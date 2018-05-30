Сергей Рыжиков — о своих татуировках: «Шаронов однажды сказал, что я хожу как колхозник. У всех есть тату»

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков , ранее покинувший «Рубин», стал гостем «СЭ». Голкипер рассказал о значении татуировок, которые покрывают его руку.

— Наколки на рукох, если не секрет, для чего они — на фарт?

Сергей Рыжиков: «Рубин» предлагал контракт. Но ждать шанс в запасе — не для меня"

— Да нет. Просто когда я жил в одном номере с Ромой Шароновым…

— … он оказался мастером художественного тату.

— Не совсем так. Но однажды говорит мне: «Ну, что ты, Рыжий, как колхозник ходишь. У всех есть тату, а у такого вратаря, как ты, нет. Сделай хотя бы одну, а потом уже не остановишься». Ну, я и решился.

— А что эти рисунки означают?

— Тигр — зверь-красавец, который мне очень нравится. А это обезьяна, в год которой я родился.

— А я думал — это кто-то из тренеров, который не уважал талант вратаря Рыжикова.

— Ценю юмор. Слава Богу, такие мне не встречались (смеется). А лев — моя супруга по гороскопу.

— А наколки «не забуду мать родную», часом, нет?

— Нет. Это в сердце должно быть (смеется).

— Кроме этих наколок, за минувшие пять лет что произошло в жизни голкипера Сергея Рыжикова хорошего и плохого?

— В целом все хорошо. Девочки растут, все здоровы.

"Рубин" объявил об уходе 37-летнего голкипера 15 мая, и уже 21 мая он провел свой прощальный матч, где втсретились команды «Друзья Рыжикова» и «Фанаты „Рубина“. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью — скоро на „СЭ“