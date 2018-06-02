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«Волонтерство на сто процентов меняет человека»
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«Волонтерство на сто процентов меняет человека» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Катерина Колоскова из Брянской области, ей 24 года. По образованию она — инженер-программист окончила Брянский государственный технический университет.
— Как ты пришла в волонтерство?
— Это прекрасно — заниматься той деятельностью, которая тебе приносит удовольствие. Делаю я это исключительно добровольно. Исключительно по велению сердца. Хотелось куда-то направить свою энергию. И я нашла то направление, в котором мне нравится себя проявлять.
— Волонтеры все разные… Ты к какому «типу» относишься?
— Я волонтер для мероприятий. Это — событийное волонтерство. На данный момент, находясь здесь в зоопарке Москвы, я открываю для себя что-то новое. И в зоопарк мы пришли посмотреть, чем конкретно занимаются здесь волонтеры. И это даст нам ориентиры для того, чтобы стать такими же.
— Волонтерство как-то меняет мышление и психологию человека?
— Да полностью, потому что когда что-то отдаешь безвозмездно, к тебе возвращается больше позитива и ты получаешь больше удовлетворения, нежели чем ты можешь что-то сделать и получить за это какую-то выгоду. Волонтерство — это что-то больше для души и для того, чтобы тебя было интереснее жить.
— Кроме помощи животным и зоопаркам ты хотела бы себя попробовать в каком-то другом виде волонтерской деятельности?
— Да, я хотела бы себя попробовать в сфере медицинского волонтерства, хотя, признаться, все же приюты для животных и работа с животными мне очень нравятся. Относительно людей мне сложно, мне тяжело, так как, это не мое, наверное, все-таки. Я — слишком впечатлительная. А вот животные — это моя большая любовь и мне они нравятся.
— Опыт на этот счет уже какой-то имеется?
— Приюты. Ездила, собирала помощь, помогала.
— Ты волонтерство видишь как развлечение, самореализацию или как труд?
— В волонтерстве я вижу собственное душевное успокоение. Получение каких-то исключительно положительных эмоций. Так как я делаю ту работу, которая мне нравится.
— На родной Брянщине как ты будешь реализовывать освоенные знания?
— Я будут помогать в приютах, так как зоопарков у нас особо нет.
— Как ты считаешь, работа с животными — она больше девчачья?
— Я не разделяю этот вид волонтерства на мужской или женский. Все зависит от того, насколько ты готов, насколько ты этого желаешь.
— Ты по образованию «технарь». Работа с техникой сложнее, чем работа с животными?
— Работа с с животными или с людьми — это интереснее, чем работа с компьютером.
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