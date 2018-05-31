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«Господи, почему я не умерла в родах?»: Дакота поделилась с подписчиками своей болью
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«Господи, почему я не умерла в родах?»: Дакота поделилась с подписчиками своей болью 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Осенью прошлого года в семье выпускников телепрокта «Фабрика звезд» Влада Соколовского и Риты Дакоты родился первый ребенок. С того момента в «Инстаграме» молодой мамы появлялись только солнечные фото, на которых счастливые родители любутся своей ненаглядной девочкой Мией. Но, оказалось, что на самом деле все это девушка боролась с тяжелейшей постродовой депрессией. Почти полгода она пребывала в подавленном состоянии, несмотря на поддержку близких и восхищение поклонников и даже зимовку в Индонезии.
«Депрессия — это, когда ты живешь себе счастливо, искренне улыбаешься, снимаешь влоги и вот сидишь себе на Бали, рядом красивая здоровая малышка сопит в кроватке, любимый муж вон за окном плавает в бассейне, живая и здоровая мамочка чистит на кухне манго, у тебя есть деньги на карте, друзья на лежаках слушают хип-хоп, менеджер пишет что у тебя новый крутой контракт, а ты смотришь в небо и говоришь «Господи, почему я не умерла в родах? Как бы я хотела умереть»…», — призналась артистка, пообещав, что скоро опишет и другие детали своей истории.
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