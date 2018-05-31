Искусство обольщения: 5 уроков, которые помогут завоевать любую девушку

Сегодня многие парни знакомятся через интернет, прибегая к помощи социальных сетей и специальных приложений для знакомств. С одной стороны, способ удобный: ты видишь человека, его фото, всю информацию, увлечения, интересы. К тому же она не стоит перед тобой, так что стесняться нечего. Поняв, чем увлекается девушка, намного проще начать разговор. Но с другой стороны, подобный способ убивает в нас навыки знакомства вживую и порождает комплексы и сомнения в собственных силах. Увидев красивую девушку, некоторые парни впадают в ступор, не зная, как им действовать дальше, что сказать, как подойти. Некоторые страдают проблемой самооценки и считают, что при знакомстве вживую симпатичная девушка никогда не обратит на них внимания.

Нам часто задают вопросы о том, как правильно знакомиться с девушками и заводить отношения. Мы собрали часто задаваемые и волнующие наших читателей вопросы. А ответить на них нам помогут Денис Шальнов и Петр Кузнецов — ведущие YouTube-канала ЛОВЕР.РУ и главные тренеры проекта РМЭС. Эти парни знают все про общение с девушками, но в первую очередь они помогают преодолеть комплексы, чтобы ты мог отправиться на завоевание женских сердец, не сомневаясь в собственных силах.

Как мне преодолеть себя и начать знакомиться с девушками, если я сам по себе скромный парень и робею при виде девушек?

Пожалуй, это главная задача, с которой должен справиться каждый из нас: необходимо преодолеть себя. Есть несколько шагов, которые помогут избавиться от страха, сомнений и начать действовать. Во-первых, признай страх. Многие не могут признаться себе в этом, но бояться — это нормально. Ученые и социологи считают, что подобный страх идет из древности и преодолеть его может лишь сильный самец. Но даже сильная личность боится, но не отступает. Во-вторых, подумай о последствиях, а точнее о том, что их не будет. Чего ты боишься при знакомстве? Что девушка нападет на тебя? Выиграет в MK? Максимум — ты получишь отказ, и он был бы критичен, если бы на Земле не было нескольких миллиардов прекрасных дам. А так всего лишь услышишь «нет». Третье: заранее приготовься к диалогу. Продумай то, с чего начнешь разговор, как будешь его развивать и на что сделаешь упор. Когда ты действуешь по написанному сценарию, не остается места на неожиданности, поэтому ты не будешь волноваться и переживать. Настрой себя на то, что ты подходишь с целью общения, а не знакомства. Простой, ненавязчивый диалог, который в итоге может привести к тому, что она даст свой номер телефона: и тебе общаться интересно, и девушка не чувствует, что к ней подошел спермотоксикозник. И самое главное — улыбайся и будь доброжелателен. Хмурому человеку не захочется и время подсказать, а когда ты улыбаешься, то организм интуитивно испытывает покой и умиротворение. Еще больше действенных методов и техник обольщения →

Есть ли специальные техники, слова, фразы, которые помогут расположить любую девушку?

Начни с комплимента (не лести, а именно комплимента — это важно!), но постарайся сделать так, чтобы он был не очевидным. Сказав девушке что-то приятное, ты вызовешь ответную положительную реакцию, которую ей будет очень непросто скрыть. Хвали именно то, что тебе реально понравилось в девушке, — это обеспечит искренность. Будь адекватен: веди себя естественно, говори спокойно. Не стоит казаться другим человеком, чтобы понравиться ей. Во время разговора расскажи немного о себе. Так девушке будет комфортнее вести с тобой диалог, ведь она уже что-то о тебе знает.

Помни: чем больше ты будешь общаться, тем больше будешь понимать, какой подход лучше избрать для конкретной девушки. Если ты хочешь больше узнать о методах и техниках знакомства, то можешь посетить бесплатный тренинг, на котором разбираются азы общения и знакомства с девушками. Узнать подробнее о бесплатном тренинге →

Реально ли знакомиться с очень красивыми девушками, если ты самый обычный парень?

Важно отметить, что при знакомстве каждая девушка оценивает мужчину с точки зрения его достижений, внешнего вида и манер. Тебе необязательно быть нефтяным магнатом, чтобы подходить к красивым женщинам, — важно уметь правильно себя подать. Уверенный голос, правильная речь, опрятный внешний вид — это важнейшие составляющие для того, чтобы завязать общение с девушкой. Будь позитивен, дай ей понять, что ты представляешь из себя весомую фигуру, общайся так, будто перед тобой самая обычная девушка, но не забывай о комплиментах. Она должна увидеть силу, мужской стержень и после этого с радостью завяжет с тобой диалог.

Полезны ли мастер-классы для мужчин по соблазнению? Какие базовые аспекты там прорабатываются?

Важно понимать, что во время мастер-класса ты получаешь теорию на определенную тему. Например, на мастер-классах РМЭС ты узнаешь о том, как соблазнять девушек в клубах или найти даму для отношений. Но проблема заключается в том, что теория разительно отличается от практики, ведь слушать и представлять свои действия гораздо проще, чем выйти на улицу и начать действовать. Огромный плюс мастер-классов РМЭС заключается в том, что в первую очередь работают над твоими личностными качествами, над речью, подачей. И в итоге каждый участник осваивает эффективную модель соблазнения, которая в будущем станет орудием для обольщения. На курсах тебя обучат навыку общения, расскажут, как правильно знакомиться, созваниваться и флиртовать. В итоге ты получишь эффективные методы соблазнения, которые позволят обольстить любую девушку. Эти мастер-классы определенно полезны для людей, желающих перейти на новый уровень.

Если ты все же считаешь, что тебе необходимо более тесное взаимодействие со специалистами школы РМЭС, то всегда можешь записаться на уникальный 3-х недельный курс по соблазнению, который за 15 лет его существования прошло более 100 000 человек. Ты разовьешь свои мужские качества, станешь более уверенным в себе человеком, так что познакомиться с девушкой больше не будет для тебя проблемой. Ты будешь не просто мужчиной, а мужчиной, которого хотят женщины. Узнать подробнее о тренинге →

Реально ли расположить девушку к себе уже на первом свидании?

Важно понимать, что многие девушки тоже не против секса на первом свидании, так что избавь себя от этих стереотипов и действуй. Для начала продумай план вечера: где он начнется, куда вы будете перемещаться. Ты должен контролировать ход всех событий. Раздели вечер на 2 половины, чтобы сыграть на контрастах: в первой половине свидания будь весельчаком, шути, рассказывай истории, а во второй — прояви напористость, покажи свою страсть, дай ей понять, что ты мужчина, который хочет секса.

В итоге тебе понадобится место для секса. Если все может случиться в автомобиле, то достаточно лишь предложить довести ее до дома. Но зачастую заднее сиденье не подходит для первого раза. Так как же «заманить» девушку в свой дом? Придумай предлог, необычную причину заехать к тебе. Посмотреть фильм или выпить вина сегодня звучит даже немного пошло, и с большой вероятностью ты получишь отказ. Так что причина должна удивить ее: например, ты понял, что тебя не было дома с самого утра и ты должен покормить кота. Не отчаивайся, если в твоем городе не проводятся тренинги, ведь сегодня у тебя есть уникальная возможность пройти онлайн-тренинг, который за 6 уроков гарантированно научит знакомиться, правильно общаться и соблазнять девушек. Также, несмотря на дистанционный формат обучения, будут проработаны и укреплены твои личностные качества, так что не стоит упускать такую уникальную возможность. Узнать подробнее о тренинге →

Каким бы мужчина ни был сильным, каждому из нас свойственно волноваться при общении с девушками: некоторые просто не имели возможности получить должный опыт — кто-то страдает от природной скромности. Но каждый из нас достоин того, чтобы пользоваться успехом у женщин! Если у тебя не получается и ты понимаешь, что проблема в тебе, то удели время тому, чтобы поработать над ошибками и научиться заинтересовывать дам. А сделать это тебе поможет программа проекта РМЭС.