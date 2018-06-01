Как поверить в себя и добиться успеха

Многие люди недовольны нынешним состоянием психологического здоровья, положением дел в семье и на работе. Лишь часть из них пытается что-то поменять, улучшить. Остальные же в лучшем случае стоят на одном месте, боясь двинуться в любую сторону, потеряв ту «стабильность», которую они себе создали. И с таким мышлением можно делать только одно: оставаться посредственностью, лишая себя возможности двигаться вперёд. Чтобы преодолеть себя и выйти за уютные границы искусственно созданной «стабильности», люди обращаются за помощью к разным специалистам. Популярными сейчас являются курсы личностного роста.

В этой статье мы расскажем о программах личностного роста от Life Manager, пройдя которые, ты получишь толчок к решению бытовых проблем и к построению карьеры.

Психологическое консультирование

Чтобы начать двигаться вперёд, нужно решить психологические проблемы, которые мешают тебе уверенно идти к цели. В Life Manager работают специалисты разных направлений психологического консультирования. Среди них есть семейный психолог, клинический психолог, гештальт-терапевт, психолог по личностному росту и гипнотерапевт. Выбор специалиста зависит от твоей проблемы, и, в случае если имеется несколько проблем, их решением занимаются сразу несколько психологов, составляя эффективную комплексную программу. В результате ты избавишься от депрессии, найдёшь способы восстановления сил, повысишь уверенность в себе и уровень своих амбиций, станешь психологически сильнее, поймёшь, чего ты хочешь от жизни и как к этому прийти. Ты можешь записаться на месячный курс, состоящий из четырёх консультаций по полтора часа, или на трёхмесячных курс из десяти консультаций по полтора часа. Записаться на курс «Психологическое консультирование» →

Коучинг высоких достижений

Программа для тех, кто хочет построить карьеру. В этом курсе тебя научат мыслить по-новому, ты избавишься от психологических границ, сдерживавших тебя ранее. Коучи Life Manager из разных направлений, таких как образование, бизнес, карьера, целеполагание, мотивация и так далее, помогут развить скрытый потенциал, ставить перед собой цели, которые прежде казались невыполнимыми, и достигать их. Целью курса является развитие интеллекта, креативного мышления, личной эффективности и мотивации, социальный, карьерный и финансовый рост. Ты можешь записаться на месячный (четыре консультации) или трёхмесячный курс (десять консультаций). Каждая консультация длится полтора часа. Записаться на курс «Коучинг высоких достижений» →

Самоопределение

Курс для того, кто не знает, чего он хочет от жизни, кем он хочет работать. Пройдя курс «Самоопределение» в Life Manager, ты станешь более мотивированным, сможешь управлять своими состояниями, избавишься от психологических травм, мешавших тебе идти к своей цели, и, конечно же, поймёшь, в какую сторону двигаться. На курсе тебе помогут избавиться от тормозящих тебя факторов: например, от общения с некоторыми людьми, траты времени на бесполезные занятия. Курс проходит в дистанционном (десять сессий), очном (десять сессий) или в персональном форматах (тринадцать сессий). Персональный курс «Самоопределение» проводит создатель школы Life Manager Алексей Лукин . Записаться на курс «Самоопределение» →

Также у школы есть и другие курсы. Одним из самых полных является тридцатидневный курс «Эволюция», который поможет стать увереннее, избавиться от депрессии, открыть новые перспективы и возможности, ставить цели и повысить свой доход. Подробнее узнать о программах Life Manager →