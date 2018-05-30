Гончаренко: сказал Мусе, чтобы он возвращался

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о прощании с нападающим Ахмедом Мусой , который покинул стан «армейцев» по истечении арендного соглашения с «Лестером».

«Как попрощался с Мусой? Тепло, душевно. Сказал ему: «Муся, посмотри, как я тебя люблю. И когда ты снова приедешь, я всё равно буду тебе пихать. Ты возвращайся, мы тебя все тут любим». Он сказал, что подумает. В Лиге чемпионов все хотят играть, так что посмотрим», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Во второй части сезона-2017/18 российской Премьер-Лиги 25-летний Муса отметился 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 10 матчах.