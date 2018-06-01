«Не будь козлом!». Важен ли личный бренд для предпринимателей? / МНЕНИЯ

«Есть много бизнесов, которые не афишируют своих владельцев. Есть бизнесмены, которые любят ходить по улицам, чтобы их никто не узнавал». А что делать, если вы хотите стать человеком-брендом? Предприниматели и публичные личности Екатеринбурга обсудили тему личного бренда. Всем ли предпринимателям нужно быть публичными, как использовать социальные сети во благо бизнесу и почему нельзя рассказывать только позитивные истории о себе и своем бизнесе? DK.RU собрал самые интересные мнения

Даниил Макеранец, генеральный директор «Be brand Group»:

— Есть ли люди, которым давали совет, и они в полной мере следовали этому совету? Таких очень мало. Но это странно! Если ты хочешь быть похожим на человека, иметь то же самое, что есть у него, то ты обращаешься за советом, тебе говорят, что нужно делать, но никто ведь не делает! Почему?

Так что вопрос, как строить личный бренд — интересный. Нужно просто выбрать путь близкий себе и следовать ему. Потому что обмануть невозможно, по мелочи — да, но долго это делать не получится. Это как в прямом эфире на ТВ, ты не можешь на телевидении не быть самим собой и играть какую-то роль, потому что зритель все равно тебя раскроет и любить не будет. То же самое и в жизни. На уровне чувств людей обмануть очень трудно, хитрость, лесть и все прочее обычно улавливают сразу. Поэтому строить свой бизнес и личный бренд нужно исходя из своего характера.

И еще очень важная деталь, я бы на лбу себе написал: «Следуй системе!». Хоть в чем: хоть ты за девушкой начинаешь ухаживать, хоть ты биржевой трейдер, хоть бизнес начинаешь или учишься на фортепиано играть. Везде важна системность. Ты шаг за шагом что-то делаешь и достигаешь цели, это работает.

Причем система может быть разная, она не единая, даже индивидуальная скорее. Например, вы говорите себе: «Я буду это делать раз в неделю». Окей. Если вы настолько цельный человек, что сможете следовать системе, то вас неизбежно ждет успех.

И еще мне нравится очень понятное выражение: «Не будь козлом». Козлом быть нельзя, и когда люди поступают гадко, то сложно понять, чего он хочет добиться. Но многие добиваются успеха, будучи непорядочными и идя по головам.

Сколько раз мы слышали, что в бизнесе нет никаких друзей и нужно всех «мочить». Но я не хочу, может быть, поэтому еще недостаточно богат. Людям без совести жить гораздо проще, дуракам, циникам и подонкам хорошо живется. Но как-то воспитание не позволяет.

Игорь Черноголов, президент ГК «Пенетрон»:

— Раньше я был настолько стеснительный, что не мог публично выступать. Как-то раз я приехал во Владивосток на конференцию, где должен был выступать перед огромной аудиторией, около тысячи человек. И вот я выхожу на сцену, передо мной 18 микрофонов, тысячная аудитория и у меня подкатывает ком к горлу, я ничего не могу сказать. Хорошо, у меня речь на листочке была написана, я ее прочитал и убежал со сцены.

После этого я пошел на тренинг к Радиславу Гандапасу , где он сказал, что нужно использовать стигматы. И я начал их использовать. Что такое стигматы? Это какие-то отличительные детали, которые позволяют вам выделяться из толпы. Очки, прическа, кольца, значок, одежда и т.д. Для чего нужны стигматы? Чтобы вас запомнили.

Например, на различных форумах участвуют тысячи человек: предприниматели, чиновники — все одинаково одеты, они вообще все одинаковые! И мне часто говорят: что-то ты выглядишь как-то несерьезно, что за прическа, борода, костюм непонятный. Но предпринимателям важно отличаться, чтобы нас запомнили, а когда нас запомнят, тогда начнется диалог и налаживание связей. Девушкам, конечно, легче выделяться в этом плане, мужчинам сложнее, но что делать. Чем хорошо быть запоминающимся? На любых форумах, семинарах, встречах вас обязательно представят публике, потому что вы необычный, вы выделяетесь. Вот они — плюсы личного бренда.

— Если раньше личный бренд строили только звезды шоу-бизнеса, спортсмены, то сегодня узнаваемым человеком может стать владелец пекарни, небольшой кофейни, магазинчика.

Хотя есть много бизнесов, которые не афишируют своих владельцев, есть бизнесмены, которые любят ходить по улицам, чтобы их никто не узнавал.

Что я вкладываю в понятие личного бренда и бренда в принципе? Бренд — это некое ожидание, которое вы формируете у своей целевой аудитории. Лично у меня целевых аудитории две: бизнес «Очки для вас», которому в этом году 25 лет, и производственное предприятие по изготовлению рецептурных линз и очков.

Моими основными рабочими инструментами для продвижения личного бренда являются социальные сети: Facebook и Инстаграм. В Facebook отлично заходят тексты, истории, обсуждения, вовлечение людей и привлечение внимания.

Я сделал для себя вывод, что людям неинтересно общаться с бизнес-страницей, им интересно общаться с собственником, с человеком. И когда в социальных сетях упоминают «Очки для вас», я всегда присоединяюсь к обсуждению.

Если у вас есть красивые картинки, есть что показать, то нужно продвигаться в Инстаграм. Вообще есть особая технология продвижения личного бренда в социальных сетях — канал «Бандито». Ребята, например, рекомендуют вести в социальных сетях сериалы. Есть у вас кошка с собакой, вы про их проказы пишете периодически, кто-то про мужа пишет регулярно. Говорят, неплохо работает. Еще посты в социальных сетях не должны быть слишком заумными, люди такое, скорее всего, быстро пролистнут, а вот если вы спросите что-то у аудитории, попросите совета, то наверняка многие подключатся к обсуждению, потому что советы все давать любят.

Сегодня я понимаю, что стал в какой-то мере публичным человеком и мне следует несколько ограничивать свое поведение и темы, которые я публично обсуждаю. Например, я не выступаю на политические темы в своем аккаунте в Facebook, потому что страничка в социальных сетях у меня не для этого. Но, опять же, необязательно быть идеальным в социальных сетях: когда у человека все хорошо и он тщательно подбирает истории, то доверие к нему падает. Сегодня настало время искренности. Пытаться казаться кем-то точно не нужно, раскусят сразу.

Еще очень важно, чтобы не было противоречий между тем, что вы рассказываете о себе, и тем, что вы делаете. Есть игрок в гольф Тайгер Вудс, у которого была идеальная репутация, и однажды произошел такой случай: он попал в аварию на автомобиле, и оказалось, что с ним в машине была любовница. После этих сообщений акции компаний, которые он рекламировал, серьезно упали. Почему? Потому что образ, который рекламировал Тайгер Вудс, сильно отличался от его настоящей жизни. Поэтому если вы рекламируете здоровое питание, то истории в Facebook про выпитые три литра пива вам на пользу не пойдут. Образ, который вы доносите до аудитории, должен подкрепляться тем, что вы делаете.

Юна Ильина, основательница uno— fashion:

— Бренд — это ответ на вопросы: «Кто вас знает?» и «Что о вас знают?». Запомните фразу «Я хорош настолько, насколько хорош мой последний проект». Именно по последнему поступку вас будут оценивать люди. Неважно, сколько крутых бизнесов вы запустили, главное, чтобы последний был успешен.

Какие бонусы вы получаете, если у вас прокаченный личный бренд? Во-первых, увеличивается ваша стоимость на рынке профессиональных услуг, вы можете за свой консалтинг брать большую сумму, чем другие. Во-вторых, на свое имя вы можете привлечь больше ресурсов и инвестиций, к вам охотнее идут работать люди.

Для того чтобы выстроить личный бренд, есть специальный алгоритм. Первое, ставим цель: «Зачем нам личный бренд?». Есть много техник постановки цели, выявления миссии. Отличие просто предпринимателя от предпринимателя-бренда именно в миссии. Человек-бренд думает не только о себе, у него есть идея, которую он транслирует всему миру.

Второй шаг — аудит. Вы должны провести swot-анализ сильных и слабых сторон, не только своих, но и конкурентов. Нужно честно ответить себе на вопрос: «Что обо мне сейчас говорят?», собрать обратную связь.

Кстати, по аккаунтам в социальных сетях можно сделать выводы о человеке: кто он, что он и чем занимается. Если вы планируете стать человеком-брендом, то писать о себе нужно, и еще нужно иногда делать генеральную уборку своих фотографий.

Третье — подготовка питча. Вы всегда, хоть ночью вас разбуди, должны уметь красиво и лаконично представить себя и рассказать, чем вы занимаетесь. Для чего это? Мало ли кого вы встретите в лифте на форуме или очередном семинаре!

В персональном бренде огромную роль играют ценности и атрибуты. К атрибутам относится огромное количество деталей: голос, запах, стиль одежды, прическа и тд. У человека-бренда должна быть визуальная айдентика, ДНК. Это уже больше маркетинговая история, но все-таки внешность очень важна, именно по этому критерию дают первую оценку.

И главное в бренде — гармония: начиная от внешнего вида заканчивая визитками и сайтом компании. Причем, говоря о внешнем виде речь идет не о соответствии картинке глянцевого журнала, вы должны выглядеть так, как вам по душе.

И помните: самый важный товар, который вы продаете — вы сами.

Материал подготовлен на основе выступления спикеров на встрече предпринимателей в рамках проекта «Бизнес Среда». Текст подготовила Екатерина Тарханова