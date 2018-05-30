Тебе можно всё! 11 ситуаций в сексе, когда ты не должна уступать

Долгое время считалось, что женщина во время секса должна покорно выполнять то, чего хочет мужчина. Теперь это, конечно, не так. Прочти этот список и убедись, что ты не сдаешь позиций под натиском партнера.

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1. Ты заслуживаешь оргазм

Разговоры о том, что твое удовольствие на втором плане, не должны сбивать тебя с правильного пути.

2. Ты не должна соглашаться на все подряд

Например, если не хочешь анального секса — не поддавайся на уговоры и тем более угрозы.

3. Можешь использовать игрушки

То, что партнер ревнует к вибратору, — не твоя забота.

4. Можешь издавать любые звуки во время секса

В идеальном случае вы оба получаете удовольствие и уж точно не должны упрекать друг друга за неправильную реакцию.

5. Можешь смеяться во время секса

Конечно, не в любой момент, но в целом это сильно разряжает обстановку.

6. Ты не должна выглядеть сногсшибательно

Любые замечания по этому поводу — рекомендательны. Человека красит его внутренний мир.

7. С твоим здоровьем все хорошо

В большинстве случаев интимные органы выглядят и пахнут так, как нужно. Но, конечно, не розами.

8. Ты знаешь, что нужно для оргазма

И имеешь полное право попросить этого у партнера.

9. Можешь заниматься сексом в нескольких любимых позах

Да, ты любишь пробовать новое, но если лучше всего тебе в старой доброй миссионерке — так и поступай.

10. Можешь говорить, что тебе нужно

А также показывать и направлять. Внимательному партнеру будет даже удобнее.

11. Можешь пользоваться смазкой

Лубрикант улучшает ощущения почти от всех видов секса.

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