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Клаус Фукс: «Самый опасный шпион XX века»
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Клаус Фукс: «Самый опасный шпион XX века» 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
19 августа 1943 г. на встрече в Квебеке Черчилль и Рузвельт договорились о совместной разработке атомного оружия. Клаус Фукс, немец по происхождению, бежавший в Англию после прихода Гитлера к власти и присоединившийся к программе создания первой британской ядерной бомбы, был приглашён для участия в «Манхэттенском проекте» в составе английской делегации.
Тогда никто и подозревать не мог о связях учёного-физика с советской разведкой. Но именно его данные позволили СССР создать собственную ядерную бомбу до того, как США успели нанести удар первыми.

Благие намерения

В августе 1941 г. Фукс, ещё в годы своего пребывания в Германии вступивший в коммунистическую партию, самостоятельно вышел на связь с помощником советского военного атташе в Великобритании Семёном Кремером, с которым его ранее познакомил Юрген Кучински, известный в кругах немецких коммунистов, иммигрировавших в Великобританию. Фукс, на тот момент работавший в Бирмингемском университете в рамках проекта «Tube Alloys» («Трубный сплав»), передал советскому представителю справку на шести листах, содержавшую известные ему сведениями о деятельности британских учёных по созданию атомного оружия.
10 августа разведчик отправил в Центр радиограмму, в которой сообщил об учёном, готовом предоставлять данные о разработке нового типа оружия. Как указывает специалист по истории военной разведки Владимир Лота, всего Кремер провёл четыре встречи с Фуксом и получил от него данные, благодаря которым удалось выявить отставание СССР в вопросе разработки ядерного оружия.
Почему же учёный, которому и так не до конца доверяли в Великобритании в связи с его немецким происхождением, пошёл на такой риск и стал сотрудничать с советской разведкой? Как указывает чешский историк и журналист Карл Пацнер: «люди с левыми взглядами хотели бороться за мир во всем мире тем, что помогают СССР создать бомбу.
Тогда силы двух стран уравновесятся, и никто не отважится на новый конфликт». Такого мнения, вероятно, придерживался и Клаус Фукс. К тому же, учёный обратился к советским представителям через полтора месяца после начала Великой отечественной войны, что может указывать и на его желание сделать вклад в борьбу с нацистской Германией.
Фукс, приехав в США, где он проработал с 1943 г. по 1946 г. в секретном центре в Лос-Аламосе, продолжил предоставлять сведения советской разведке. В результате этого СССР удалось в 1949 г. успешно испытать свою первую атомную бомбу, которая фактически являлась копией американской.
На первый взгляд может показаться, что действия Клауса Фукса носили деструктивный характер, а сегодня она могли бы быть квалифицированы как ядерное распространение. Но в действительности, появление у СССР своего ядерного оружия способствовало достижению стратегической стабильности, которая удержала мир от перерастания холодной войны в горячую.

Сорванные планы

Сегодня достоверно известно, что после бомбёжек Хиросимы и Нагасаки США начали подготовку ядерного удара по СССР. В книге «Выиграть ядерную войну: секретные планы Пентагона» Митио Каку и Дэниэл Аксельрод указывают, что с момента окончания Второй Мировой войны и до первого советского ядерного испытания США разработали девять планов нанесения ядерного удара по СССР. Один из них, в частности, предусматривал начало бомбардировки территории СССР в 1957 г. с использованием 300 ядерных снарядов.
Почему же США не нанесли удар сразу? Дело в том, что на тот момент им просто не хватало бомб (в 1948 г. американский ядерный арсенал насчитывал всего лишь 50 атомных снарядов), а также бомбардировщиков для их доставки. К тому же, США явно недооценивали, насколько быстро СССР смогут создать собственное ядерное оружие.
Испытание первой советской ядерной бомбы ликвидировало монополию США в обладании этим видом оружия. Отныне Вашингтон не мог нанести удар по СССР, так как это грозило нанесением ответного ядерного удара. И большая заслуга в таком быстром преодолении отставания СССР принадлежит именно разведчикам и их информаторам, включая и Клауса Фукса, который менее чем через год после испытания советской ядерной бомбы предстал перед лондонским судом и был приговорён к 14 годам лишения свободы. Западная пресса окрестила учёного «самым опасным шпионом века».
После своего досрочного освобождения в 1959 г. Клаус Фукс переехал в ГДР, где продолжил заниматься наукой. Он был удостоен таких высоких наград, как орден Карла Маркса и советского ордена Дружбы народов.
Таким образом, благодаря ликвидации ядерной монополии США, которую помог ускорить Фукс, атомная бомба стала не оружием войны, а оружием сдерживания. Поддержание ядерного паритета между двумя сверхдержавами лежало в основе стратегической стабильности на протяжении всей холодной войны.
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