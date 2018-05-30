Как спастись от медведя? Правила поведения при встрече с дикими животными

Вот-вот начнется лето, и, возможно, ты хотя бы раз отправишься в лес. По грибы-ягоды, дышать воздухом или еще за чем-то — не важно. Важно, чтобы ты вернулся оттуда живым.

Кадр из фильма «На грани»

И хотя, к счастью, мы живем не в Африке, где целая толпа зверей конкурирует за право тебя сожрать, но и в наших добрых краях иногда встречаются не совсем милые животные.

И поскольку мы хотим, чтобы ты и дальше читал наши классные статьи, то на всякий гипотетический случай встречи с опасными обитателями русских лесов мы приготовили для тебя полезные советы.

Медведь

Есть такой старый анекдот: в инструкции для туристов написано, что колокольчики отпугивают медведя. Как узнать, рядом ли медведь и надо ли звонить в колокольчик? Для этого нужно посмотреть, есть ли на земле свежие лепешки. Как понять, что лепешка медвежья? В ней есть колокольчик.

Шутки-шутками, но реальная перспектива стать частью такой лепешки малопривлекательна. Поэтому постараемся запомнить основные правила поведения на случай встречи в лесу с медведем.

Если у тебя с собой рюкзак, можно отбросить подальше, чтобы отвлечь внимание животного

Когда медведь отвлекся от тебя, ляг на землю и не шевелись. В таком положении нужно остаться на некоторое время, чтобы убедиться, что медведь ушел

Уходи от медведя очень медленно, спокойно и по диагонали

Залезать на дерево стоит только в крайнем случае: зверь может долго и спокойно поджидать тебя внизу

Если медведь все-таки напал, целься ему в глаза или попытайся со всей силы попасть в нос.

А вот что категорически нельзя делать:

смотреть ему в глаза

поворачиваться к медведю спиной

бежать

трогать медвежат

Волк

У волка, как и у его дальнего родственника пса, при встрече с незнакомым человеком может сработать или оборонительное поведение, или агрессивное. Если зверь здоров, один, относительно сыт, и рядом нет его детенышей, то, скорее всего, тебе удастся избежать с ним открытого конфликта.

Мужчин волки боятся больше, чем женщин и детей. Поэтому постарайся показать ему, что ты альфа-самец — громко говори (но не кричи и ни в коем случае не вой), хлопай в ладоши и ни в коем случае не показывай свой страх. Скорее всего, зверь предпочтет уйти.

Другое дело, если ты столкнулся со зверем, больным бешенством. Такие животные могут подходить очень близко к человеческому жилью, у них сваленная, тусклая шерсть и капает слюна. От них можно ждать чего угодно. Правила поведения те же, что и при встрече с медведем. И последнее: если ночь, лес, кругом воют волки — разводи костер и подбрасывай в него побольше зеленых листьев — чем больше дыма, тем безопаснее.

Гадюка и ее родственники

Вероятность того, что ты встретишь в России гигантскую анаконду, которая проглотит тебя целиком, практически равна нулю. Другое дело — гадюка. Если ты не серпентолог (специалист по змеям), то давай не будем гадать, какой именно вид рептилий перед тобой, и ко всем ползучим гадам будем относиться как к потенциальной угрозе.

Идя по высокой траве, проверяй свой путь палкой, топай — почувствовав вибрацию, змея предпочтет избежать встречи с тобой. Прежде чем сесть отдохнуть на пенек, убедись, что он не занят, и всегда смотри под ноги.

Змея не будет нападать, если ты ее не спровоцируешь. Поэтому не трогай ее и уж тем более не бей. Все-таки цапнула? Шансы выжить велики, если все делать правильно. Здорово, если тебя могут доставить до больницы так, чтобы тебе пришлось двигаться по минимуму. Но если ты один, то постарайся хотя бы не бежать — иначе ты быстро разгонишь яд по организму. И вот, что еще НЕ нужно делать:

пить алкоголь

пытаться высосать яд перетягивать укушенное место жгутом

надрезать место укуса

прижигать рану

Дикий кабан

Свинка Пеппа, может быть, и душка, а вот ее дикий собрат вряд ли обрадуется твоему появлению на его территории. Особенно, если он старый и в крайне дурном расположении духа.

При встрече с кабаном лезь на дерево или уйди с его пути, если он вдруг побежал на тебя. Не пытайся вступать с ним в схватку, даже если у тебя есть нож — раненый зверь становится только агрессивнее (это, кстати, касается и волков, и медведей).

Небезобидные травоядные

Если зверь не может тебя съесть, это вовсе не значит, что тебе не грозит опасность. Самый яркий пример — заяц. Казалось бы, уж этот милый серый пушистик не может сделать ничего плохого. Но если взять за уши живого зайца, своими задними лапами он может спокойно вспороть твою одежду и не только.

И последний в нашем списке — самый крупный зверь на территории нашей страны — лось. Учитывая, что он почти в сто раз тебя тяжелее, постарайся не стать для него неожиданностью — пережить удар лося вряд ли удастся.

Орать в лесу, «как в лесу», не стоит, но идти нужно шумно, чтобы все обитатели были в курсе твоего приближения, и вы все могли избежать неприятного знакомства.