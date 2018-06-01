15 животных, которые отказываются верить, что их не берут с собой

Если у вас есть домашние животные, то наверняка вы помните этот полный тоски взгляд, эти унылые мордочки и поскуливания в углу, когда ваш питомец понимает, что вы куда-то собираетесь. А может, вы даже находили перед отъездом что-то интересное в чемодане. Вроде всё упаковали, но решили проверить, открыли — а там кот, тоже собрался.

А представляете лица служащих таможни или аэропорта, если не вы, а они обнаружат таких «зайцев» в вашем чемодане? Так что, пакуя чемоданы, будьте внимательны и на всякий случай посмотрите наши 15 фото, чтобы знать, чего ожидать.

1. Ты уверен, что мне нельзя с тобой?

2. Сюрпри-и-и-из!

3. Это не я, это твои штаны!

4. Ну пожалуйста, прояви сострадание!

5. Как видишь, мне здесь уютно!

6. Посмотри в мои честные глаза…

7. А что я? Я здесь просто сплю!

8. «Твоим вещам тоже хватит места»

9. Замаскировался

10. Тебе не кажется, что он мне подходит по цвету?

11. Ты забыл нас и подушку!

12. Ты нас не видишь!

13. Ну и что, что маловат?!

14. И ты сможешь меня, такого милого, оставить?

15. Кажется, ты кого-то забыл!

Заводите рыбок, они не залезут в ваш чемодан и не устроят сюрприз таможенникам!