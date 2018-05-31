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Британка получила камнем по голове и стала гейшей
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Британка получила камнем по голове и стала гейшей 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Великобритании Эмили Роджерс (Emily Rogers) рассказала, что борется с эпилепсией при помощи перевоплощения в гейшу. Ее историю передало издание Devon Live.
Британка из города Тотнес, графство Девоншир, призналась, что ей диагностировали заболевание в восемь лет, после того, как она ударилась головой о кусок гранита. 39-летняя Роджерс отметила, что боролась с эпилептическими припадками всю жизнь, из-за чего у нее развилась депрессия. Выйти из нее ей помогла книга о гейшах.
Прочитав ее, британка взяла псевдоним Хачико, который, по ее словам, переводится с японского как «маленький лотос» и перевоплотилась в гейшу. Каждый день Роджерс тратит два часа, чтобы одеться в японский традиционный наряд и нанести макияж. В таком виде она гуляет по городу и ходит в магазины. Британка добавила, что раньше на облачение у нее мог уйти весь день.
Роджерс признает, что это никак не помогает ей вылечить эпилепсию, но новое увлечение позволило ей побороть депрессию: «Меня успокаивают медитации, но к этому прибавляется еще и то, что я делаю что-то для себя».
Британка никогда не была в Японии и почерпнула сведения о гейшах только из многочисленных книг. Также она обучается игре на традиционных инструментах Страны восходящего солнца — флейте сякухати и трехструнном сямисэне.
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