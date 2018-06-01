Яна Егорян о детстве, стереотипах в спорте и личных страхах

Яна , сколько раз в своей жизни вы слышали слово «никогда»?

К несчастью, очень много раз. Многие люди не верили в мои возможности, мои способности.

Говорили «она никогда не сможет»?

Да. И я, конечно, с этой фразой все время боролась. В первую очередь мне хотелось именно себе доказать, что я, в принципе, чего-то стою. Это касается, кстати говоря, не только спорта, а вообще жизни. Она полностью состоит из борьбы. Я все время пытаюсь кого-то где-то переиграть. Сейчас я понимаю, что слово «невозможно» ко мне никак не относится.

То есть, неудачи и запреты — они только раззадоривают?

Конечно, после каждой неудачи хочется больше работать для того, чтобы достигнуть своей цели.

Где находить мотивацию, когда устал, неохота, сил нет, все плохо, но надо встать и идти дальше?

Я мотивацию нахожу в своем доме, как бы это ужасно ни звучало. Например, прихожу домой и вижу: чего-то мне не хватает, даже если это какая-то мелочь, ваза. И я понимаю, что это мотивация для того, чтобы работать над собой, тренироваться. Потому что, если я буду это делать, я получу вазу в дом.

Какой главный урок вы вынесли из своего детства?

Знаете, детей все время учат: слушайся старших. А я поняла, что, если бы всегда слушалась старших, не добилась бы многого. Я в свое время ушла из дома, и мои родители думали, что я живу на спортивной базе. На самом деле я уже снимала квартиру с подружкой и жила полностью самостоятельной жизнью. И я понимаю, что мне нужна была эта свобода для того, чтобы реализовываться, расти. Если бы я была уже в то время верна себе, этого бы не произошло, и я жила бы в четырех стенах, не смогла бы воплощать свои идеи. Поэтому главный урок из лично моего детства — не спрашивай разрешения, потому что тебе могут не разрешить. Я всегда считала, что я самая умная, что мне не нужны никакие советы, и я со всем могу всегда справиться сама. Я никогда ни на кого не надеюсь, у меня есть я, и за мной больше нет никого. Я могу помочь всем, но мне из этих всех никто не может помочь.

Наверняка у вас есть в сборной люди постарше вас и помладше. Как вы видите ваше поколение, оно действительно свободнее, действительно никого не спрашивает, оно действительно такое уверенное и храброе?

Нужно не забывать про социальные сети. Это очень, очень влияет на нашу молодежь. Когда наше подрастающее поколение видит все, что происходит в мире: и как можно легко чего-то добиваться, как можно благодаря каким-то компаниям сделать себе карьеру, соответственно, у них появляется больше уверенности, они становятся более раскрепощенными и они больше верят в свои мечты. В итоге все получается.

Вы говорите, что слушаете только себя. Есть ли люди, мнение которых для вас особенно важно? Мама? Тренер? Близкие друзья?

Мне очень важно мнение моей близкой подруги Марии Ридель. Она тоже фехтовальщица, и мы с ней как сестры. Мне очень важно мнение моего хорошего друга Александра. Когда я опускала руки, именно он меня поддерживал и заставлял идти в зал, говорил: «Яна, давай, ты еще не доказала всем, кто ты и на что ты способна». Наверное, это те два человека, которые всегда колоссально поддержат, и на которых я могу положиться.

Яна, а вы сталкивались с какими-то стереотипами в спорте? Например, вам когда-нибудь говорили, что фехтование — это не женственно и вообще и лучше дома сидеть, борщи варить. Или это уже в прошлом?

В отношении себя я никогда не слышала, что фехтование — это не женский вид спорта. А когда мне говорят: «Ты девушка, ты должна сидеть дома», я просто пропускаю такие реплики мимо ушей, потому что не считаю, что мужчины самые умные в мире, и что на них держится весь мир. Мы, женщины, очень самостоятельные, образованные и воспитанные. И на свете очень мало функций осталось, которые могут выполнять только мужчины.

Где вы находите вдохновение? Вы столького добились, как найти новые мечты?

Вдохновение я нахожу в музыке. Для меня это очень важно. Когда я занимаюсь спортом, со мной должна быть всегда музыка, причем определенная, которую я люблю. Какую — не спрашивайте. Это мой секрет. На новые подвиги вдохновляет, конечно, семья. Я очень привязана к семье, для меня очень важно, чтобы они жили, абсолютно ни в чем не нуждаясь. У меня всегда появляется колоссально много энергии для того, чтобы реализовать какую-то цель, которую хотят в моей семье достичь. Поэтому семья — это мое вдохновение и мотивация. Я работаю и тренируюсь на данный момент ради своей семьи.

А для удовольствия?

Я очень часто говорю всем, что я не тот спортсмен, который полностью погружен в тренировочный или соревновательный процесс. Я настолько ярко, открыто живу, настолько разносторонняя, что, если бы я не стала олимпийской чемпионкой, я бы, наверное, стала певицей или актрисой с «Оскаром». Может быть, это нескромно звучит, но я знаю, что не в этой сфере, так в другой добилась бы всего.

И спортом все не ограничивается?

Да. Я вижу себя в будущем и певицей, и актрисой, и фотографом, или вообще чемпионом в другом виде спорта. Я всегда в движении, и мне не нужно чье-то разрешение или одобрение для того, чтобы сделать что-то совершенно нетипичное для меня. Я сама себе хозяйка, сама все всегда делаю, сама все решаю.

Всем известно, что на Олимпиаде признанным фаворитом была Софья Великая , на которую делали основные ставки. Каково было находиться если не в тени, то испытывать давление?

Тут немного другая ситуация. Сейчас я понимаю, что первым быть всегда сложно. Когда ты бежишь первый, тебе нужно постоянно оборачиваться и смотреть, где твой соперник. А когда ты второй, ты рядышком находишься. Вот ты бежишь, бежишь, бежишь рядом, совсем недалеко, и тебе не нужно время для того, чтобы ускориться. А кто бежит первый, пока он обернется, он уже потерял скорость. И тут наступает очередь уже вторых номеров. Я никогда себя не считала вторым номером, всегда говорила о том, что я очень достойная спортсменка.

Вы называете себя бесстрашной и безбашенной. Что вы можете вспомнить такого бесстрашного и безбашенного в своей жизни?

Я прыгала с тарзанки. Это были пять секунд свободного полета на какой-то заброшенной башне. И мы подписывали документы, что если с нами что-то случится, то никто не виноват. Я понимала, что если я умру, то даже никто об этом не узнает. Поэтому перед прыжком сказала: «Обязательно снимите меня на камеру». Я действительно очень активная. Мы зимой можем к машине пристегнуть какую-нибудь ледянку, кататься на ней. Я люблю погонять за рулем. В общем, страха у меня нет.

А чего вы по-настоящему боитесь больше всего?

Как и любой адекватный человек, я боюсь одиночества. Это самое страшное, когда человек остается один. Причем вокруг него могут быть люди, но при всем при этом он будет чувствовать себя одиноким. Бояться смерти, воды, высоты — это все преодолимо. А вот одиночество — это по-настоящему страшно.

А о чем мечтаете?

Если брать ближайшее, моя мечта — это, конечно же, чемпионат Европы и чемпионат Мира. Хочу выступить достойно и взять ту медаль, на которую я заработала. Если мы говорим про спорт, то, конечно, Олимпиада-2020 в Токио. Моя цель — надолго запомниться в нашей стране, в мире, и я этого не скрываю. Это не только патриотизм, я хочу, чтобы мою фамилию узнали, чтобы каждый о ней говорил. Это нормально. И еще — чтобы все узнали и заинтересовались фехтованием. Потому что кто, если не я?

И все это — невероятная работа. Как ваш день строится, сколько часов в день вы проводите в зале на тренировках?

Мы тренируемся два раза в день, это около трех-четырех часов с утра, три-четыре часа вечером. 8 часов в день — это неплохая нагрузка у спортсмена. Главное — я всегда знаю, для чего я это делаю. Меня невозможно заставить что-то сделать. То есть, если я хочу, я буду делать, если я не хочу — со мной просто бесполезно спорить. У меня постоянно конфликты с тренером, потому что я не забываю напомнить, что у меня есть свое мнение. Это возникло еще в самом раннем возрасте, и из-за этого было очень много конфликтов. Но в итоге, думаю, поэтому я состоялась как спортсменка, как человек, и на меня тренеры смотрят абсолютно по-другому.

Они знают, что я не буду никогда подлизываться или выслуживаться. У нас была ситуация с тренером. Он мне говорит: «Ты должна мне доверять». А я говорю: «Я буду доверять настолько, насколько считаю нужным». И благодаря вот таким ситуациям тренер понимает, что может у меня что-то спросить, поинтересоваться: «Яна, как ты считаешь?». Потому что он знает: я скажу не то, что он хочет услышать, а то, что я действительно думаю. Это очень важно. Но не каждый, к сожалению, спортсмен может осмелиться себя так вести. Со мной так, а с другим могли бы и просто сказать: «Все, гуляй, Вася!».

Это с самого раннего детства началось?

Да! У меня маму вообще постоянно вызывали в школу. Помню, меня мальчик запер на большой перемене, а я хотела обедать, и мне пришлось выломать дверь. Сейчас в школе меня безумно любят, я очень часто туда прихожу. Но когда я училась там, все стонали: «Боже, когда уже она закончит школу?».

Я была хулиганкой. И сейчас такой считаю себя. Мне постоянно говорят: «Яна, ты уже выросла, нужно себя вести более сдержанно». А с чего это вдруг?! Я знаю, многие люди от меня заряжаются позитивом, потому что мне легко найти общий язык абсолютно с любым человеком, я не стараюсь из себя кого-то строить, поэтому я крутая девчонка! Крутая веселая девчонка, которая, действительно, верит в себя, будет добиваться своих целей и никогда не будет никого спрашивать! И все так же должны делать. Ну, или спрашивать у меня.