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20 фраз, которые помогут вашему ребенку
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20 фраз, которые помогут вашему ребенку 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
1. Ты мне очень помог.
2. А ведь ты был прав!
3. Я знаю, что ты очень старался.
4. Я в тебя верю.
5. Я горжусь тобой!
6. Не бойся быть собой.
7. Не старайся быть идеальным.
8. Все ошибаются — это нормально.
9. Я тебя очень понимаю.
10. Слушай свое сердце!
11. Давай снова попробуем завтра?
12. У тебя всегда отличные идеи.
13. Ты не должен стремиться быть похожим на других.
14. У тебя всегда есть выбор.
15. Я так рада, что мы проводим вместе время.
16. Я тебе доверяю.
17. Мне очень понравилось, как ты это сделал!
18. Я тебя внимательно слушаю.
19. Быть добрым не значит быть слабым.
20. Невозможное возможно!
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