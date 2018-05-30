Виктор Гончаренко: «Говорил Мусе: „Когда снова приедешь, я все равно буду тебе пихать“

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что конфликт с нападающим Ахмедом Мусой был быстро исчерпан. Нигерийский форвард, выступавший за армейцев на правах аренды во второй половине сезона-2017/18, не подал руку наставнику после замены в матче чемпионата России против «Динамо» (1:2).

Говоря о Понтусе Вернблуме, который покинул ЦСКА по истечении срока контракта, белорусский специалист сказал, что швед изъявил желание поиграть в одной из стран с более теплым климатом.

Кого мы больше не увидим в чемпионате России

— Вы наверняка анализировали случай с Мусой. Понимали же, что болельщики видят ваши разборки?

— И толку? Да мне было наплевать. Если футболист не уважает тренера, с ним трудно дальше работать, — цитирует "Чемпионат.com" Гончаренко. — После моей тирады Муса понял, что совершил ошибку. Мы еще в раздевалке решили ситуацию. А на следующий день конфликт был полностью исчерпан.

— Как вышли из той ситуации?

— Уже в раздевалке Муса понял, что накосячил. Глаза опустил, смотрит, как побитая собака. Захожу и понимаю: что-то изменилось. Говорю: «Муса, ты был не прав». Он сразу же пошел на попятную. А на следующий день извинился. Причем при всех.

Переспрашивал помощников: «Что я тогда вообще сказал Мусе?» Они ответили — тебе лучше не знать.

— Как вы с попрощались с Мусой?

— Тепло, душевно. Сказал ему: «Муся, посмотри, как я тебя люблю. И когда ты снова приедешь, я все равно буду тебе пихать. Ты возвращайся, мы тебя все тут любим». Он сказал, что подумает. В Лиге чемпионов все хотят играть, так что посмотрим.

— Когда вы поняли, что Вернблум уйдет?

— Недели за две до конца чемпионата. Он пришел ко мне и сообщил о своем решении.

— Почему он ушел?

— Комплекс причин. И семья, и желание сменить обстановку. Он сказал, что хочет поиграть в более теплой стране. Я ответил: «Ты же викинг!». Но в ту же Швецию он не хочет. Он даже квартиру купил в теплых краях, хочет поиграть там. А в России летом отдыхают, а в заморозки начинают дружно играть. Хотя это нормально. Считаю, это правильно.

— Уговорить его было нереально?

— Ему был предложен контракт еще в декабре, на сборе в Испании. Все это время он размышлял. У Понтуса было много времени, чтобы принять решение для себя и семьи.

— Вернблум и правда плакал, когда прощался с командой?

— Да, это был эмоциональный момент. На построении команды объявили, что он уходит. Вернблум тепло со всеми попрощался, и скупая слеза потекла по его щеке.