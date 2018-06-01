20 фраз, которые помогут вашему ребенку

1. Ты мне очень помог.

2. А ведь ты был прав!

3. Я знаю, что ты очень старался.

4. Я в тебя верю.

5. Я горжусь тобой!

6. Не бойся быть собой.

7. Не старайся быть идеальным.

8. Все ошибаются — это нормально.

9. Я тебя очень понимаю.

10. Слушай свое сердце!

11. Давай снова попробуем завтра?

12. У тебя всегда отличные идеи.

13. Ты не должен стремиться быть похожим на других.

14. У тебя всегда есть выбор.

15. Я так рада, что мы проводим вместе время.

16. Я тебе доверяю.

17. Мне очень понравилось, как ты это сделал!

18. Я тебя внимательно слушаю.

19. Быть добрым не значит быть слабым.

20. Невозможное возможно!