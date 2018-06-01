Взрослым в день защиты детей

КотёнокЯ маме сказала, что мне скоро пять

И что не хочу я куклу опять.

Хочу я, котёнок чтоб был у меня,

И что без него не прожить мне и дня.

Весь день хорошо себя я вела,

Но мама сказала: «Пора не пришла»

И мне подарила она рюкзачок,

Который повесила я на крючок.

А как же котёнок?

Ну как же понять вы не можете все?

Он мне без котёнка не нужен совсем.

Котёнок — пушистый и ласковый друг,

И он будет очень любить всех вокруг.

Его я поглажу по спинке рукой,

В кроватку возьму его я с собой.

На ушко ему прошепчу перед сном,

Что даже во сне буду думать о нём.

Он будет со мною учиться читать,

И в прятки мы будем друг друга искать.

Котёнок, скажи, где тебя мне найти?

Пожалуйста, утром ко мне приходи!..

Детский сон …Во сне улыбался в руках моих ты,

Открыла глаза, а руки пусты!

Искала, искала, нигде не нашла.

Быть может, колдунья тебя забрала?

Да нет же, ведь это был вовсе не сон.

Так вот же, так вот же прыгает он!

Ах, это я снова закрыла глаза…

И вот, на щеке показалась слеза…

Котёнок, ты где, почему тебя нет?

Но только одна тишина ей в ответ.

Вздохнула и с мамой в садик пошла

И в ручке своей рюкзачок понесла.

По дороге в садик

А вечером стала она рисовать.

Уснула на стульчике, и под кровать

Листочек упал, и котёнок на нём Вдруг весь засиял и выпрыгнул в дом!

Девочка очень-очень хотела котёнка

Хотел поиграть он, но девочка спит,

И только улыбка надежду хранит.

Он лёг ей на ручки и тихо урчал,

Он сны и мечты её охранял.

А скоро и мама с чаем вошла

И спящую дочку на стуле нашла.

А рядом — котёнок, ей смотрит в глаза…

И вот, на щеке показалась слеза…

Наутро растаял сказочный сон,

И девочка знала: не сбудется он…

Потёрла глазки она кулачком,

Как кто-то… лизнул её нос язычком!

Спасибо, мама!А мама сидела, глядя в окно…

Ведь мама сама когда-то давно

Такой же маленькой дочкой была

И так же с надеждой котёнка ждала.

Пусть будет побольше в сердцах доброты,

Пусть сбудутся детские чьи-то мечты.

Пусть дверь отворится, и через порог

Пушистый котёнок бежит со всех ног…