«На пенсию не рассчитываю. С чего я должен ждать, что кто-то даст мне денег?» — Иван Шкиря

«Если тебя никто не заставляет учиться, хреначить пятилетку за три года, ты можешь делать, что именно тебе хочется, какого черта ты рассчитываешь, что в старости о тебе кто-то позаботится?». В правительстве обсуждают параметры и скорость повышения пенсионного возраста. Минфин предложил повысить возраст выхода на пенсию для мужчин на пять лет, до 65-ти, для женщин — на восемь, до 63-х лет, добавляя по году через каждые полгода. Минтруд предлагает повысить планку до 60 лет для женщин, а для мужчин — также до 65 лет, и увеличивать возраст на один год за год. Изменение сроков выхода на пенсию может начаться уже в 2019 г. Что думают предприниматели на этот счет?

Иван Шкиря, основатель компании Callibri:

— В теории пенсия — это вознаграждение за жизнь, полную трудностей и лишений, момент, когда ты можешь выдохнуть, осознать, что все не зря и насладиться жизнью. Вознаграждение. А кто и, главное, за что должен предоставлять это самое вознаграждение? За какие такие подвиги? И почему именно в 60, 55 или 40?

Раньше все было просто, отношения односложные: государство — человек. У государства есть цель, а человек как частичка этого государства обязан ее выполнять. В обратную сторону государство берет обязательства по обучению, распределению рабочих мест и последующему обеспечению достойной старости. То есть с тебя — работа, с государства — образование, выживание, работа и в финале джек-пот (ну или вишенка) — пенсия.

В такой парадигме все логично. В конце концов, у людей и выбора не было, чем им заниматься. Что государство придумало, то и делали.

Сейчас иное время, иные люди. Мы вольны заниматься тем, чем нам вздумается. И мы этим пользуемся. И государство иное, какая у него цель, никто не ведает, и оно этим тоже пользуется.

Возникает вопрос, если тебя никто не заставляет учиться, работать, хреначить пятилетку за три года, ты можешь делать то, что именно тебе хочется, какого черта ты рассчитываешь, что в старости о тебе кто-то позаботится?

Вообще трудовая деятельность посвящена одной простой цели: приблизить кого-то к счастью. Если ты работаешь фигово и гладишь с 9 до 5 Инстаграм, то при любом раскладе рассчитывать на что-то не стоит, это реальный мир. А вот если ты действительно стараешься, максимально вовлечен, то этот кто-то (чье счастье ты приближаешь) вознаградит тебя на старости лет. Скорее всего.

Всех этих «кто-то» можно сгруппировать:

Государство. Военные и чиновничий персонал особо не жалуются на пенсии. Врачи и учителя еще ропщут, но с каждым днем эти специализации становятся все более и более коммерческими.

Корпорации. Компании, которые высасывают человека без остатка, предлагают «корпоративную пенсию» именно за это.

Конторки. Тут не то что о корпоративной пенсии речи не идет, тут и налоги не платятся, и заработать невозможно. Это такое суровое выжимание человеческих ресурсов без какой-либо обратной связи. Не ходите в такие работать, это же добровольно.

Ты сам. Действительно, зачем приближать к счастью кого-то, если можно позаботиться о себе самом. Это про творчество, самозанятость, бизнес и распи*дяйство.

Я как раз из последней когорты. Несмотря на официальные доходы и регулярные отчисления во все эти непонятные фонды, я не рассчитываю на «вознаграждение» от государства. С чего бы? Я даже в армию не ходил. Я избрал путь собственного счастья, и ждать, что кто-то меня похвалит и даст денег, — тупо.

Но этого и не требуется, мне не надо ждать, просить, негодовать и расстраиваться. Я могу заработать на безбедную в старости жизнь (а могу и не заработать). Кстати, почему это должна быть пенсия в 60? Почему не в 40? Почему не в 90?

Ключевой навык самостоятельной жизни — умение брать на себя ответственность и нести ее. Поэтому решай сам, кому доверять и на кого рассчитывать.