15 животных, которые отказываются верить, что их не берут с собой 

Если у вас есть домашние животные, то наверняка вы помните этот полный тоски взгляд, эти унылые мордочки и поскуливания в углу, когда ваш питомец понимает, что вы куда-то собираетесь. А может, вы даже находили перед отъездом что-то интересное в чемодане. Вроде всё упаковали, но решили проверить, открыли — а там кот, тоже собрался.
А представляете лица служащих таможни или аэропорта, если не вы, а они обнаружат таких «зайцев» в вашем чемодане? Так что, пакуя чемоданы, будьте внимательны и на всякий случай посмотрите наши 15 фото, чтобы знать, чего ожидать.
1. Ты уверен, что мне нельзя с тобой?
2. Сюрпри-и-и-из!
3. Это не я, это твои штаны!
4. Ну пожалуйста, прояви сострадание!
5. Как видишь, мне здесь уютно!
6. Посмотри в мои честные глаза…
7. А что я? Я здесь просто сплю!
8. «Твоим вещам тоже хватит места»
9. Замаскировался
10. Тебе не кажется, что он мне подходит по цвету?
11. Ты забыл нас и подушку!
12. Ты нас не видишь!
13. Ну и что, что маловат?!
14. И ты сможешь меня, такого милого, оставить?
15. Кажется, ты кого-то забыл!
Заводите рыбок, они не залезут в ваш чемодан и не устроят сюрприз таможенникам!