Как 12-летний пионер 4 года грабил госучреждения

В 1934 году при попытке продать украденный дорогой фотоаппарат милиция задержала 12-летнего московского пионера Валентина Егорова . В ходе следствия выяснилось, что за четыре последних года мальчик успел обворовать помещения комиссариата тяжелой промышленности, сельского хозяйства, снабжения, образования, финансов и здравоохранения. Помимо этого он промышлял в редакции газет «Известия и „Правда“, а также в управлениях Московских предприятий.

В начале 30-х годов власть решила использовать пионеров, как добровольных помощников для контроля над советскими столовыми, буфетами и различными учреждениями. Таким образом планировалось улучшить работу госорганизаций и воспитать в детях социальную активность. Официальная пропаганда называла проверяющих-пионеров „легкой кавалерией“ партии и одним из таких кавалеристов стал сын кочегара и отличник Валя Егоров.

»Надо же дураков учить»

На допросе в милиции Валя сказал, что своими кражами просто учил дураков, которые не запирали свои шкафы и оставляли без присмотра важные документы. Следователей ошарашило признание пионера, что воровством он занимается уже 4 года и работает только в государственных учреждениях. В стремлении «улучшить работу» советского чиновничьего аппарата Валя не забывал о материальной стороне дела.

Со столов работников он брал деньги, канцелярские принадлежности, карандаши, а из Бауманского отдела образования он украл плакаты вождей, которые готовились для Первомая. Под видом проверяющего Егоров посетил и здание столичного ЦК ВЛКСМ, где обошел незапертые кабинеты и украл много карандашей, чистую бумагу, значки, 20 рублей и продовольственные карточки.

Рейд в комиссариат финансов

В начале учебного 1933 года Валя пришел в дом Народного комиссариата финансов, который размещался на улице Ильинке. Подойдя к одному из сотрудников, он сказал, что является легким кавалеристом подшефной школы и пришел проверить питание учреждения. Не проверяя у ребенка документов и поверив пионеру на слово, секретарь месткома Орловская выдала ему пропуск для входа в здание, право быть в комиссариате в выходные дни дал ответственный по хозяйству товарищ Воробьев.

В первый день вместе с бригадиром питания мальчик посетил столовую, посмотрел на цех заготовки, кухню, кладовую, после чего Валю накормили. Когда в 18.00 рабочей день закончился и все ушли домой, Егоров остался в здании комиссариата и поднялся на 3-й этаж. Там, в помещении месткома мыла полы уборщица, которой Егоров сказал, что здесь будет собрание комсомола и после уборки запирать дверь не надо. Когда женщина ушла, пионер вскрыл стол председателя, в котором нашел 95 рублей.

Пока в управлении не поднялась паника, мальчик представлялся сыном различных начальников, оказалось, что в комиссариате легко воровать, и он промышлял в нем целую неделю. В один из дней мальчик раздобыл серебряную ложку и чашку, перочинный ножик, железное зеркало, пару яблок, облигации пятилетки на сумму 65 руб. Всего в наркомфине Егоров вскрыл более 80 столов работников.

Как Валя Егоров обворовал чекиста Яна Ольского

По словам пионера, ему удалось обокрасть известного чекиста Яна Ольского, который с 1931 года работал в комиссариате внутренней торговли СССР. В 1934 году начальник управления столовых Ольский приехал в одно из мест общественного питания, где Руководитель заметил мальчика и спросил, что он здесь делает. Воришка ответил, что он из легкой кавалерии подшефной школы и проверяет питание в этой столовой. Со слов Егорова товарищ Ольский обрадовался его рвению и предложил тому прийти в Наркомсанаб, где он получит удостоверение, позволяющие посещать с проверкой все столовые Москвы.

На допросе Егоров рассказывал, что на следующий день приехал в комиссариат и попал в приемную начальника. Секретарю мальчик сказал, что пришел за удостоверением. В кабинете Ольского пока его хозяин вышел, пионеру удалось украсть из стола часы. Удостоверения в этот день Валя не получил и его попросили прийти завтра. Оказавшись в кабинете снова, Егоров опять полез в стол бывшего чекиста, где взял золотой брелок от часов и красивый кинжал для вскрытия конвертов. Однако воришку застал вошедший в помещение Ольский, который сдал его милиции. По дороге в отделение мальчику удалось скрыться в толпе, идущих с работы людей и убежать.

После того, как пионера арестовали с краденым фотоаппаратом, следственная комиссия решила, что мальчик болен одной из форм клептомании, и для лечения он был направлен в экспериментально-дефектологический институт. Приговор пионеру вынесли за месяц до принятия закона от 1935 году об ужесточении мер наказания малолетним преступникам. О дальнейшей судьбе Вали ничего неизвестно.