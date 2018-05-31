Алла Баянова: почему её преследовала тайная полиция

В прошлом веке Аллу Баянову знали и любили практически все поклонники романса. Будучи уроженкой Кишинева (современная Молдавия), Баянова большую часть жизни провела в Румынии. В Румынском королевстве Алле Николаевне жилось отнюдь не сладко. Долгие годы за ней следили сотрудники сигуранцы.

Парижские рестораны

На самом деле фамилия Аллы Николаевны вовсе не Баянова, а Левицкая. А Баянов — это псевдоним ее отца, который тоже был певцом. Алла появилась на свет в Кишиневе в 1914 году. После революции 1917 года Левицкие решили покинуть бывшую Российскую Империю и, немного поскитавшись по Европе, осели во Франции. Не сумев найти за границей работу в театре, отец Аллы Николай Баянов начал выступать перед ресторанной публикой.

В Париже Алла училась в монастырской школе и занималась пением. Однажды отец взял дочь с собой в ресторан. Тогда пение маленькой Аллы поразило всех присутствующих. А родители окончательно убедились в том, что девочке уготована успешная певческая карьера.

Арест и лагерь

В 1934 году супруги вместе с дочерью перебрались в Румынию. Алла исполняла русские и цыганские романсы. Она пела в ансамбле, руководителем которого являлся Жорж Ипсиланти. За него Баянова вскоре и вышла замуж. Но случайный роман Аллы с женатым человеком разрушил брак. С этого момента в жизни певицы началась черная полоса.

В 1941 году ее арестовали и отправили в лагерь, где Баянова провела больше года. Это было связано с нетерпимостью к русским тогдашнего румынского диктатора Йона Антонеску. Зная о позиции Антонеску, Алла Николаевна упорно продолжала исполнять романсы на русском языке. Даже после освобождения ее не оставили в покое. Долгое время певица постоянно находилась под контролем сотрудников тайной полиции королевства — сигуранцы. Главной целью этой организации была борьба с оппозиционно настроенными гражданами и группировками.

Второй супруг Аллы Николаевны Стефан Шендря, румынский аристократ, тоже не избежал участи политзаключенного. Его арестовали в 1945 году. Вернулся он только через 5 лет, а через 3 года его не стало.

Советское гражданство

В Советский Союз Алла Баянова впервые приехала в 1976 году в составе гастролировавшего румынского ансамбля. С начала 1980-х годов Баянова стала популярной и в СССР, который посещала еще несколько раз. В 1986 году она решила окончательно остаться в Москве и уже через 3 года получила советское гражданство. По некоторым данным, Баянова даже оформила фиктивный брак для того, чтобы стать гражданкой СССР. Тогда ей было уже 75 лет.

Алла Николаевна много выступала, ездила с концертами по всей стране. Несмотря на преклонный возраст, она продолжала заниматься любимым делом.

Баянова прожила долгую жизнь. Талантливая исполнительница скончалась в Москве в 2011 году в возрасте 97 лет.