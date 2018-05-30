Тебе можно всё! 11 ситуаций в сексе, когда ты не должна уступать 

Долгое время считалось, что женщина во время секса должна покорно выполнять то, чего хочет мужчина. Теперь это, конечно, не так. Прочти этот список и убедись, что ты не сдаешь позиций под натиском партнера.
18+
1. Ты заслуживаешь оргазм
Разговоры о том, что твое удовольствие на втором плане, не должны сбивать тебя с правильного пути.
2. Ты не должна соглашаться на все подряд
Например, если не хочешь анального секса — не поддавайся на уговоры и тем более угрозы.
3. Можешь использовать игрушки
То, что партнер ревнует к вибратору, — не твоя забота.
4. Можешь издавать любые звуки во время секса
В идеальном случае вы оба получаете удовольствие и уж точно не должны упрекать друг друга за неправильную реакцию.
5. Можешь смеяться во время секса
Конечно, не в любой момент, но в целом это сильно разряжает обстановку.
6. Ты не должна выглядеть сногсшибательно
Любые замечания по этому поводу — рекомендательны. Человека красит его внутренний мир.
7. С твоим здоровьем все хорошо
В большинстве случаев интимные органы выглядят и пахнут так, как нужно. Но, конечно, не розами.
8. Ты знаешь, что нужно для оргазма
И имеешь полное право попросить этого у партнера.
9. Можешь заниматься сексом в нескольких любимых позах
Да, ты любишь пробовать новое, но если лучше всего тебе в старой доброй миссионерке — так и поступай.
10. Можешь говорить, что тебе нужно
А также показывать и направлять. Внимательному партнеру будет даже удобнее.
11. Можешь пользоваться смазкой
Лубрикант улучшает ощущения почти от всех видов секса.
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