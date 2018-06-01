Тайна гибели Михаила Евдокимова

7 августа 2005 года, около одиннадцати часов утра трагически оборвалась жизнь знаменитого и всеми любимого артиста, губернатора Алтайского края, Михаила Евдокимова

Официальная версия

Согласно официальной версии, губернаторский автомобиль Mercedes 500 (гос.номер О 100 ОО) на высокой скорости мчался по Чуйскому тракту из села Верх-Обское в Полковниково. В районе станции Буланиха, на повороте к Плешково водитель Евдокимова Иван Зуев , несмотря на сплошную разметку, пошел на обгон ехавшего впереди автомобиля Toyota Sprinter. В этот момент водитель Sprinter включил сигнал поворота и начал маневр — поворот налево. Зуев вывернул руль, но машины все равно ударились по касательной, Mercedes вылетел с дороги налево и, пролетев не менее двадцати метров над землей, врезался в березу. Передняя часть была практически уничтожена ударом. Подушки безопасности лопнули. Водитель и телохранитель, сидевший рядом с ним, погибли. Погиб и Михаил Евдокимов. Как позже выяснит следствие, у него оказались сломана шея. В живых чудом осталась его жена, Галина : у нее были сломаны ноги.

После того, как стало известно о трагедии, место ДТП было оцеплено. Работы группы, в которую вошли полицейские и сотрудники прокуратуры , велись возле машины до ночи. Галина Евдокимова в «стабильно тяжелом» состоянии была доставлена в больницу ближайшего села, а оттуда — вертолетом в Барнаул. Для расследования причин трагедии была создана комиссия, которую возглавила зам.полномочного представителя президента РФ в СФО Любовь Бурда

Что говорили люди

Автокатастрофа породила шквал слухов. «Евдокимова убрали!» — единогласно решил народ. И не без причины. Противостояние народного губернатора и Законодательного собрания края началось сразу после инаугурации Евдокимова. Весной 2005 года депутаты два раза оценивали работу администрации как неудовлетворительную и выносили губернатору вотум недоверия. Им не нравилось, что Евдокимов снимал с должностей чиновников и ставил других. Отношения накалились до предела, когда глава края на сессии Заксобрания отказался читать доклад об экономическом положении региона, указав депутатам на то, что любые цифры они перевернут так, как им угодно.

Общественность смутило и то, что за несколько дней до ДТП губернатора лишили машин сопровождения ГИБДД , которые должны были освобождать дорогу и обеспечивать безопасность. Галина Евдокимова позже вспоминала, что ее муж очень нервничал по этому поводу и опасался покушения. Народная версия гласила, что накануне начальника местного ГУ МВД Валькова вызывали в Москву и предложили оставить пост. Губернатор не стал за него вступаться и поэтому лишился кортежа и охраны.

В-третьих, ДТП у Буланихи оказалось похожим на ДТП, в котором погиб мэр Барнаула Баварин. Там тоже был Чуйский тракт, ехавший на большой скорости Land Rower мэра, встречная машина — и переворот, не сработавшие системы безопасности. Водитель, охранник и мэр так же погибли, а жена Владимира Баварина осталась жива.

Коспиралогические версии

Сразу же появились две конспиралогических версии. Согласно первой, ДТП было тщательно подстроено. Ивану Зуеву помешала встречная машина, выехавшая в лоб. Версия подогревалась слухами о том, что якобы в Новосибирске полиция проверяла иномарки с алтайскими номерами — искали ту самую машину. В пользу этой версии высказывались коллеги Зуева по гаражу.

Вторая версия утверждала, что губернатор после аварии был жив, его добили, сломав шею. Друзей Евдокимова поразило то, что первым на место гибели прибыл эксгубернатор края Александр Суриков , который не любил Едокимова.

Что говорят эксперты

Расчет показал, что скорость Mercedes была не меньше 149 км/ч — об этом говорит тормозной след в 84 метра. Именно Sprinter ударил Mercedes в заднюю праву дверь. Автомобиль вылетел с шоссе и врезался в земляной вал. Эксперименты показали, что вина водителей обоюдная. Зуев превысил скорость и пошел на обгон, а водитель Sprinter имел возможность увидеть летящий Mercedes и не поворачивать. У него было на это 4,5 секунды.

Экспертиза подтвердила, что у губернаторского автомобиля не сработала ABS, и автомобиль занесло, но это почему-то не заинтересовало следствие.

По слухам, служебный Mercedes, буквально накануне был на обслуживании.

Место трассы очень оживленное, но свидетелем ДТП стал один человек.

Водитель Spriner Олег Щербинский сначала был признан виновным в нарушении ПДД и осужден на четыре года колонии-поселения, но после вмешательства правозащитников его оправдали.

Чтобы понять, что было на самом деле, надо побывать на месте: скоростное шоссе с прекрасным покрытием, нерегулируемый перекресток, небольшой пригорок перед ним, затрудняющий видимость. Летом, в выходные, на этом отрезке Чуйского тракта можно за вечер увидеть несколько подобных аварий. Конечно, в гибели губернатора виноваты несколько факторов. И если его не убили, то погубили точно. Равнодушием, откровенной неприязнью и даже травлей.

Сейчас на месте гибели Евдокимова стоит часовня в честь архангела Михаила.