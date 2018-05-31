Чем «прославилась» самая жестокая чекистка

В первые годы советской власти в ЧК служило много женщин, отличавшихся жестокостью. Среди них были Софья Гертнер, Эда Берг, Эльза Грунтман. Но чекистка, известная под именем Дора, выделялась даже на их фоне. Споры о том, кем она была, не утихают. Массовые расправы ВЧК над белыми и мирным населением, заподозренным в нелояльности советской власти, были особенно часты там, где контроль над территорией часто переходил из рук в руки, например, в Сибири, Поволжье, на юге России и территории современной Украины. Во многих работах, посвященных тому времени, сказано о молодой женщине, виновной в сотнях жестоких убийств. Ее называли Товарищ Дора.

Туманное прошлое

Даже о том, как на самом деле звали Дору, нет точных сведений. В разных источниках пишут, что ее фамилия была Явлинская или Евлинская. Известный ученый С. П. Мельгунов в книге «Красный террор в России» писал, что его современница носила имя Вера Гребеннюкова. Есть версии, что она могла быть Гребенщиковой или Гребенниковой. Национальность ее также не установить — ее называют то русской, то еврейкой, то венгеркой. Сохранилась только одна фотография Доры. На ней — обычная женщина, в платье, с короткой стрижкой. Ей было около двадцати.

Быстрая карьера

Мельгунов писал, что служила Дора в ЧК всего несколько месяцев. Но за это время она убила около 700 человек — треть от общего числа расстрелянных. В ЧК женщина пришла из проституции. Полагают даже, что занималась она этим ремеслом не от нужды, а потому, что была нимфоманкой. Доре нравилось причинять людям боль, поэтому она не просто расстреливала, а сначала жестоко пытала. В легендах о ней говорится, что она отрезала части тела, загоняла иглы под ногти, выжигала на коже кресты. Служба Доры продлилась недолго. В сентябре 1919 г. она была арестована, а в январе 1920 г. — казнена. Об этом сообщала местная пресса. В «Одесском листке» говорилось, что арестована чекистка Дора Гребенникова, которая когда-то была актрисой и играла под псевдонимом Далина. Позже эта фамилия уже не упоминается, а в дальнейших публикациях появляется Дора Явлинская. Верой девушка стала в книге С. Авербуха, вышедшей в Кишиневе в 1920 г. Иногда цитируется и ее «прощальное письмо», в котором Дора говорит, что честно прожила свою маленькую жизнь, и целует «старенькую мамочку-товарища». Это письмо привел в «Голубой книге» писатель М. Зощенко, заметив, что написано оно Дорой Любарской. Сейчас эту фамилию часто перечисляют в ряду возможных имен чекистки Доры. Но есть также версии, что жестокой чекистки вовсе не существовало.

Белогвардейский проект