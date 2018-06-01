Почему исполнитель блатных песен жил как бомж

Сегодня имя этого исполнителя почти забыто. Но в 1970-х годах Аркадия Северного знали все любители блатных песен. К сожалению, жизнь Северного оказалась недолгой. В последние годы он совсем опустился и больше походил на бомжа, нежели на известного исполнителя.

Гитарист с детства

На самом деле певца звали Аркадием Дмитриевичем Звездиным, а Северный — это всего лишь псевдоним. Родился он в 1939 году в Иваново в многодетной семье. Еще в детстве, благодаря своим товарищам и отцу, Аркадий научился играть на гитаре и начал петь. Тогда в его репертуаре были обычные дворовые песни, а потом появился и лагерный фольклор. Тем более, что старшая сестра Аркадия, которая в свое время отбывала наказание в тюрьме, знала их немало.

Закончив среднюю школу, Звездин уехал в Ленинград и подал документы в Лесотехническую академию. Несмотря на то, что учеба его мало увлекала, вуз он все-таки закончил и даже утроился на работу в «Экспортлес». А затем Аркадий отправился отдавать долг родине. После службы он не вернулся в Ленинград.

Подпольная слава

В городе на Неве Звездин не оставил своего увлечения и стал своего рода знаменитостью. Он познакомился со многими любителями блатной песни, среди которых оказался и Рудольф Фукс. Сейчас Фукса, скорее всего, назвали бы модным словом «продюсер», а тогда он был просто собирателем городского фольклора и распространителем подпольных аудиозаписей. Именно благодаря Фуксу в начале 1960-х годов голос Звездина был впервые записан. Тогда же он обзавелся и псевдонимом Северный.

Потом Северный встретил другого «продюсера» Сергея Маклакова. С ним певец записал множество старых и новых песен. Несмотря на то, что Аркадий не выступал на радио и на телевидении, его пленки пользовались большим спросом. Слушатели готовы были платить за них немалые по тем временам деньги.

Популярность певца росла. Его, конечно, не узнавали на улицах, но голос Северного был знаком почти каждому. И только одно обстоятельство помешало певцу добиться большего — алкоголизм.

Звездный бомж

Аркадий пробовал лечиться, но спустя какое-то время после очередного курса вновь срывался. Северный ушел из семьи, где у него осталась дочь, и фактически стал бомжом. Он жил, где придется, ночевал у старых и случайных знакомых, продолжая злоупотреблять алкоголем. В какой-то момент певец оказался без единого документа в кармане: все потерял. Несмотря на отсутствие даже элементарного паспорта, Северный ездил по Союзу и продолжал записывать песни.

В 1980 году Аркадий Северный находился в любимом им Ленинграде. Он пребывал в длительном запое, из которого, к сожалению, ему не суждено было выйти. Вечером 11 апреля певцу стало плохо. Кто-то из собутыльников вызвал «Скорую». Северного доставили в больницу, но помочь ему уже не смогли. За полночь, то есть уже 12 числа, он скончался. Ему шел всего 42 год.

Певца кремировали и похоронили на кладбище Ленинградского крематория. Хотя ходят слухи, что урну с его прахом то ли спьяну потеряли приятели, то ли похитили поклонники.