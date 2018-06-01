Отдыхать или тренироваться?

Командировка или отпуск — не повод пропускать тренировку. Однако, как и во многих других вопросах, сказать проще, чем сделать. Всем нам нужен отдых, все бывают заняты. Такие вещи, как разные часовые пояса, стресс перед встречей с новыми людьми и возможными бизнес партнерами, вкусная кухня и даже сложность с поиском тренажерного зала в новом городе или стране — всё это не способствует облегчению проблемы. Но не стоит расстраиваться. И прежде чем винить себя за пропущенные тренировки, ответь на несколько вопросов.

Во-первых, может быть тебе действительно нужен отдых? Если у тебя недельный отпуск, то необходимости тренироваться также, как и до него, нет.

За неделю люди не толстеют, не теряют мышечную массу.

Ты вполне можешь позволить себе наслаждаться пребыванием в другой стране.

Во-вторых, занят ли ты больше, чем обычно? Вполне вероятно, что во время командировки на тебя свалятся дополнительные обязанности, а потому лучше расставить приоритеты правильно и уделить внимание работе, а не тренировкам. Вместо усиленных тренингов можно практиковать пешие прогулки и более спокойные виды спорта.

Если же ты все-таки хочешь продолжать тренироваться во время отпуска или командировки, то тебе стоит пересмотреть свою программу. Искать зал на неделю не имеет смысла, а потому нужна программа домашнего тренинга, причем без дополнительного инвентаря. В данном случае подойдет простой базовый комплекс с собственным весом. Он включает в себя упражнения, известные каждому: планка, различные виды приседаний, выпады, скручивания, прыжки и отжимания. И есть несколько рекомендаций, если ты хочешь провести действительно эффективную тренировку.

Занимайся утром до завтрака. Так ты сможешь запустить процесс сжигания жира.

Тренировка должна длиться от 30 до 45 минут. Старайся чередовать нагрузки высокой и низкой интенсивности — минута максимально быстрых прыжков и две минуты медленных скручиваний, например.

Старайся оптимизировать тренинг. Скакалку легко взять с собой, но за 10 минут прыжков она поможет тебе сжечь минимум 100 ккал. Найти две бутылки воды и использовать их вместо гантелей тоже легко.

После тренировки попытайся не есть минимум час, а лучше — два.

При выполнении упражнений внимательно следи за техникой. В идеале нужно держать спортивную осанку и осознанно напрягать мышцы, даже если они не включены в работу в этом упражнении.

В целом, каждое упражнение рекомендуется выполнять больше 20 раз, но это очень индивидуально и зависит от уровня физической подготовки. Эффективной будет работа в два подхода по 20 раз каждый, где первый сет выполняется с собственным весом, а второй — с утяжелением в виде бутылок воды, рюкзака или стула. И конечно, не забывай про разминку.

Также, если ты находишься в отпуске, то можно разнообразить эти правила и добавить больше веселья.

Так, в каждой стране есть свой особенно почитаемый вид спорта. Попробуй заняться им вместо регулярных тренировок.

Возможно, ты откроешь для себя нечто новое и интересное, и узнаешь культуру другой страны лучше.

Что касается питания, то основными рекомендациями в любое время остаются следующие:

избегай жидких калорий, отдавая предпочтение чаю, воде, черному кофе;

питайся по времени, не пропуская приемов пищи, но и не наедаясь каждый час;

не отказывайся от того, чтобы пробовать новое, но старайся употреблять высококалорийные блюда в первую половину дня и не кушать плотно прямо перед сном.

В целом, поддерживать режим тренировок и питания в отпуске или командировке в том же виде, что и в обычное время, не получится. Особенно если ты привык заниматься в зале и использовать большое количество тренажеров. Но всегда можно найти альтернативу, и теперь ты знаешь, как это сделать!

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