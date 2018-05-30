У этого парня был плохой день. То, что он сделал потом — уморительно и коварно!

Когда у Вас выдается действительно плохой день, и Вы хотите выплеснуть свои эмоции, не надо вымещать свое зло на ком-то кого вы знаете, сделаете это на том кого Вы не знаете. Однажды, я сидел за своим столом, когда вспомнил о телефонном звонке, который я забыл сделать. Я нашел номер и набрал его.

Человек ответил: «Привет». Я вежливо сказал: «Это Крис. Могу я поговорить с Робин Картер?» Вдруг маниакальный голос крикнул мне в ухо: «Научись б***ь правильно набирать номер!» и телефон отключился. Я не мог поверить, что кто-то может быть настолько груб.

Когда я нашел правильный номер Робин, чтобы позвонить ей, то обнаружил, что случайно попутал последние две цифры. После разговора с Робин, я решил позвонить снова на «неправильный» номер. Когда парень ответил на звонок, я завопил: «Ты мудак!» и повесил трубку.

Я записал его номер, и положил в ящик письменного стола. Каждые пару недель, когда я оплачивал счета, или у меня был плохой день, я звонил ему и орал: «Ты мудак!» Он всегда поддерживал меня.

Когда запустилась программа идентификации звонков (ID-Caller), я подумал, что мои терапевтические звонки ‘мудаку’ придется прекратить. Но я позвонил ему и сказал: «Привет, это Джон Смит из телефонной компании. Я звоню, чтобы узнать, знакомы ли вы с нашей программой ID-Caller?» Он закричал: «Нет!», — и швырнул трубку. Я быстро перезвонил ему и сказал: «Это потому что ты мудак!», — и повесил трубку.

Однажды я был возле магазина, готовясь занять место для парковки. Какой-то парень на черном БМВ подрезал меня и остановился на месте, которое я терпеливо ждал. Я стал сигналить и орать, что я ждал это место, но этот идиот проигнорировал меня. Я заметил знак «продается» на его окне, и записал его номер. Несколько дней спустя, сразу после звонка первому мудаку (его номер у меня на быстром наборе) я подумал, что не плохо было бы позвонить мудаку из БМВ.

Я сказал: «Это мужчина с черным BMW на продажу?» Он сказал: «Да». Я спросил: «Можете ли вы сказать мне, где я могу посмотреть авто?» Он сказал: «Ок, я живу на бульваре Оактри, 34, в Фэйрфаксе. У меня желтое ранчо, и машина стоит прямо на виду».

Я спросил: «Как Вас зовут?» Он сказал: «Меня зовут Дон Хансен». Тогда я уточнил: «Когда Вам будет удобно встретиться, Дон?» Он сказал: «Я дома каждый вечер после пяти».

Я сказал: «Послушайте, Дон, могу я сказать Вам кое-что?» Он ответил: «Да?» Тогда я сказал: «Дон, ты мудак!», — затем я повесил трубку и добавил его номер в быстром наборе, тоже.

Теперь, когда у меня была проблема, у меня было два мудака, чтобы им звонить.

Потом мне пришла в голову одна идея. Я позвонил мудаку №1.

«Привет», — сказал он.

«Ты мудак!», — ответил я, но не повесил трубку.

«Вы еще там?», — спросил он.

«Да».

«Прекрати называть меня так!»

«А то что будет?», спросил я.

«Кто ты?»

«Меня зовут Дон Хансен».

«Да? Где ты живешь?»

«Мудак, я живу на бульваре Оакфри, 34, в городе Фэрфакс, желтое ранчо, у меня есть черный БМВ на стоянке перед домом»., — ответил я.

«Я приеду прямо сейчас, и тебе лучше начать молиться».

«Как мне страшно, мудак!», — сказал я и повесил трубку.

Затем я позвонил мудак №2.

«Алло?», ответил он.

«Привет, мудак», — сказал я.

«Если я когда-нибудь узнаю, кто ты…», — воскликнул он.

«То что?»

«Я надеру тебе задницу! »

«Ну, засранец, у тебя есть шанс. Я приеду прямо сейчас»., — сказал я.

Затем я повесил трубку и немедленно позвонил в полицию, сказав, что я живу на бульваре Оактри, 34, в городе Фэрфакс, и что я был на пол пути туда, чтобы убить любовника своей жены.

Потом я позвонил на 9 канал и рассказал новость о перестрелке банд на бульваре Оактри, в Фэйрфаксе.

Я быстро сел в свою машину и направился в Фэйрфакс. Я доехал туда, как раз вовремя, чтобы наблюдать как двое мудаков дерутся на глазах у шести полицейских машин, журналистов с телевидения и вертолетов у них над головой.

Теперь я чувствую себя намного лучше. Управление гневом действительно работает.