитый жизнью, на лице гематомы. Бомж одним словом.

Если честно признаться, бомжей я очень не люблю, хотя сам живу очень небогато. Но думаю, что если у тебя что-то случилось и ты стал бомжом, значит надо пытаться вернуть свой социальный статус. Хотя бы восстановить паспорт, найти копеечеую работу (в пятерочку не берут разве что с судимостью!) и организовать крышу над головой. Бомжи же на мой взгляд — это те люди, которые перестали за это все бороться. И одно дело, когда ты серьёзно болен (инвалидность, с головой что-то не так), а с другой, когда ты здоровый мужик и при этом пьешь беспробудно.

Так вот. В магазине мужчина заметим мой взгляд, подходит и просит жалобно: «Я не кушал уже несколько дней, добавьте на еду». Внезапно для самого себя я согласился и предложил ему что-то выбрать на 100 рублей. Мужчина принес паштет гусиный, хлеб и ещё что-то по мелочи. Спросил, можно ли ещё что взять. Я кивнул, он ещё за кефиром и салатом себе сходил. Хм, есть у него открывашка для паштета? Не догадался спросить.

На кассе мужчина свои продукты отложил отдельно от меня. Видимо боялся, что я в последнюю минуту откажусь за него платить. Я молча подвинул товар к себе, взял ему отдельно пакет. Когда за все расплатился, вручил пакет мужчине, пожелал удачи и хотел и сам направиться к дому.

Неожиданно бомж окликнул меня. Я поднял голову и вижу, что его рука протянула мне красную зажигалку, дешевую такую из супермаркетов. «Спасибо», — говорит, — возьми, пригодится. У меня ещё есть". Сам не знаю зачем, но я взял презент, развернулся и ушел, хотя даже не курю. Позже оказалось, что огонек в зажигалке уже очень слабый, синеющий, еле-живой. Наверное, как жизнь его предыдущего хозяина: слабую, шаткую, готовую потухнуть в любой момент. К слову, зажигалка до сих пор лежит на дне кармана.