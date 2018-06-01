Почему великий князь украл бриллианты

Как известно венценосная семья Романовых была достаточно многочисленной. Количество ее членов к 1917 году насчитывало до 60 человек. Большинство были вполне приличными людьми. Но, один из великих князей однажды опозорил царскую фамилию, опустившись до банального воровства!

Роковая интрижка

Одним из самых обаятельных членов семьи Романовых, отличавшийся изысканной мужской красотой был Великий князь Николай Константинович внук Николая I и брат Александра II. В то время как его ближайшие родственники управляли империей, юный Николай блистал на балах. При этом состояние молодого человека считалось одним из крупнейших в стране.

Он с серебряной медалью окончил Академию Генерального штаба и вполне мог стать одним из выдающихся русских военачальников. Но Великого князя погубили женщины, толкнув на путь воровства и порока. На одном из балов Николай Константинович, к своему несчастью, познакомился с американской танцовщицей Фанни Лир, отличавшейся не только редкой красотой, но и мертвой хваткой американки.

Очаровав Великого князя, женщина вскоре стала его любовницей, а при дворе заговорили о возможности скандального брака, который необходимо было предотвратить. В качестве первого средства решили попробовать войну. Великого князя двадцати трех лет от роду, имевшего звание полковника, отправили с экспедиционным корпусом в Хиву.

Вернулся молодой человек с почестями и орденом Владимира III степени. Но буквально на другой день он, прихватив с собой ненаглядную танцовщицу, отбыл в турне по Европе. Во время путешествия женщина требовала все более и более шикарные подарки.

Великий князь не мог ей ни в чем отказать, но вскоре почувствовал, что денег стало ощутимо не хватать. При этом родители юридически ограничили его в возможности пускать свое состояние на ветер.

Вор благородных кровей

Если бы родители великого князя знали, чем закончится их упрямство, они бы десять раз подумали, прежде чем лишать юношу возможности тратить его собственные деньги. 14 апреля 1874 года в Санкт-Петербурге произошла громкая кража. Были похищены бриллианты с оклада иконы, которой Николай I благословлял родителей Николая Константиновича на брак.

Вызвали полицию. Расследование возглавил лично глава жандармов граф Шувалов. Тем не менее, следствие быстро зашло в тупик. Врач, камеристка, два лакея и придворная дама, своей многолетней работой заслуживали полного доверия.

Подумать же на членов великокняжеской семьи никто не осмеливался. Тогда полицейские решили разматывать клубок с другого конца. Они проверили городские ломбарды и вскоре обнаружили пропавшие бриллианты.

Оказалось, что драгоценные камни принес в ломбард подчиненный Николая Константиновича офицер из его свиты. Мужчину тут же задержали и с пристрастием допросили. Вскрывшаяся правда шокировала жандармов. Бриллианты ему передал лично Николай Константинович, а полученные деньги предполагалось истратить на подарки американской танцовщице.

На семейном допросе Великий князь не только, не стал отпираться, но даже не раскаялся в содеянном. Романовы были в шоке: член из семьи вор, обворовавший собственных родителей.

Справедливая кара

В наказание Николая Константиновича вычеркнули из фамильного списка, лишили всех званий, состояния, прав на наследство и запретили проживать в Санкт-Петербурге, в довершении ко всему объявив душевно больным. Злополучную танцовщицу также с позором изгнали из страны.

При этом надо отметить, что покинувший столицу Николай Константинович неплохо себя чувствовал, основав в Ташкенте успешный бизнес. Ему принадлежали залы синематографа, маловареный завод, хлопкоперерабатывающие мануфактуры.