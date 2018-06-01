Как получить диплом и не остаться без знаний

Вопрос

Привет, редакция! Очень часто вижу у вас статьи про высшее образование. Они очень крутые, но мне, к сожалению, не подходят. По ряду причин я могу получить вышку только в России. Свое будущее я вижу в IT-сфере, но это не так важно. Я бы просто хотел узнать, в каких городах перспектива остаться с пустой головой и картонкой в руках наименьшая?

Ответ

Привет, читатель! Знаешь, хотелось бы ответить, что этот вопрос лучше задать нашему министру образования, но, учитывая качественные изменения в этой отрасли за последние годы, складывается ощущение, что он и сам не знает ответа. Раз ты сейчас выбираешь для себя ВУЗ, значит, находишься на одном из самых главных этапов в жизни. Ближайшие дни или недели определят то, чем ты будешь заниматься до конца жизни. Или нет? Второй случай как раз касается тех, кто делает неверный выбор, находясь в твоем положении. И хорошо, если он понимает это на первом курсе, когда еще не поздно сменить профессию. Гораздо хуже, когда нерадивый абитуриент спустя 5 лет, глядя на свой диплом, хватается за голову, потому что не понимает, что означает его профессия. Вот потом и приходится перебиваться с одной неудачной работы на другую, ведь по профессии работать не хочется и не можется, а взрослая жизнь предполагает зарабатывание денег. Твой случай в корне отличается от той трагикомедии, которую мы описали выше. Ты определился с профессией еще до того, как выбрал учебное заведение. Теперь ты хочешь понять, что делать дальше. Но знай, что самое ответственное решение ты уже принял, если, конечно, оно продиктовано твоим желанием, а не мечтами твоих родителей или рыночной конъюнктурой. IT-сфера, пожалуй, на сегодняшний день самая перспективная, а соответственно, и прибыльная, поэтому если ее выбор — твое искреннее желание, то он более чем правильный. Что же касается выбора ВУЗа, то тут надо учитывать не только престижность тех или иных учебных заведений, но и твое финансовое положение. Даже если ты собираешься поступать на бюджет, то выбор города влияет на уровень трат. Стоит ли говорить, что проживание в столице обойдется гораздо дороже, нежели ты останешься получать образование в своем городе. Ну или соседнем, если в твоем нет ВУЗов. Нужно ли брать кредит на учебу в вузе Ты спрашиваешь, в каких городах перспектива больше. Мы можем предсказуемо порекомендовать тебе поехать в Москву или Питер. Конечно, круто, если ты закончишь МГУ , Бауманку или петербургский ИТМО. Разумеется, хорошие технические университеты есть и в других городах. Новосибирск, Казань, Екатеринбург — учебные заведения этих городов уже много лет занимают лидерские позиции в рейтингах высшего образования России. Если же твой выбор колеблется между периферийными ВУЗами, то тогда, как мы уже сказали, делай его на основе своих материальных возможностей. В этом случае обычно учитывают не только цену за обучение, но и географическое расположение, близость к родному городу, конкурс на поступление и прочее.

Но в твоем вопросе далеко не выбор университета является главным аспектом. Гораздо важнее вторая его часть, а именно твои опасения остаться с «пустой головой». Тут как раз все зависит от тебя, от твоего желания учиться, стать профессионалом своего дела и построить блистательную карьеру. По большому счету престижность ВУЗа имеет значение только для того, кто обладает соответствующими амбициями. В остальных же случаях это не более чем красивая аббревиатура в твоем резюме. Ты и сам понимаешь, что, если человек закончил МГУ, это вовсе не значит, что он крутой специалист. Доказательств этому всегда было много. И наоборот, есть те, кто выпускался из захолустных учебных заведений городов с непроизносимым названием, но при этом показывали такие конкурентные знания, что магистр Гарварда позавидовал бы. Важно, как ты сам относишься к учебе, воспринимаешь ли ее как формальный этап перед трудоустройством или жаждешь реальных знаний. И если твой случай второй, то с «пустой головой» ты не останешься, даже если закончишь не самое престижное учебное заведение. В любом университете есть те, кто прогуливает пары, и те, кто подходит к учебе ответственно. Некоторые сдают сессию с первого раза и на «отлично», тогда как другие на предложение сдать коллоквиум спрашивают: «А это из вены или из пальца?».