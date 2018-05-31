Юлия Самойлова: «Хочу поехать на „Евровидение“ с собственной песней и номером»

Певица Юлия Самойлова много лет мечтала выступить на «Евровидении», но путь к мечте оказался тяжелым — и без счастливого конца. В 2017 году власти Украины, где проходил конкурс, запретили артистке въезд в страну. В этом году Юлия все-таки оказалась на сцене «Евровидения» с песней I Won’t Break, но не прошла в финал. После неудачного выступления на девушку обрушилось цунами критики — от зрителей и даже коллег. Но, как артистка призналась нам в интервью, это ее не сломило.

Какая ситуация для тебя оказалась тяжелее: эта или прошлогодняя?

В этом году тяжелее… Потому что все, чего я так долго ждала, произошло, но не так, как я ожидала. В том числе — от самой себя.

Ты была недовольна качеством подготовки к шоу. В чем проявлялась неорганизованность?

Я участвую в музыкальных соревнованиях разного уровня с 15 лет. И обычно подготовка занимала не меньше полугода: почти ежедневные занятия с педагогом в классе, репетиции на сцене, работа над песней и постановкой — и все это даже не для телевизионных конкурсов. «Евровидение» же — важный, масштабный проект. Чтобы спеться с бэк-вокалом, ребят надо было привезти в Москву минимум за месяц. У нас должно было быть больше репетиций на сцене, в полных декорациях. А была только одна. В итоге все получилось сыро, что многие и отметили.

Номер сильно отличался от идеальной картинки в твоей голове?

Мне вообще сложно угодить. Я бы все сделалa абсолютно по‑другому. Скорее всего, не было бы горы, а были бы экраны, как у многих других стран. Но решала не я — работала большая команда.

Кому ты желала победы в финале?

Я была уверена, что Германия займет лидирующее место, а может, и победит. У этой страны мне понравились и номер, и песня.

У тебя символичное название песни — «Я не сломлюсь». Так что же, неудаче не удалось сломить тебя?

Все ситуации, которые выходят из-под контроля, расстраивают любого человека, мягко говоря. Но из-за этого смешно опускать руки и уходить от людей. Жизнь на этом не заканчивается.

Что бы ты сказала тем, кто пишет в Сети язвительные комментарии по поводу твоего «провала»?

Они занимаются тем, чем хотят. И я рада, что у них есть на это время! А я занимаюсь тем, чем хочется мне, — пою.

Твои поклонники в Коми создали петицию с просьбой отправить тебя на «Евровидение» еще раз. Ты бы хотела?

Спасибо этим людям, но петицию создавать глупо! Это странно, да и ненужно. Думаю, что поеду на конкурс еще раз. Хочу представить песню собственного авторства, а еще — сама спродюсировать свой номер. Но все это состоится точно не в следующем году.

Если быть откровенной, обида — это мотивация идти вперед или угнетающий фактор?

Все артисты разные, но лично мне необоснованная критика неприятна, это меня угнетает. Но в то же время оскорбления меня не остановят и не повлияют на мое творчество. Я буду заниматься любимым делом и совершенствоваться.

А что тебя мотивирует?

Мои родители, собственное желание, поддержка тех, кто верит в меня и ждет от меня результатов.