Страшные тайны Юрия Андропова

Фигура Юрия Андропова в ряду советских руководителей стоит особняком. Некоторые тайны серого кардинала госбезопасности не раскрыты до сих пор. Запомнился он, в первую очередь, своей борьбой с диссидентами и тунеядцами, но в кругу политической элиты прослыл настоящим либералом.

ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Сведения о происхождении Юрия Андропова весьма запутаны и противоречивы. Неизвестно даже, где на самом деле родился будущий генсек — в Москве или на Ставрополье. Его отец вроде бы был офицером царской армии, а мать учительницей музыки — приемной дочерью богатых евреев, уроженцев Финляндии, владельцев крупного ювелирного магазина на Лубянке.

По иронии судьбы Юрий Владимирович 15 лет занимал кабинет руководителя КГБ на площади Дзержинского (сейчас — Лубянской), а коллеги Андропова по Комитету за глаза называли его Ювелиром.

Свое отчество Андропов унаследовал от отчима, обычного работяги-железнодорожника, а имя при рождении у него было Григорий. Национальность Андропова тоже тайна за семью печатями. Сам он говорил, что в его роду были донские казаки, но так как часть документов партийного архива СССР до сих пор засекречена, выяснить все детали истинного происхождения Андропова пока не представляется возможным.

Известно лишь, что сам Юрий Владимирович жаловался на своих партийных руководителей во время работы в Ярославском обкоме ВЛКСМ, которые постоянно заставляли писать его принципиально новые версии свой автобиографии. Удивительно, как с таким послужным списком и непонятными родственниками Андропов попал на высшую партийную работу и даже стал генсеком ЦК КПСС

БОЛЕЗНЕННЫЙ ЮНОША

Когда началась Великая Отечественная война Юрию Андропову только-только исполнилось 27 лет, но на фронте ему побывать не довелось. У него был целый букет болезней, благодаря которому он получил белый билет. К плохому зрению и диабету позже добавятся проблемы с почками, они и станут причиной смерти генсека в 1984 году.

"Юрий Владимирович сам не просился послать его на войну, в подполье или партизаны. Он часто жаловался на больные почки и слабое здоровье", — писал в своих мемуарах первый секретарь ЦК Компартии Карело-Финской ССР Геннадий Куприянов. По его словам, Андропов фактически прятался за свою номенклатурную бронь — освобождение от военной службы по состоянию здоровья, полученное еще в 1936 году.

Тем не менее, за большую работу по мобилизации молодежи Карелии в годы войны и по восстановлению народного хозяйства после победы, а также за участие в организации партизанского движения Юрий Андропов был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалью "Партизану Отечественной войны" I степени.

ГОЛОДНЫЕ ДЕТИ ПАРТИЗАНА АНДРОПОВА

Семейная жизнь Андропова не ладилась. В 1935 году он женился на дочери управляющего Череповецким отделением Госбанка Нине Енгалычевой. В этом браке родилось двое детей — Евгения и Владимир, но отец вскоре ушел из семьи. Во время войны Нина забрасывала партийное начальство Андропова письмами с жалобами на то, что, дескать, отец мало помогает детям: они голодают и ходят без обуви.

Жизнь Владимира Андропова закончилась трагически. Он дважды сидел в тюрьме за кражи, после последнего освобождения уехал в Тирасполь. Там снова нарушал закон, много пил. Старший сын Андропова умер в 1975 году в возрасте 35 лет. Он очень надеялся хотя бы перед смертью увидеть отца, но Юрий Владимирович не приехал ни в больницу, ни на похороны.

Во втором браке с Татьяной Лебедевой у Андропова родилось тоже двое детей — сын Игорь и дочь Ирина. Ирина Юрьевна Андропова была замужем за Михаилом Филипповым , актером Театра имени Маяковского.

ДИССИДЕНТЫ НА КРЮЧКЕ КГБ

Борьба с инакомыслием стала визитной карточкой Юрия Владимировича после того, как в 1967 году его назначили председателем КГБ СССР. За годы руководства Андропова органы госбезопасности существенно укрепили и расширили свой контроль над всеми сферами жизни государства и общества. Среди внутренних врагов КГБ особенно выделял диссидентов, недовольных советским режимом.

Андропов ставил перед собой цель подавлять инакомыслие во всех его формах и всегда настаивал, что борьба за права человека есть часть широкого империалистического заговора для подрыва основ Советского государства. Через месяц после своего назначения в КГБ он предложил создать для борьбы с политической оппозицией особое Пятое управление (идеологическую контрразведку). Интересно, что общаясь с равными себе партийными бонзами, Андропов частенько позволял себе либеральные и свободолюбивые высказывания.

Инакомыслие в обществе подавлялось при нем самыми разными способами — законными и не очень. Судебные процессы над правозащитниками, как правило, были закрытыми для того, чтобы не привлекать внимание Запада. Использовались также и другие способы борьбы с антисоветскими убеждениями — например, принудительное лечение в психбольницах. На Западе такой метод борьбы с инакомыслием в СССР называли карательной психиатрией.

За критику ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году поплатилась известная правозащитница Валерия Новодворская : полтора года она провела в психушке и была выписана с диагнозом "вялотекущая шизофрения". В начале 70-х годов по распоряжению Андропова началась высылка диссидентов из СССР. В 1974 году был выдворен, а затем лишен советского гражданства писатель Александр Солженицын , в 1980 году академик Андрей Сахаров был выслан в Горький, где находился под постоянным контролем КГБ.

Комитетчики вели оперативную работу и с простыми гражданами: подчиненные Андропова боролись с тунеядцами. Сотрудники комитета в штатском в самый разгар рабочего дня ходили по магазинам, кинотеатрам, рынкам и другим общественным местам и выборочно интересовались у людей, почему они не на работе. Правда, такие рейды стали регулярными уже после того, как Юрий Андропов сменил Леонида Брежнева на посту генсека.

КРЕМЛЕВСКИЙ РОМАНТИК

К началу 80-х годов усилиями Андропова и его подчиненных диссидентское движение в СССР было фактически разгромлено. Но как раз в этот исторический отрезок страна стала меняться изнутри: в ноябре 1982 года, после смерти генерального секретаря Леонида Брежнева, Юрий Андропов занял высший пост в стране. На тот момент ему было 68 лет — возраст не такой преклонный по меркам партийного руководства.

Тут-то в народе и стали ходить слухи не только о болезнях Андропова, но и том, что он на самом деле не такой уж злодей, как раньше его характеризовали. Говорили, что генсек много читает, хорошо разбирается в литературе, играет на фортепиано и даже пишет стихи.

Однажды Андропов получил письмо с поздравлениями, в котором в шутку упоминалось о том, что власть портит людей. На это заявление генсек ответил в стихотворной форме:

Сбрехнул какой-то лиходей,

Как будто портит власть людей.

О том все умники твердят

С тех пор уж много лет подряд,

Не замечая (вот напасть!),

Что чаще люди портят власть.

ЭПОХА ПЫШНЫХ ПОХОРОН

Подорванное здоровье, проблемы с почками, сахарный диабет и подагра не оставили Андропову шансов на долгое пребывание в Кремле. Менее чем через полтора года после назначения, 9 февраля 1984-го всесильный председатель КГБ и генсек ЦК КПСС ушел из жизни.

Назначенный после него руководить партией 72-летний Константин Черненко продержался в кресле генсека и того меньше — год и несколько дней. В отличие от Андропова, который первые полгода правления изредка появлялся на публике, Черненко не радовал своим видом общественность. Даже кабинку для голосования на очередных выборах в Верховный Совет ему оборудовали в больнице.

Середину 80-х в народе назвали эпохой или пятилеткой пышных похорон: из жизни ушли сразу три генеральных секретаря — Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко, а также знаковые и влиятельные партийные фигуры — члены Политбюро Косыгин, Суслов, Пельше, Устинов и Рашидов.