Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков, ранее покинувший «Рубин», стал гостем «СЭ». Голкипер рассказал о значении татуировок, которые покрывают его руку.
— Наколки на рукох, если не секрет, для чего они — на фарт?
Сергей Рыжиков: «Рубин» предлагал контракт. Но ждать шанс в запасе — не для меня"
— Да нет. Просто когда я жил в одном номере с Ромой Шароновым…
— … он оказался мастером художественного тату.
— Не совсем так. Но однажды говорит мне: «Ну, что ты, Рыжий, как колхозник ходишь. У всех есть тату, а у такого вратаря, как ты, нет. Сделай хотя бы одну, а потом уже не остановишься». Ну, я и решился.
— А что эти рисунки означают?
— Тигр — зверь-красавец, который мне очень нравится. А это обезьяна, в год которой я родился.
— А я думал — это кто-то из тренеров, который не уважал талант вратаря Рыжикова.
— Ценю юмор. Слава Богу, такие мне не встречались (смеется). А лев — моя супруга по гороскопу.
— А наколки «не забуду мать родную», часом, нет?
— Нет. Это в сердце должно быть (смеется).
— Кроме этих наколок, за минувшие пять лет что произошло в жизни голкипера Сергея Рыжикова хорошего и плохого?
— В целом все хорошо. Девочки растут, все здоровы.
"Рубин" объявил об уходе 37-летнего голкипера 15 мая, и уже 21 мая он провел свой прощальный матч, где втсретились команды «Друзья Рыжикова» и «Фанаты „Рубина“. (Александр ЛЬВОВ)
Полная версия интервью — скоро на „СЭ“