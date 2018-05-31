Ариана Лолаева, комик

Ариана Лолаева — готовый псевдоним для актрисы или певицы. А на сцену выходит красивая девочка и начинает шутить. Комик стендапа и бывшая участница популярного юмористического шоу «Comedy Баттл» рассказала «Это Кавказ» про шутки в кальянной, андеграунд стендапа и отсутствие табу.

Девочка из осетинского двора

— Что за имя такое — Ариана?

— Бабушка его из Греции привезла. Всем понравилось.

— Как бы вы начали писать свою биографию, какими словами?

— «Обычный осетинский двор». Именно там я себя пробовала во всех жанрах. Пела, плясала и читала стихи перед бабушками во дворе. Бабушки терпели и даже хлопали. Выступали мы, так сказать, за семечки!

— С людьми богемных профессий это часто случается.

— Есть такой штамп: все, что не связано с цифрами, — это несерьезно. У моей семьи такой штамп в голове тоже есть — если не экономика, то я буду бедствовать! Поэтому сейчас я учусь в Плешке, хотя понимаю, что вряд ли это принесет мне денежные потоки.

— Ага. Отучиться на экономиста, подарить диплом родителям и делать все, что хочешь!

— Не исключено. Правда, в далеком детстве мы с подружкой, ободренные аплодисментами бабушек, решили это дело монетизировать и начали продавать на свои выступления билеты. Бизнес не пошел. Но любовь к сцене осталась.

— Но все-таки — почему именно стендап?

— В школе я перебрала все возможные варианты действия на сцене: актерское мастерство, ораторское искусство. А когда поступила в Плехановский — сразу окунулась в студенческую жизнь. Я люблю свой университет — там простор для творческой реализации огромный! Именно там все и началось: вела мероприятия, организовывала проекты, попала в КВН. Ну и потом уже возник стендап.

Кальян на вишне

— Первое выступление помните?

— Я тогда в КВН играла, и друзья, тоже кавээнщики, организовали «Отрытый микрофон» в кальянной. Это было ужасно: там фонил микрофон и воняли кальяны. Шутить, когда тебе курят практически в лицо! Из-за дыма даже лиц зрителей не видела, но думала: «О! Этот — на вишне».

Но притом что организация оставляла желать лучшего — мое выступление не было совсем уж провальным. Часть шуток я потом доработала для первого своего эфира.

— Но было страшно? Так выйти и смешить?

— Первые провалы в стендапе — норма. Это не как у певцов, которые выучили песню и спели ее, ну даже если не очень хорошо, то песня может вытянуть, зритель будет доволен. А здесь ты выходишь и проверяешь материал, которого до этого нигде, кроме как в твоей голове, не было! И тебе он кажется смешным — а в ответ тишина. Это вообще-то довольно жестокий жанр.

— А что в таком случае делает отважный комик стендапа?

— Пытается импровизировать, менять атмосферу.

Чехов и другие соавторы

— А на ком в принципе тестируются шутки?

— На обычных людях. Ты просто придумываешь текст и выходишь к микрофону. Иногда показываю монологи друзьям, они почти все работают в этом жанре, могут подсказать — вот это ужасно, тут поменяй, а такое мы уже слышали.

— А пишутся шутки как? Вот встала Ариана с утра, села за стол и думает: «Напишу-ка я сегодня две шутки!»

— Ох, к этому надо стремиться! У меня все проще: я жду вдохновения и у меня все зависит от настроения. И все шутки, кстати, придумываю стоя! Сиюминутно пришла в голову идея, я ее запоминаю. Потом уже пытаюсь на этот скелет накинуть «мяса». Если вот прямо сесть и специально писать, то выходит механически. А зритель должен чувствовать, что все естественно! Когда видно, что комик зазубрил текст, тонкая линия доверия между ним и слушателем теряется, а ее необходимо удержать.

— А бывает, что комик говорит не свой текст?

— Это не поощряется. Когда ты читаешь то, что написано не тобой, получается не так искренне и интересно. У некоторых известных комиков есть соавторы, но полностью написанный за тебя текст теряет смысл: ведь это уже не ты!

— А ты кого позвала бы в соавторы?

— Чехова. Но пока все пишу сама.

— А харизма важна? Все-таки бытует мнение, что все комики в жизни — люди скучные и неулыбчивые.

— Всякие есть. На сцене отдаешь много энергии, и реакция зала не всегда ее восполняет. Если человек не харизматичен, но шутки у него мощные, то его «каменность» не слишком заметна.

Что запрещено в стендапе

— Есть ли в стендапе какие-то табу?

— Это противоречит самой идее стендапа! Никаких табу — говорим обо всем. Другое дело, что я пока не могу затрагивать какие-то остросоциальные темы — просто не доросла. Мне двадцать лет, и, чтобы шутить на тему политики, надо иметь багаж повесомее.

— А что еще противоречит идее стендапа?

— Например, притворяться кем-то на сцене. Не собой. Это уже другой жанр, когда придумываешь образ и вокруг него выписываешь тексты.

— Ариана сценическая и Ариана реальная — не отличаются друг от друга?

— Нет. Перед зрителем держит микрофон живой человек и говорит он от себя и своим голосом.

— Я подозреваю, что первоначально этот голос был с осетинским акцентом!

— Ну конечно! На первых порах я шутила только на осетинскую тему, это была моя изюминка. Я 17 лет прожила в Осетии, я знала только то, что видела вокруг. Там много смешного, почему бы не поделиться? Шутки на национальную тему почти всегда идут хорошо. Другое дело, что рано или поздно надо выходить на уровень повыше.

Хорошему чуваку все рады

— Стендап — жанр для нас относительно новый. И пришел к нам из-за границы. Есть ли у российского стендапа какие-то существенные отличия?

— Мы чуть тормозим, хотя жанр набирает обороты и у нас есть замечательные комики. Но все эти «мастодонты» — Лу Си Кей, Карлин, у них мысль всегда первична. Мысль оборачивается в шутку. А у нас часто первична шутка. И не каждый раз получается вычленить из нее какую-то глубокую мысль. А в стендапе очень важна глубина. Но, думаю, это придет, тем более что у нас стендап — спорт молодых.

— И эта молодая отрасль — по каким законам живет и развивается? Я вот слышала с пренебрежением — «уровень ТНТ». И что есть какие-то стендап-туры, где шутки тоньше и веселее.

— Ну, я не была бы так категорична. ТНТ — верхушка айсберга, есть множество комиков, которые в телевизоре — редкие гости, это такой андеграунд стендапа. На самом деле это очень демократичный жанр, и там постоянно появляются новые лица. Любой может выйти к открытому микрофону. Если ты просто хороший веселый чувак — то все тебе рады, и никто не будет тебя специально гасить и издеваться над тобой. Есть удачная шутка — вперед, выступай!

Пицца на пять миллионов

— Вы участвовали в «Comedy Баттл» и даже вышли в полуфинал. Что дает артисту победа в шоу?

— С популярными комиками подписывают контракты — тот же ТНТ, например. И человек обязан представить некое количество монологов за такой-то срок. Что касается баттлов — раньше победитель становился резидентом Comedy Club. Теперь, если не ошибаюсь, ему дают пять миллионов.

— Ух ты! Как думали потратить?

— Пойти и наесться пиццы! Просто обожаю ее! Все, что осталось бы после пиццы, отправить маме. Она давно машину хочет.

— Мама, кстати, одобряет ваше увлечение?

— Мама сразу меня поддержала. Никогда не считала, что это неподобающее поведение, что «девушка не должна» и прочее. Это я часто слышу со стороны родного края!

— Допустим, вы достигли солидного пожилого возраста — 40 лет. И? Вы — банкир?

— Я много думаю об этом. Мне хочется продолжить заниматься тем, что связано с творчеством, с ТВ, с юмористической темой. Я хочу развить свой талант, если он у меня есть, конечно. Банкир? Вряд ли. Но куда меня приведут мечты к сорокам годам — я не знаю.