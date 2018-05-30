5 интересных идей для нового хобби

Знакомство с людьми проще всего завязать обсуждением хобби. Ведь именно то, что мы делаем не ради денег (даже если ты любишь свою работу), а просто так, говорит о нас больше и честнее, чем пафосный статус в социальной сети. Если на вопрос «У тебя есть хобби?» ты отвечаешь молчанием, то это статья для тебя. Мы расскажем про 5 видов занятий, которые заполнят твой досуг и позволят прокачать интересный навык.

1. Рисование

Ты, наверное, обращал внимание, как во время телефонного разговора или скучной лекции, держа в руках карандаш, начинал непроизвольно выводить на листке бумаги незамысловатые эскизы. Как выяснили ученые, происходит это неспроста. Бездумно изображая подобные узоры, их автор лучше усваивает получаемую информацию. Это не единственная польза от рисования, доказанная наукой. Подтверждено, что занятие живописью снижает стресс и отвлекает от жизненных проблем. Также рисование стимулирует работу головного мозга, развивая способность концентрироваться и лучше воспринимать новые знания. И чем лучше ты начнешь рисовать, тем больше тебя увлечет это занятие, превратившись, возможно, в твою будущую профессию. И пусть тебя не пугает долгий путь освоения азов живописи. Если ты до сих пор изображаешь человека в виде четырех палочек и кружочка, это совсем не значит, что рисование — не твое. Рисовать умеет каждый. Просто данное умение надо раскрыть. Для этого существуют специальные школы, в которых помогут выйти наружу сидящему внутри тебя Левитану. Студия с говорящим названием «Найди себя» как раз одна из таких. Здесь тебя научат основам живописи, но делать это будут не изнуряющим изложением теоретического материала. Программа обучения строится на практике. И это справедливо: если ты хочешь уметь рисовать, то надо рисовать. Как можно больше. Причем первую свою картину ты сможешь создать на первом же мастер-классе. И рисунок этот будет действительно походить на картину, а не на эскиз первоклассника на полях школьной тетради. В «Найди себя» существует несколько направлений: пастель, акварель, рисунок маслом, карандашом и много других. Все, что необходимо тебе, — это выбрать нужное либо все сразу. Узнать больше о студии «Найди себя»

2. Пение

К сожалению, любить петь и уметь петь — это разные вещи. Твои друзья и соседи не дадут соврать. Пение присутствует в жизни каждого: кто-то беззвучно нашептывает себе под нос песню, услышанную случайно утром в рекламном ролике. А кто-то тиражирует данное хобби на суд общественности. Но если тех людей, которые любят петь и умеют это делать, мы любим, то тех, кто любит петь, но не умеет, готовы линчевать. Так что если ты очень хочешь, но не очень можешь, то для начала стоит поработать над своими вокальными данными. С другой стороны, пение помогает снять стресс, улучшает тонус, и ограничивать себя очень тяжело, особенно если рядом играет любимая песня, ведь на припеве «Show must go on» невозможно удержаться. К счастью, сегодня проблему плохого вокала тебе помогут решить профессионалы из «Студии на Третьяковке», чей многолетний опыт помог запеть красиво и правильно множеству людей. Здесь работают грамотные звукорежиссеры с аппаратурой исключительно топ-класса. Алгоритм взаимодействия очень прост: ты приходишь, записываешь песню и после обработки получаешь ремейк любимой песни в собственном исполнении — это идеальный способ реализовать свои таланты и в итоге получить качественный продукт. Также ты можешь не просто уповать на технику и профессионалов, которые будут с тобой работать, а взять несколько уроков у педагогов по вокалу. За несколько занятий тебя обучат азам и подскажут, как лучше исполнять тот или иной момент песни. При желании ты можешь посетить курсы игры на барабанах, гитаре, саксофоне — все зависит от твоего желания творить и воплощать мечты в жизнь. Записаться на уроки вокала

3. Фотографирование

Увлечение фотографией сегодня стало столь популярно, что ты, наш дорогой читатель, можешь спросить, мол зачем тогда мы об этом пишем. Отвечаем: «Потому что это очень популярно». Действительно, нехватку творческой деятельности в жизни многие компенсируют фотографированием. Узнать этих людей легко: у них нередко на шее весит профессиональная камера и они снобистски фыркают, когда в их присутствии селфи называют фотографией. Но правда заключается еще и в том, что красивые фотки существуют, и, чтобы сделать такие, нужно относиться к фотографированию как к искусству. А искусство — это то, что не терпит дилетантства. Поэтому изучай планы, строение света. Купи хорошую камеру, не скупись на линзы. И запомни, что композиция — это не только музыкальное произведение. Фотографы те же художники, только их кисть — камера. Но главный инструмент — воображение. И если ты, глядя вокруг, часто ловишь себя на мысли, что из этого получился бы неплохой кадр, то фотографирование — это точно твое! Как научиться нормально фотографировать

4. Карточные фокусы

Фокусы — одна, наверное, из немногих вещей, которая увлекает людей всех возрастов. Несмотря на спрятанную от глаз «ловкость рук и никакого мошенничества», зрителя не отпускает ощущение магической силы, заложенной в каждом представлении. Популярность фокусов подтверждается историей. Упоминания о первом фокуснике уводят на 5000 лет назад в Древний Египет времен правления фараона Хеопса. Уже тогда жил некий парень по имени Джеди Коппердфильд (сведения о фамилии не точны), который мог оторвать голову птице, а затем вновь оживить ее. Представляешь, каким зрелищем это было для людей, которые искренне верили, что солнце — это Бог! Эволюция фокусов не прекращалась в разные исторические эпохи. Этому даже уделил внимание Голливуд: «Престиж» и «Иллюзионист» стали хитами своего времени. Но герои среди фокусников есть не только в кино. Британский иллюзионист Ричард Смит побил мировой рекорд по длительности выступления и количеству показанных фокусов. Одно его шоу продлилось более 30 часов — за это время он показал 331 фокус. Может, до лавров этого парня тебе еще далеко, но ты можешь хотя бы частично сократить расстояние разрыва. Для начала тебе нужно знать несколько крутых фокусов и научиться их показывать. Предлагаем начать с карточных. Как это сделать? Можно устроить поисковый марафон в Google . Но там ты наткнешься на видео старых и известных фокусов, один из которых, возможно, месяц назад тебе показывал твой приятель. А можно посетить магазин Cardician, который предлагает не только огромный выбор карточных наборов, но и обучающие курсы. За один день ты постигнешь секреты фокусов с картами и станешь самым крутым иллюзионистом в масштабах если не всего мира, то как минимум своего офиса. И пока твои коллеги удивленно «охают» от увиденного, ты можешь достать другую колоду для нового фокуса. Только не раскрывай всех секретов, иначе из корпоративного мага ты превратишься в прежнего ведущего специалиста (ну или чем ты там занимаешься). Кстати, чтобы научиться новым фокусам, необязательно проходить курсы. В магазине Cardician можно купить книги или обучающее видео о лучших в мире фокусах с картами. Купить реквизит для фокусов

5. Работа с кожей

Уметь делать что-то руками всегда считалось особенно полезным. Потому что на выходе получается осязаемый продукт, польза от которого доказывается жизнью. Выполненное изделие можно использовать в личных целях, преподнести в качестве подарка или вовсе продать, превратив рукодельное хобби в бизнес. Работа с кожей — удобное применение своему ремесленному порыву. Во-первых, для этого не нужно приобретать дорогие и громоздкие станки — хватит ручных инструментов, продающихся в специализированных магазинах. Во-вторых, кожа — это популярный материал, применяемый во многих аспектах жизни. И если твои изделия будут качественными, то новое умение легко можно монетизировать, продавая продукты своих трудов. А диапазон подобных товаров огромен: ремни, кошельки, сумки, портупеи, браслеты. Большинство из перечисленных вещей есть у каждого. И круто, когда ты носишь в своем кармане портмоне из натуральной кожи. Да еще и ручной работы! Да еще и твоей ручной работы! 6 твоих неординарных хобби