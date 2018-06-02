«Волонтерство на сто процентов меняет человека»

Катерина Колоскова из Брянской области, ей 24 года. По образованию она — инженер-программист окончила Брянский государственный технический университет.

— Как ты пришла в волонтерство?

— Это прекрасно — заниматься той деятельностью, которая тебе приносит удовольствие. Делаю я это исключительно добровольно. Исключительно по велению сердца. Хотелось куда-то направить свою энергию. И я нашла то направление, в котором мне нравится себя проявлять.

— Волонтеры все разные… Ты к какому «типу» относишься?

— Я волонтер для мероприятий. Это — событийное волонтерство. На данный момент, находясь здесь в зоопарке Москвы, я открываю для себя что-то новое. И в зоопарк мы пришли посмотреть, чем конкретно занимаются здесь волонтеры. И это даст нам ориентиры для того, чтобы стать такими же.

— Волонтерство как-то меняет мышление и психологию человека?

— Да полностью, потому что когда что-то отдаешь безвозмездно, к тебе возвращается больше позитива и ты получаешь больше удовлетворения, нежели чем ты можешь что-то сделать и получить за это какую-то выгоду. Волонтерство — это что-то больше для души и для того, чтобы тебя было интереснее жить.

— Кроме помощи животным и зоопаркам ты хотела бы себя попробовать в каком-то другом виде волонтерской деятельности?

— Да, я хотела бы себя попробовать в сфере медицинского волонтерства, хотя, признаться, все же приюты для животных и работа с животными мне очень нравятся. Относительно людей мне сложно, мне тяжело, так как, это не мое, наверное, все-таки. Я — слишком впечатлительная. А вот животные — это моя большая любовь и мне они нравятся.

— Опыт на этот счет уже какой-то имеется?

— Приюты. Ездила, собирала помощь, помогала.

— Ты волонтерство видишь как развлечение, самореализацию или как труд?

— В волонтерстве я вижу собственное душевное успокоение. Получение каких-то исключительно положительных эмоций. Так как я делаю ту работу, которая мне нравится.

— На родной Брянщине как ты будешь реализовывать освоенные знания?

— Я будут помогать в приютах, так как зоопарков у нас особо нет.

— Как ты считаешь, работа с животными — она больше девчачья?

— Я не разделяю этот вид волонтерства на мужской или женский. Все зависит от того, насколько ты готов, насколько ты этого желаешь.

— Ты по образованию «технарь». Работа с техникой сложнее, чем работа с животными?

— Работа с с животными или с людьми — это интереснее, чем работа с компьютером.