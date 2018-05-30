Отец находит ужасающее письмо от сына. Это бесценно!

Отец, проходя мимо спальни своего сына, заметил с удивлением, что кровать была аккуратно заправлена, и в комнате было убрано. Затем, он увидел конверт, который лежал на подушке. На нем было написано «папа». С ужасным предчувствием, он открыл конверт и прочитал письмо, с дрожащими руками…

“Дорогой, папа. Я пишу тебе это письмо с большим сожалением и скорбью. Мне пришлось сбежать вместе с моей новой подругой, потому что я хотел избежать сцены с мамой и тобой. Я испытываю настоящую страсть к Стейси, и она очень милая, но я знал, что вы не одобрите мой выбор из-за ее пирсинга, татуировок, обтягивающие одежды для мотоцикла, и потому, что она намного старше меня. Но это не только страсть, папа.

Она беременна. Стейси сказала, что мы будем очень счастливы. У нее есть трейлер в лесу, и запас дров на всю зиму. И у нас есть общая мечта иметь много детей.

Стейси открыла мне глаза на тот факт, что марихуана на самом деле никому не вредит. Мы будем выращивать ее для себя, и продавать ее другим людям в коммуне, а также кокаин и экстези. Также, мы будем молиться, чтобы ученные нашли лекарство от СПИДа, чтобы Стейси могла излечиться. Она этого заслуживает!

Не волнуйся, папа. Мне 15, и я знаю, как позаботиться о себе. Когда-нибудь, я уверен, мы вернемся, чтобы навестить Вас, и Вы сможете увидеть ваших внуков.

С любовью, твой сын Джошуа.

P. S. Папа, все из вышеперечисленного не правда. Я в доме у Джейсона. Я просто хотел напомнить тебе, что в жизни есть вещи похуже, чем то письмо со школы, которое лежит на кухонном столе. Позвони, когда буде безопасно возвращаться домой!