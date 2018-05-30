Блондинки: стиль, образ жизни и предназначение

30 мая — день блондинок. Это значит, что шатенки и брюнетки нервно пыхтят в сторонке, а блондинки спешно корректируют цвет волос у корней. Да, сегодня их день. И они — прекрасны.

Фраза о том, что джентльмены предпочитают блондинок, плотно связана с образом Мерилин Монро и одноименным фильмом. Ну конечно, а что оставалось делать Монро, с таким-то цветом волос, только культивировать свою блондинистость!

Этот фильм, кстати, вышел в 1953 году, так что фраза гуляет по миру уже 65 лет. Правда, брюнетки тоже не лыком шиты, они нашли достойный ответ нахальным блонди: да, мужчины предпочитают блондинок, но женятся — на брюнетках! 1:1! Ничья, то бишь!

Дело в гормонах

Впрочем, под тезис о предпочтениях мужчин ученые готовы подложить весомую научную подоплеку.

— Дело в том, что мужчины воспринимают брюнеток как более зрелых и более интеллектуально развитых дам, — объясняет психолог Диана Романова. — С брюнетками они подсознательно намного быстрее и проще находят общий язык, могут говорить о делах. Кроме того, брюнетки заставляют мужчин быть в тонусе — с ними рядом труднее расслабляться. А блондинки кажутся эфемерными созданиями, возможно — даже глуповатыми. Они не вызывают чувства настороженности, опасности. И поскольку мужчины по природе своей — защитники, они с большим удовольствием защищают блондинок, этих «вечных девочек». Ну а если у них еще и глаза распахнуты широко, мужчина ощущает себя рядом с такой дамой куда брутальнее и важнее, чем рядом с деловой брюнеткой.

Говорят, немало в этом вопросе зависит и от подсознания. Гормон эстроген, отвечающий за плодовитость, по сути ответственен за продолжение рода. «Самцы» ощущают его на уровне интуиции, «кожей». Светлые волосы говорят о высоком уровне этого гормона, поэтому существует предположение, что мужчины «клюют» на них, подсознательно понимая, что именно белокурая «самка» может обеспечить продолжение его рода.

Ну и напоследок. Говорят, больше всего анекдотов в мире сочиняется именно про блондинок. Это, скажем так, интернациональное хобби юмористов. Коллекции анекдотов пополняются каждый день, но, завершая тему блонди, мы решили опубликовать знаменитое «Письмо мамы-блондинки дочери-блондинке». Если вы его подзабыли, самое время вспомнить!

«Здравствуй, дорогая доченька! Если ты получишь это письмо, значит, оно до тебя дошло. Если же нет, то дай мне знать, и я напишу тебе ещe раз.

Я пишу медленно, потому что я знаю, что ты не очень быстро читаешь. Погода у нас хорошая. На прошлой неделе дождь шел всего два раза: в начале недели, 3 дня, и ближе к концу, в течение 4 дней.

Кстати, насчет пальтишка, которое ты хотела, дядя Вася сказал, что если пересылать его с этими литыми пуговицами, то будет слишком дорого по весу, поэтому я их отрезала. Пришей их обратно, они в правом кармашке.

Твой папа нашeл новую работу. Под ним 500 человек! Он косит траву на кладбище.

Твоя сестра Настя недавно вышла замуж, ждет малыша. Мы не знаем, какого он пола, поэтому пока что не могу тебе сказать, будешь ли ты дядей или тeтей. Если это девочка, то она хочет еe назвать, как меня. Немного странное решение, мне кажется, назвать свою дочку Мама.

С твоим братом Толей недавно случился казус: он закрыл свою машину, а ключи оставил внутри. Ему пришлось вернуться домой пешком (10 километров!), чтобы взять второй комплект ключей, и выпустить нас из машины.

Если ты вдруг встретишь свою кузину Лилю, то передай ей от меня привет. Eсли ты еe не встретишь, то ничего ей не говори. Твоя мама.

P. S. : Я хотела отослать тебе немного денег, но уже заклеила конверт».

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