Ещё
Гончаренко: сказал Мусе, чтобы он возвращался
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гончаренко: сказал Мусе, чтобы он возвращался 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о прощании с нападающим Ахмедом Мусой, который покинул стан «армейцев» по истечении арендного соглашения с «Лестером».
«Как попрощался с Мусой? Тепло, душевно. Сказал ему: «Муся, посмотри, как я тебя люблю. И когда ты снова приедешь, я всё равно буду тебе пихать. Ты возвращайся, мы тебя все тут любим». Он сказал, что подумает. В Лиге чемпионов все хотят играть, так что посмотрим», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Во второй части сезона-2017/18 российской Премьер-Лиги 25-летний Муса отметился 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 10 матчах.
Чемпионат.com: последние новости
Роман Нойштедтер — о Турции, России, чемпионате мира и стиле жизни Интервью с Егором JotM Сурковым «Реал Мадрид» — «Ливерпуль»: за день до финала ЛЧ в Киеве. Фоторепортаж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Купленная жена и дочь-полубогиня: что творил Дидье12
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо63
«Союз нам не родина»: самые громкие побеги из СССР35
Что случилось в преддверии взрыва на ЧАЭС70
В США застрелили зверя, похожего на оборотня39
Видео
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
01:03
Оператор свалился в пруд во время прямого эфира
Безумный мир
05:11
Секретные пляжи, куда попадают избранные
Места
09:30
Показали, как погибнет человечество
Безумный мир
04:11
Механики вставили в барби-авто настоящий двигатель
Безумный мир
05:36
Рассказали, что все инопланетяне впали в спячку
Безумный мир
03:42
Рассказали, почему киты такие огромные
Безумный мир
07:30
Назвали самую странную планету Солнечной системы
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение