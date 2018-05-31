Какая татуировка была у Черчилля

Уинстона с самого рождения ждала непростая судьба. Отец Черчилля был одним из членов знатного рода герцогов Мальборо, мать слыла первой красавицей и завидной невестой из семьи американских финансистов.

Рождение ребёнка в таком союзе — целое политическое событие, которое обсуждается в высшем свете. К тому же, Уинстон родился в семь с половиной месяцев, что добавило многочисленных пересудов к истории его рождения.

Комплекс отличника

Отношения с отцом у Черчилля не сложились. Аристократ-отец возлагал колоссальные надежды на сына. Однако ребёнок не оправдал их: маленький Уинстон плохо учился, не успевал в математике и абсолютно не дружил с дисциплиной. Его школьная аттестация гласит: «Количество учеников в классе — 13. Место в классе — 13».

Отец считал его «неумехой и тупицей», и так и не поменял своего мнения до самой смерти. Мальчик постоянно слышал о себе от отца: «У него нет ума, знаний и способностей к организованной работе, вместо этого — склонность к позёрству, преувеличению и фантазии».

Как чувствует себя ребёнок, которому постоянно указывают на то, что он не оправдал ожиданий? Согласно детской психологии, дети, на которых давит обязанность быть лучшим — с одной стороны, и собственная неполноценность — с другой, выбирают один из двух путей.

Те, кто идёт по первому, ударяются в деструктивное и делинквентное поведение: могут убегать из дома, курить, употреблять алкоголь или наркотики. Другие дети приобретают комплекс отличника, испытывают постоянную вину перед родителями стараются быть лучшими везде и всюду.

И швец, и жнец

Так и случилось с маленьким Уинстоном: он старался быть лучшим во всем. Черчилль-солдат воевал почти на всех континентах: в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Черчилль-архитектор самостоятельно поставил стены своего загородного имения. Черчилль-писатель опубликовал больше работ, чем Диккенс и Вальтер Скотт вместе взятые и обошёл самого Хемингуэя в борьбе за литературную награду.

Черчилль-художник написал более пятисот картин и выставлял свои работы в Лувре. Черчилль-спортсмен до пятидесяти лет оставался талантливым и одним из самых сильных игроков в поло в Англии.

Такая модель поведения обладает сильным компенсаторным эффектом: человек вынужден постоянно доказывать, что он достоин признания. Поскольку эта компенсация носит неискренний характер, то это создаёт благоприятный фон для появления неврозов, которые впоследствии человек «топит» во вредных привычках.

Значение татуировки

Черчилль не избежал этой участи: он много курил — очевидцы утверждают, что иногда и до 10 сигар в день — и категорически отказывался бросать вредную привычку, ежедневно выпивал по целой бутылке коньяка и устраивал себе послеобеденный отдых. Эти привычки он приобрёл в 1895 году: тогда Черчилльь был направлен на Кубу в качестве военного корреспондента газеты Daily Graphic.

Кубинская лёгкость привлекла Черчилля, и он перенял эти привычки: согласно статье одного из российских психологов, Зелинского, невротические личности ищут спокойствия и ощущения уверенности в алкоголе, сигаретах и прочих зависимостях.

Черчилль вообще постоянно пребывал в поисках такой жизненной опоры. Известно, что британский политик носил татуировку с изображением якоря. Этот факт биографии Черчилля подтверждает английский ресурс Uknews, а также написанная Анатолием Уткиным биография Черчилля.

В то время татуировки имели большое значение: изображением якоря могли украсить своё тело люди, тесно связанные с флотом и те, кто подсознательного искал опоры и некоего тыла.

Неуёмный азарт

1929 год стал для Черчилля знаковым: тогда политик. ушедший с поста Канцлера казначейства, в качестве писателя и частного лица отправился в США. Целей поездки было несколько: его пригласили читать лекции для студентов и заключить несколько контрактов с издательствами.

Уинстон распорядился своими финансами необычно: он вложил их в брокерские конторы и нефтяные компании. И это при том, что Черчилль всегда позиционировал себя как человека неазартного и утверждал, что единственная предпочитаемая им игра — это безобидная Французская забава «безик».

Азарт — это черта, в норме существующая у всех людей в той или иной степени. Однако в данном случае Черчилль испытывал судьбу и сильно рисковал: это также было средством ухода от постоянно мучившей его клинической депрессии.

Звёздный побег

Черчилль не зря уповал на судьбу и её волю: однажды она уже подкидывала ему счастливый билет. Молодому журналисту Уинстону предложили осветить начинавшуюся англо-бурскую войну, на предложение он ответил утвердительно и рванул на баррикады. Однако спустя несколько месяцев был взят в плен после противостояния бурам.

12 декабря Черчилль сбежал из лагеря. Двое его боевых товарищей — Холдейн и сержант-майор Бруки были обнаружены часовым, и Уинстон некоторое время безуспешно ждал их в кустах с другой стороны стены.

Побег из плена принёс Черчиллю много положительных моментов. В частности, он сразу получил несколько предложений баллотироваться в парламент, в том числе телеграмму от избирателей, обещавших отдать ему голоса «вне зависимости от политических пристрастий».

Чёрные собаки

Личность Уинстона Черчилля кажется противоречивой: он называл себя неазартным, но играл на бирже, был рождён на седьмом месяце, но совершенно не следил за своим здоровьем, бежал из плена, но сам на протяжении всей жизни оставался заложником собственной личности.

Его лечащий врач, Чарльз МакМоран вспоминал о мании, передавшейся по наследству Черчиллю от отца. В рамках терапии этих навязчивых состояний применялись даже инвазивный метод: Черчилль принимал сильные психотропные препараты, в состав которых входили даже барбитураты, которые сейчас в терапии практически не используются.

МакМоран вспоминал также, что Черчилль серьёзно страдал от биполярного расстройства личности. О симптомах расстройства доктор упоминает в книге «Черчилль: борьба за выживание». В частности, речь идёт о маниакально-депрессивном психозе. Депрессивные состояния сам Уинстон Черчилль называл чёрной собакой: в такие дни он страдал от бессонницы, был эмоционально подавлен, слаб и жаловался на нехватку аппетита.

Мания Черчилля проявлялась в его колоссальной работоспособности: он мог произносить публичные речи по четыре часа к ряду, а мог работать сутки напролёт. Обычно такие перевозбуждения несвойственны людям в статистической норме: любому организму нужен отдых. Однако если человек страдает манией, то такие марш-броски вполне возможны и, что важно, крайне губительны для психики в целом.

Уинстон Черчилль бежал всю жизнь: от депрессии — в выпивку и творчество, от комплексов — в политику и власть, от психоза — в военные конфликты и дипломатию. И, судя по тому, каким запомнил его мир, Черчилль все-таки успешно добрался до финишной черты.