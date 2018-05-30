Ещё
Тебе можно всё! 11 ситуаций в сексе, когда ты не должна уступать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тебе можно всё! 11 ситуаций в сексе, когда ты не должна уступать 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Долгое время считалось, что женщина во время секса должна покорно выполнять то, чего хочет мужчина. Теперь это, конечно, не так. Прочти этот список и убедись, что ты не сдаешь позиций под натиском партнера.
18+
1. Ты заслуживаешь оргазм
Разговоры о том, что твое удовольствие на втором плане, не должны сбивать тебя с правильного пути.
2. Ты не должна соглашаться на все подряд
Например, если не хочешь анального секса — не поддавайся на уговоры и тем более угрозы.
3. Можешь использовать игрушки
То, что партнер ревнует к вибратору, — не твоя забота.
4. Можешь издавать любые звуки во время секса
В идеальном случае вы оба получаете удовольствие и уж точно не должны упрекать друг друга за неправильную реакцию.
5. Можешь смеяться во время секса
Конечно, не в любой момент, но в целом это сильно разряжает обстановку.
6. Ты не должна выглядеть сногсшибательно
Любые замечания по этому поводу — рекомендательны. Человека красит его внутренний мир.
7. С твоим здоровьем все хорошо
В большинстве случаев интимные органы выглядят и пахнут так, как нужно. Но, конечно, не розами.
8. Ты знаешь, что нужно для оргазма
И имеешь полное право попросить этого у партнера.
9. Можешь заниматься сексом в нескольких любимых позах
Да, ты любишь пробовать новое, но если лучше всего тебе в старой доброй миссионерке — так и поступай.
10. Можешь говорить, что тебе нужно
А также показывать и направлять. Внимательному партнеру будет даже удобнее.
11. Можешь пользоваться смазкой
Лубрикант улучшает ощущения почти от всех видов секса.
Читайте НАС ВКонтакте
Карельские вести: последние новости
Группа специалистов задавала этот вопрос группе детей от 4 до 8 лет: «Что значит любовь?» «Любите то, что вы делаете». Павел Дацюк – о книге «Правило №1 – не будь №2» Муж приходит домой пьяный и не в своем уме. Но, когда он проснулся, то был просто в шоке!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристка побрила ноги в общественном бассейне48
Купленная жена и дочь-полубогиня: что творил Дидье20
Мрачные тайны Азии12
Неожиданные вещи, которые находились на «Титанике»1
Два миллиона долларов за любовь к нечетным числам3
Видео
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
13:35
Что случится с миром к середине века
Безумный мир
07:14
Мосты, на которые страшно даже смотреть
Места
01:03
Оператор свалился в пруд во время прямого эфира
Безумный мир
05:11
Секретные пляжи, куда попадают избранные
Места
09:30
Показали, как погибнет человечество
Безумный мир
04:11
Механики вставили в барби-авто настоящий двигатель
Безумный мир
05:36
Рассказали, что все инопланетяне впали в спячку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение