Как получить диплом и не остаться без знаний 

Вопрос
Привет, редакция! Очень часто вижу у вас статьи про высшее образование. Они очень крутые, но мне, к сожалению, не подходят. По ряду причин я могу получить вышку только в России. Свое будущее я вижу в IT-сфере, но это не так важно. Я бы просто хотел узнать, в каких городах перспектива остаться с пустой головой и картонкой в руках наименьшая?
Ответ
Привет, читатель! Знаешь, хотелось бы ответить, что этот вопрос лучше задать нашему министру образования, но, учитывая качественные изменения в этой отрасли за последние годы, складывается ощущение, что он и сам не знает ответа. Раз ты сейчас выбираешь для себя ВУЗ, значит, находишься на одном из самых главных этапов в жизни. Ближайшие дни или недели определят то, чем ты будешь заниматься до конца жизни. Или нет? Второй случай как раз касается тех, кто делает неверный выбор, находясь в твоем положении. И хорошо, если он понимает это на первом курсе, когда еще не поздно сменить профессию. Гораздо хуже, когда нерадивый абитуриент спустя 5 лет, глядя на свой диплом, хватается за голову, потому что не понимает, что означает его профессия. Вот потом и приходится перебиваться с одной неудачной работы на другую, ведь по профессии работать не хочется и не можется, а взрослая жизнь предполагает зарабатывание денег. Твой случай в корне отличается от той трагикомедии, которую мы описали выше. Ты определился с профессией еще до того, как выбрал учебное заведение. Теперь ты хочешь понять, что делать дальше. Но знай, что самое ответственное решение ты уже принял, если, конечно, оно продиктовано твоим желанием, а не мечтами твоих родителей или рыночной конъюнктурой. IT-сфера, пожалуй, на сегодняшний день самая перспективная, а соответственно, и прибыльная, поэтому если ее выбор — твое искреннее желание, то он более чем правильный. Что же касается выбора ВУЗа, то тут надо учитывать не только престижность тех или иных учебных заведений, но и твое финансовое положение. Даже если ты собираешься поступать на бюджет, то выбор города влияет на уровень трат. Стоит ли говорить, что проживание в столице обойдется гораздо дороже, нежели ты останешься получать образование в своем городе. Ну или соседнем, если в твоем нет ВУЗов. Нужно ли брать кредит на учебу в вузе Ты спрашиваешь, в каких городах перспектива больше. Мы можем предсказуемо порекомендовать тебе поехать в Москву или Питер. Конечно, круто, если ты закончишь МГУ, Бауманку или петербургский ИТМО. Разумеется, хорошие технические университеты есть и в других городах. Новосибирск, Казань, Екатеринбург — учебные заведения этих городов уже много лет занимают лидерские позиции в рейтингах высшего образования России. Если же твой выбор колеблется между периферийными ВУЗами, то тогда, как мы уже сказали, делай его на основе своих материальных возможностей. В этом случае обычно учитывают не только цену за обучение, но и географическое расположение, близость к родному городу, конкурс на поступление и прочее.
Но в твоем вопросе далеко не выбор университета является главным аспектом. Гораздо важнее вторая его часть, а именно твои опасения остаться с «пустой головой». Тут как раз все зависит от тебя, от твоего желания учиться, стать профессионалом своего дела и построить блистательную карьеру. По большому счету престижность ВУЗа имеет значение только для того, кто обладает соответствующими амбициями. В остальных же случаях это не более чем красивая аббревиатура в твоем резюме. Ты и сам понимаешь, что, если человек закончил МГУ, это вовсе не значит, что он крутой специалист. Доказательств этому всегда было много. И наоборот, есть те, кто выпускался из захолустных учебных заведений городов с непроизносимым названием, но при этом показывали такие конкурентные знания, что магистр Гарварда позавидовал бы. Важно, как ты сам относишься к учебе, воспринимаешь ли ее как формальный этап перед трудоустройством или жаждешь реальных знаний. И если твой случай второй, то с «пустой головой» ты не останешься, даже если закончишь не самое престижное учебное заведение. В любом университете есть те, кто прогуливает пары, и те, кто подходит к учебе ответственно. Некоторые сдают сессию с первого раза и на «отлично», тогда как другие на предложение сдать коллоквиум спрашивают: «А это из вены или из пальца?».
Учитывая все вышесказанное, мы надеемся, ты понял, что выбор ВУЗа — не самая главная задача. Все самое важное и трудное тебя ждет в стенах университета, за лекционной трибуной, на лекциях и семинарах, за учебниками при тусклом свете торшера. В общем, во время учебы, которая подарит тебе бессонные ночи и продемонстрирует твою преданность ей, когда ты будешь выбирать между подготовкой к зачету и прогулкой со своей девушкой. Это вовсе не значит, что нужно полностью игнорировать котируемость учебного заведения. Если есть возможность получить самое лучшее образование из возможных, обязательно используй ее. В любом случае это тебе поможет. Просто помни: в каком бы ВУЗе ты ни оказался, качество знаний зависит прежде всего от твоих стараний. А что касается IT-сферы (да и многих других профессий), то в наши дни получить соответствующие знания можно и самому. Есть огромное количество примеров, когда люди добивались больших карьерных высот, вообще не обучаясь ни в каких учебных заведениях. И мы имеем в виду не только того же Цукерберга, который так и не закончил Гарвардский университет, или Билла Гейтса, который основал Microsoft и стал самым богатым человеком в мире до того, как получил высшее образование (диплом ему вручили только в 2007 году в возрасте 52-х лет). Если загуглишь, то сможешь прочесть множество историй о том, как люди, закрывшись в комнате наедине с учебниками и ноутбуком, самостоятельно осваивали профессии. И опорой их стремлений была не престижность университета или диплома, а собственный энтузиазм. И сегодня, когда доступ к любой информации максимально упростился, это стало еще более актуальным. Мы привели эти примеры не для того, чтобы заявить, что высшее образование не имеет смысла. Нет, имеет! И огромный! Мы сейчас говорим о том, что без твоего желания учиться высокое качество знаний тебе не сможет гарантировать ни один ВУЗ. Почему так важно быть образованным