Они помогли 83-летней женщине, когда у нее украли кошелек. Но они не ожидали такого шокирующего ответа от нее!

Однажды на почте работал мужчина, чья работа заключалась в том, чтобы обрабатывать все письма с неразборчивыми адресами. В один прекрасный день, пришло письмо без фактического адреса, кроме того подписанное неразборчивым почерком, единственное, что можно было разобрать это то, что оно адресовано Богу. Мужчина подумал, что он должен открыть его, чтобы понять, о чем это письмо.

В письме говорилось: «Дорогой Бог, я-83-летняя вдова, живущая на очень маленькую пенсию. Вчера кто-то украл мой кошелек. Там было $100, это были все мои деньги до следующей пенсии. Следующее воскресенье — Рождество, и я пригласила двух моих друзей на ужин. Без этих денег, у меня нет ни копейки, чтобы купить себе еды. У меня нет семьи, поэтому ты моя единственная надежда. Можешь, пожалуйста, помочь мне? С Уважением, Эдна.»

Работник почты был тронут. Он показал письмо всем работникам. Каждый посочувствовал бедной старушке и пожертвовал для нее несколько долларов. Таким образом, мужчине удалось собрать $96, которые они положили в конверт и отправили той женщине. Весь оставшийся день, все работники только и обсуждали, как будет рада Эдна, что теперь она сможет устроить рождественский ужин для своих друзей.