Как звездные дети отмечали день рождения: 15 именинников мая

Начался июнь, а это значит, что настало время вспомнить всех тех, кто совсем недавно задувал свечи на именинном торте.

Май поразил «Летидор» не только своей прекрасной погодой, но и тем, что буквально каждый день «Инстаграм» взрывался новой порцией поздравлений знаменитых мам и пап в адрес юных именинников.

Открывает нашу компанию майских именинников одна из самых юных, но в то же время невероятно популярных девочек — Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская.

2 мая дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнилось 3 года.

Wishing a happy third birthday to Princess Charlotte — thank you all for your lovely messages!

2 Май 2018 в 12:44 PDT С самого утра в адрес маленькой принцессы слетелись сотни тысяч поздравлений со всех уголков света. Поэтому в этот день в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца появилась фотография именинницы с благодарственным посланием всем поклонникам королевской семьи:

Поздравляем принцессу Шарлотту с третьим днем рождения! Спасибо всем за ваши чудесные сообщения в ее адрес!

«Летидор» предполагает, что свечи на торте принцесса задувала в кругу только самых близких людей, ведь чуть больше недели назад у виновницы торжества родился младший братик Луи.

Если 2 мая в Букингемском дворце на именинном торте горели три свечи, то в этот же день в доме Татьяны Навки и Дмитрия Пескова именинница задувала 18 свечей! Именно столько лет исполнилось дочери олимпийской чемпионки.

Разумеется, звездная мама опубликовала в своем «Инстаграме» трогательное поздравление для старшей дочери.

Моя гордость, моя красавица, моё счастье, моя дорогая Девочка @sashazhulina 🌹! Спасибо Господу, что 18 лет назад, ты появилась в моей жизни! Спасибо твоему ангелу хранителю, что выбрал именно меня стать матерью такого чудесного, необыкновенного, с чистой душой человечка! Пусть все твои мечты осуществятся, ты заслуживаешь быть счастливой! 😇😇😇 Мы все тебя очень любим и гордимся тобой!❤️😘 С Днем Рождения тебя, мой ангел👼🏻! #сашажулина #моялюбимаядевочка

2 Май 2018 в 2:30 PDT Однако на этом сюрпризы для именинницы не закончились. Не забыла поздравить Сашу с днем рождения ее младшая сестра Надя.

Татьяна опубликовала в своем аккаунте видеоролик, где 3-летняя малышка читает праздничное стихотворение.

Моя 18летняя любовь @sashazhulina ❤️❤️❤️

2 Май 2018 в 4:39 PDT Кроме того, звездная мама решила порадовать своих поклонников архивными кадрами Саши. Татьяна смонтировала ролик, озвучив его песней «Я влюбилась» в исполнении юной певицы Саши Жулиной.

Если полистать «Инстаграм» Натальи Водяновой, то можно сделать вывод, что супермама в ее трактовке — женщина, которая успевает все на свете. Только подумайте, 1 мая супермодель и филантроп была во Владивостоке, где запускала всероссийскую кампанию «Готовы открыть сердца», а спустя два дня в Париже поздравляла сына с днем рождения!

3 мая Максиму (старший общий сын Натальи Водяновой и Антуана Арно) исполнилось четыре года.

Мама вернулась и сегодня Максим праздновал свой 4 день варенья. 👶🏼❤🎂 Он сам выбирал гостей на праздник и свой праздничный наряд. 😂 Ему исполнилось 4! Ой, то ли еще будет! 🤔

— написала в своем аккаунте звездная мама.

Bunny hunting in Paris with my freshly four year old bunny 🐰❤️🐰 Ps: check my stories for cute videos 😜 С моим 4-летним зайцем в погоне за кроликами! 🐰❤🐰

3 Май 2018 в 12:16 PDT К сожалению, поклонникам Водяновой так и не удалось разглядеть личико мальчугана (Максим всегда запечатлен с затылка), однако подписчики в своих комментариях предположили, что старший сын Антуана Арно вырастет настоящим красавцем.

«Летидор» в этом не сомневается!

Андрей и Сергей (сыновья Анны Михалковой

Удивительно, как бывает в жизни: Анна Михалкова родила первенца 4 мая (на свет появился Андрей), а во второй раз актриса стала мамой спустя ровно год и один день — 5 мая родился Сергей. Поэтому два дня подряд «Инстаграм» дочери Никиты Михалкова разрывался от поздравлений.

4 Май 2018 в 1:00 PDT son#1 18 лет… я не знаю почему они так быстро пролетели. Я их не заметила. 18 лет выяснений отношений, ссор, примирений, разочарования, восхищения, открытий, а, главное, 18 лет дружбы и любви! Этот год один из самых сложных для меня, наверное просто потому что приходит время, когда моё участие в твоей жизни уже не так необходимо)) пришло время отпускать эту маленькую горячую ладошку которую я держала все эти годы)) мы всегда рядом, но дальше все уже зависит от твоего выбора! С днём рождения.

— поздравила Анна старшего сына.

А на следующий день в аккаунте актрисы появился пост в адрес Сергея. Интересно, что и в первом, и во втором поздравлении Михалкова отметила, насколько сложным был этот год у ребят. Правда, если Андрея звездная мама уже готова «отпустить», то младшего сына пока что нет.

Son#2 17 лет…Наверное это был твой самый тяжёлый год! Наблюдая сложности твоего переходного периода, все больше и больше уверена в том, что гений и злодейство совместимы))) Ты ни на кого не похож, по крайней мере из тех кого я знаю, видимо в твоей крови так все смешалось! Я могу быть с тобой не согласна миллион раз, но я принимаю твой ни на что не похожий мир. Во мне постоянно борются два чувства: с одной стороны, я хочу чтобы ты повзрослел и стал настоящим мужчиной, а с другой-я хочу, чтобы ты не потерял эту непосредственность, эту наивность, которая есть только у тебя! Сергулек, ты мой тяжелый наркотег))) я Сергеезависима)) не отпускаю тебя, так и знай)) с днём рождения!

5 Май 2018 в 12:01 PDT К слову, в этом году Андрей окончил школу. Сергею же пережить экзамены и поступление предстоит в следующем году.

Май стал очень волнительным и для Ольги Орловой. Во-первых, ее единственному сыну Артему исполнилось 17 лет. Во-вторых, в этом году молодой человек окончил 11-й класс. Но обо всем по порядку.

4 мая в «Инстаграме» певицы появилось несколько совместных кадров с Артемом и очень серьезное, но в то же время по-матерински трогательное поздравление:

4 Май 2018 в 1:01 PDT С днём рождения, мой взрослый ребёнок! Моё плечо, моя опора и мой друг! Будь всегда здоров и счастлив! Я очень тебя люблю! #17 Ольга абсолютно не лукавила, называя сына своим другом. По крайней мере, именно маме молодой человек посвятил свою речь на последнем звонке.

Смотрите видео на сайте Letidor.ru «Летидор» уверен, что в следующем году поздравительный пост Ольги Орловой в честь 18-летия Артема будет наполнен еще большей порцией материнской гордости.

Как призналась Айза Анохина, восемь лет назад ее жизнь изменилась раз и навсегда. В честь человека, который наполнил будни и праздники звезды смыслом, 5 мая в «Инстаграме» Айзы появился поздравительный пост.

4 Май 2018 в 9:24 PDT В своем поздравлении Анохина призналась, что в свое время боялась не справиться с ролью мамы, рассказала, что совершала ошибки, которые ее мудрый сын прощал. Бизнесвумен попросила у мальчика прощения за строгость и в то же время порадовалась бунтарскому характеру первенца, отметив, что Сэм уже личность.

Я обещаю, любить тебя, чтобы ты не решил, обещаю отпустить тебя, когда бы ты не решил, обещаю ждать и молиться каждый день за тебя) обещаю быть лучшей мамой и принимать любое твоё решение и радоваться успехам! С днём рождения тебя, мой сыночек! Будь счастлив как счастлив сейчас! Береги себя и не обижай других!) ты очень сильный мужчина во всех смыслах этого слова и никогда не пропадёшь!) я буду поддерживать тебя, но не делать ничего за тебя! Я буду любить, но не буду спасать) потому что хочу, чтобы ты вырос достойным человеком и самостоятельным мужчиной) ещё раз с днём рождения Долматов Сами Алексеевич @samilovesmom 😽🐧❤️💭

— такими словами завершила свое поздравление Айза Анохина.

На следующий день звездная мама порадовала подписчиков веселыми фотографиями с праздника, устроенного в честь виновника торжества.

5 Май 2018 в 7:33 PDT А видео с праздника вызвало у поклонников звездной семьи массу восторженных комментариев.

Смотрите видео на сайте Letidor.ru «Офигеть, так круто! Сэмик такой смелый! Настоящий мальчишка 😎», «Вот это я понимаю праздник для детей, а не для их родителей 😁», «Вот это действительно детский день рождения, а то посмотришь как все сейчас делают — рестораны, фотозоны. Это все непонятно для кого. Для Instagram, наверное. Детям нужны эмоции. Айза все супер! Вы — супер мама😝», — не скупились на комплименты подписчики.

Напомним, сейчас звездная семья живет на Бали. Там Сэм отпраздновал свой день рождения и там же успешно окончил второй класс.

Даниил (сын Зары)

Молодой человек по правую руку от Зары — ее сын Даниил. 7 мая мальчику исполнилось 8 лет, о чем его мама сообщила в своем «Инстаграме».

Зара выложила нежное фото старшего сына на фоне лавандовых полей и сопроводила кадр трогательной подписью:

6 Май 2018 в 10:37 PDT Восемь лет назад я впервые стала мамой:) В этот день родился удивительный мальчик с большим и добрым сердцем! Данечка, сыночек мой, желаю тебе радости в жизни, успехов в учебе, добра и тепла! Если будешь счастлив ты, будет счастлива и мама! Люблю тебя!❤️

В этот день именинник был не рядом с мамой, поэтому Зара, оставив все дела, с мешком подарков полетела лично поздравлять мальчика.

7 Май 2018 в 11:52 PDT Особого внимания заслуживает тот факт, что певица из Москвы на самолете везла для своего старшего сына большой именинный торт. Как признавалась потом Зара в одном из постов, Даня был в восторге и от внешнего вида десерта (торт был украшен фигуркой в виде героя Marvel Тора), и от его вкуса.

Фото: Instagram@100tskaya

Свой первый день рождения малышка Вера встретила в солнечной Турции. Судя по фотографиям, размещенным в «Инстаграме» Анастасии Стоцкой, 7 мая звездная семья отдыхала в Белеке.

7 Май 2018 в 8:17 PDT Утром в аккаунте певицы появился кадр праздничного костюма виновницы торжества, а спустя некоторое время совместная фотография вместе с мамой.

❤️ Доченька моя, подарок небес, сегодня тебе годик❤️🙏🏻

— написала счастливая Анастасия Стоцкая.

30 Май 2018 в 1:37 PDT Фотографий с торжества малышки известная певица не показывала, зато спустя пару недель рассказала о подарках, которые получила Вера. Так, например, у девочки появились первые бриллиантовые сережки!

Маленькие бриллиантики-сердечки сразу привлекли внимание малышки, ведь все знают, как девочки неравнодушны ко всему блестящему😉

— призналась Анастасия.

Лидия (дочь Глюк’oZы)

Уж кто-кто, а старшая дочь певицы Глюк’oZы с уверенностью может сказать, что ее мама — самая креативная на свете. И дело тут даже не в остроумных пожеланиях в «Инстаграме». Дело в том, как Наталья относится к праздникам своих девочек.

Без теплых слов в адрес именинницы, конечно же, не обошлось.

Для меня безгранично важно доверие моих детей! Сегодня Лидусе 11 лет🤪 ох, уж этот возраст! Ещё рядом, у сердца, но требует полной самостоятельности! Удачи, моя любимая во всех твоих мечтах ❤ А мама рядом в любой момент 🙏🏻

— 8 мая написала Наталья в своем «Инстаграме».

Смотрите видео на сайте Letidor.ru И действительно родители Лиды всегда с ней рядом, даже в тот момент, когда Наталье и ее мужу, бизнесмену Александру Чистякову пришлось примерить на себя тематические костюмы к празднику старшей дочери.

16 Май 2018 в 7:45 PDT В этот день не было никаких зефирных мимишностей и розовых замков (праздник был создан по мотивам мультфильма «Время приключений»). Зато были супергерои (разумеется, с эльфийскими ушами), выступление на сцене, разноцветная дискотека и невероятный торт, который украшала девочка с гитарой, так похожая на виновницу торжества.

16 Май 2018 в 10:43 PDT В подписи к фотографиям певица отметила, что уже второй год заказывает праздник у одной и той же группы аниматоров. Если вспомнить 10-летие Лиды (напомним, тогда гости праздника были одеты в костюмы героев сериала «Отряд самоубийц») и посмотреть кадры с 11-летия девочки, сложно представить, какая порция креатива звездной мамы потребуется в следующем году.

Дэни и Никита (сыновья Кристины Орбакайте

В семье Кристины Орбакайте майская концентрация праздников просто зашкаливает. Судите сами: 10 мая день рождения отпраздновал младший сын певицы Дэни, 21 мая — старший сын Никита, 25 мая — сама Кристина.

Младшему сыну в честь его 20-летия артистка посвятила эти теплые слова:

10 Май 2018 в 2:47 PDT Мой малыш, мультяшка, меломан, семейный дипломат, самый преданный фанат, деловой аниматор и просто сын — мечта! @_denny_denny_ Деньке 20 лет 🕺🏼💃🏼 потанцуем?! ❤️

А в честь старшего сына в его 27-й день рождения Кристина вспомнила известную пословицу:

20 Май 2018 в 3:06 PDT С Днём Рождения, мой талантливый, непокорный, романтичный @npresnyakov «Кто весел — тот смеётся, кто хочет— тот добьётся, кто ищет— тот всегда найдёт» 🤘

В стороне от поздравлений не остался и отец Никиты.

Мой любимый сыночек поздравляю тебя с днём рождения я очень горжусь тобой А для отца нет большего счастья будь счастлив и востребован😊😊😊

22 Май 2018 в 11:06 PDT В своем «Инстаграме» Владимир Пресняков выложил кадр, который еще раз доказал, что выражение «Яблочко от яблоньки недалеко падает» не лишено смысла.

11 мая свой восьмой день рождения отметил старший сын Сергея Жукова и Регины Бурд. В этот день традиционно в «Инстаграме» Сергея появился пост-стихотворение, посвященный Энджелу:

Пусть осветят твой путь светлячки… Ждут с тобою нас сотни дорог… И идут, все идут, мужички… Это папа и ты, мой сынок!

«Энджел, сыночек! Спасибо тебе, что ты выбрал нас с мамой. Спасибо тебе за нежность и силу, доброту и справедливость, неподдельную грусть и слезы счастья, мудрость и детскую непосредственность, хулиганство и стремление к новым вершинам! Всему этому мы с мамой учимся у тебя, ведь ты для нас большое счастье, которое пришло в нашу жизнь уже 8 лет назад. С Днем Рождения наш солнечный и волшебный мальчик! Ты наш Ангел и мы уверены, что ты принесешь огромному количеству людей много радости и света! Мы с мамочкой очень тебя любим! С днем рождения, сыночек!»

Кстати, «волшебным» мальчиком Энджела часто называет и его мама Регина Бурд. Неудивительно, что праздник в честь именинника было решено устроить в Диснейленде!

14 Май 2018 в 10:15 PDT Все мы родом из детства…✨✨✨Как же важно помнить об этом и сберечь в себе наивность, детскость и способность мечтать✨✨✨#энджелу8#семья❤️

— так объяснила выбор формата торжества счастливая звездная мама.

Роберт (сын Ляйсан Утяшевой и Павла Воли)

14 мая ждали многие поклонники Ляйсан Утяшевой и Павла Воли. Во-первых, в этот день родился сын звездной пары Роберт. Во-вторых, в этом году мальчику исполнилось 5 лет. А это значит — шансы на то, что Ляйсан и Павел порадуют семейной фотографией, на которой можно было бы разглядеть лица детей, были очень высоки.

Однако, по всей видимости, у родителей Роберта по этому поводу есть свое мнение. Поэтому они поздравили сына родительской фотографией и сопроводили ее проникновенными пожеланиями.

14 Май 2018 в 9:43 PDT В своем поздравлении Ляйсан и Павел отметили, что сын — их лучший друг. А поэтому в память о дне, когда Роберт еще маленький и беззаботный, они решили сделать на память кадр с цифрой 5.

Будь всегда таким же беззаботным, как сегодня, и пусть твои мама и папа также с любовью смотрят друг на друга. А мы так и будем! Ты у нас самый лучший. Мы тебя очень любим. Спасибо тебе за эту пятилетку. Счастливое, беззаботное время, полное радости и смеха. И все благодаря тебе, наш мальчик! Спасибо. Будь здоров,

— написали звездные родители.

Если вы спросите у маленького Соломона, где лучше всего проводить день рождения, он наверняка, не задумываясь, скажет вам — в теплых краях вместе с любимой мамой и бабушкой. Еще 19 мая Анфиса Чехова со своей мамой и сыном отправились на отдых в Турцию.

Поэтому не удивляйтесь, что на именинной фотографии, которая появилась в «Инстаграме» известной телеведущей 31 мая, виновник торжества завтракает на террасе, утопающей в зелени.

31 Май 2018 в 6:54 PDT Сегодня, ровно шесть лет назад, меня разрезали и достали маленький красный комочек, похожий на якутского дедушку, который изменил мою жизнь навсегда!

— так начала свое поздравление счастливая Анфиса Чехова.

В этот день она решила порадовать не только сына, но и своих подписчиков. Звездная мама раскрыла несколько малоизвестных фактов о своем 6-летнем сыне. Например, Анфиса рассказала, что ее сын впервые увидел море, когда ему было всего три месяца, а в полгода Солик сам отказался брать грудь.

Смотрите видео на сайте Letidor.ru Подводя итоги дня, Анфиса отметила, что праздник в свою честь Соломон оценил:

В общем, именинник по итогу остался доволен своим Днём Рождения, играет в Майнкрафт в постели перед сном, и сказал мне: «Как хорошо, что ты меня родила!»

В цитатах авторов орфография и пунктуация сохранены

