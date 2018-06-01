Белла Хадид призналась, что страдала депрессией и завидовала сестре Джиджи

Беллы и Джиджи Хадид разница в возрасте всего два года, обе они выбрали модельную карьеру, но при этом конкуренции между собой не чувствуют, о чем постоянно твердят во всех интервью. Как оказалось, не все так радужно между сестрами. 21-летняя Белла призналась, что в прошлом году переживала серьезную депрессию из-за бодишейминга. Модель стеснялась своих «больших бедер», пока не поняла, что «всегда найдутся люди, которые будут тебя ненавидеть, поэтому нужно просто принять себя такой, какая ты есть».

Супермодель также упомянула, что завидовала спортивному телосложению своей старшей сестры Джиджи: «У меня тонкая талия и большие бедра, тогда как у моей сестры шесть кубиков на прессе. Еще у меня было странное лицо. Я отчетливо помню, как меня дразнили из-за этого». На сегодняшний день все проблемы с самооценкой у модели решены, и она абсолютно довольна собой: «Теперь я люблю свои бедра».